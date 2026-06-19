El Salvador

El Salvador: Madre condenada a prisión por homicidio agravado contra su hija adolescente

Un tribunal sentenció a una mujer tras comprobarse la muerte de su hija adolescente por desnutrición, lesiones y maltrato, ordenando además investigar si hubo más personas involucradas en el caso

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Primer plano de una mano de adulta agarrando el antebrazo de una joven. Los brazos visten mangas largas oscuras. Fondo oscuro con siluetas de sombras.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana condenó a 30 años de prisión a Idalia Marilú Ramírez Aldana por el homicidio agravado de su hija de 16 años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana impuso una condena de 30 años de prisión a Idalia Marilú Ramírez Aldana por el delito de homicidio agravado contra su hija de 16 años, según la información publicada este jueves por la cuenta de Centros Judiciales. La adolescente falleció en condiciones que evidenciaban un ciclo prolongado de violencia y abandono.

De acuerdo con la información oficial, los hechos se remontan al 29 de mayo de 2019, cuando Idalia Marilú notificó a las autoridades sobre el fallecimiento de su hija en una vivienda ubicada en el cantón La Joya, distrito de Coatepeque, Santa Ana Este. Las primeras diligencias apuntaron a inconsistencias entre la versión de la procesada y las condiciones observadas durante el levantamiento del cadáver de la menor.

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Una autopsia, solicitada tras las dudas iniciales, reveló que la causa de la muerte estuvo vinculada a desnutrición severa y un trauma craneoencefálico grave. El informe pericial estableció que la joven presentaba múltiples lesiones compatibles con maltrato sostenido, distribuidas en distintas partes del cuerpo. Entre las evidencias médicas documentadas se incluyeron escoriaciones, quemaduras de primer grado en ambos pies y úlceras en la región lumbar.

Fotografía en blanco y negro de una persona con la mano derecha extendida hacia adelante, palma abierta, dedos separados. Su rostro está desenfocado.
La autopsia determinó que la causa de muerte estuvo vinculada a desnutrición severa y a un trauma craneoencefálico grave. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, el equipo forense concluyó que la adolescente padecía un síndrome metabólico grave, caracterizado por una pérdida extrema de peso, masa muscular y grasa corporal. Según el reporte detallado por Centros Judiciales, estos hallazgos reforzaron la hipótesis de que la víctima estuvo sometida a un entorno de negligencia y violencia sistemática.

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Perfil criminológico, sentencia y repercusiones judiciales

Durante la audiencia, la prueba incorporada incluyó un perfil criminológico de la imputada, el cual indicó rasgos psicopáticos, conductas orientadas al daño de terceros, personalidad narcisista y tendencia a la crueldad.

De igual manera, en la sentencia dictada por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana, además de la pena privativa de libertad, la procesada fue condenada civilmente en abstracto. El juez estableció que corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar la posible participación de otras personas. La resolución judicial señala que algunos de los indicios encontrados sugieren que varias de las lesiones sufridas por la víctima pudieron requerir la intervención de más de un individuo.

Manos de una persona esposadas con esposas de metal, sobre el pecho de una camiseta blanca de manga corta.
La prueba incorporada en la audiencia incluyó un perfil criminológico que atribuyó a la imputada rasgos psicopáticos, personalidad narcisista y tendencia a la crueldad, según Centros Judiciales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“En la sentencia, el juez ordenó certificar lo conducente a la Fiscalía General de la República (FGR) para que investigue la posible participación de otras personas en los hechos, debido a indicios que sugieren que algunas de las lesiones sufridas por la víctima habrían requerido la intervención de más de una persona”, afirma la cuenta de Centros Judiciales.

Mientras que el tribunal ordenó certificar lo conducente a la FGR, con el fin de determinar si existieron responsabilidades adicionales en los hechos que culminaron con la muerte de la adolescente.

La condena marca un precedente en el abordaje judicial de casos de violencia intrafamiliar y maltrato infantil en la región occidental del país. La investigación y el proceso penal han estado bajo la supervisión de las autoridades, quienes reiteraron el compromiso de esclarecer los hechos y sancionar a todos los responsables.

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