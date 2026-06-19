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Guatemala lleva a París su apuesta por el patrimonio vivo en la asamblea de la UNESCO

El ministro Luis Méndez Salinas representó al país en la reunión de 185 Estados Parte, donde se discutieron los retos globales para proteger tradiciones, saberes y prácticas que siguen latiendo en las comunidades

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El ministro Luis Méndez Salinas asistió al encuentro de los Estados Parte de la Convención sobre patrimonio cultural inmaterial, donde se discutieron retos globales de la protección del patrimonio vivo, informó el Gobierno (Foto cortesía Gobierno de Guatemala)
El ministro Luis Méndez Salinas asistió al encuentro de los Estados Parte de la Convención sobre patrimonio cultural inmaterial, donde se discutieron retos globales de la protección del patrimonio vivo, informó el Gobierno (Foto cortesía Gobierno de Guatemala)

Guatemala, a través del ministro Luis Méndez Salinas, participó en París en la 11a. Asamblea General de los Estados Parte de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO, donde se debatió la protección del patrimonio vivo y el futuro del principal instrumento internacional dedicado a preservar prácticas, conocimientos, expresiones y tradiciones que sostienen la identidad de los pueblos, según informó el Gobierno de Guatemala.

La reunión congregó a 185 Estados Parte, de acuerdo con el Gobierno de Guatemala, y durante sus dos jornadas también abordó los desafíos globales que enfrenta el patrimonio vivo. En ese marco se realizó la elección de nuevos integrantes del Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial.

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La asamblea tuvo como uno de sus ejes la renovación de los Estados Parte que integran los órganos de gobernanza de la Convención, responsables de orientar su implementación y de dar seguimiento a las decisiones adoptadas en el plano multilateral.

Renovación de los órganos que aplican la Convención

El titular de Cultura y Deportes de Guatemala sostuvo ante los países reunidos en París que se deben fortalecer capacidades locales y ampliar oportunidades para resguardar tradiciones, conocimientos y prácticas, según la comunicación oficial (Foto cortesía Gobierno de Guatemala)
El titular de Cultura y Deportes de Guatemala sostuvo ante los países reunidos en París que se deben fortalecer capacidades locales y ampliar oportunidades para resguardar tradiciones, conocimientos y prácticas, según la comunicación oficial (Foto cortesía Gobierno de Guatemala)

La participación guatemalteca en este foro, según el Gobierno de Guatemala, reafirma el compromiso del país con la protección del patrimonio cultural inmaterial y con la preservación de conocimientos, prácticas y tradiciones que forman parte de la identidad de sus comunidades. La presencia del país en la asamblea también expresó su interés en fortalecer la cooperación internacional como herramienta para enriquecer las políticas públicas culturales y promover la salvaguardia del patrimonio vivo, según la comunicación oficial.

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Durante su intervención ante los Estados Parte, el ministro de Cultura y Deportes Luis Méndez Salinas planteó la necesidad de consolidar instituciones culturales más cercanas a la población y con capacidad de acompañar a las comunidades en la protección de su patrimonio, según el Gobierno de Guatemala.

El funcionario afirmó: “Guatemala comparte la visión de construir y fortalecer instituciones que se acerquen a la gente y a las comunidades, que fortalezcan sus capacidades y amplíen las oportunidades para acercarse a su patrimonio y a la herencia que todos compartimos”, según la versión difundida por el Gobierno de Guatemala.

La asamblea se desarrolló en la sede de la UNESCO en París como un espacio de diálogo entre naciones con el objetivo común de proteger el patrimonio vivo de la humanidad. Ese patrimonio fue definido por el Gobierno de Guatemala no solo como una herencia del pasado, sino como una práctica activa que evoluciona y sostiene la diversidad cultural contemporánea.

Guatemala destacó el avance internacional de las Romerías y los Recados

En el marco de la asamblea, el Gobierno de Guatemala también subrayó el avance de las nominaciones presentadas por el país para su evaluación internacional: las Romerías (como la del Cristo Negro de Esquipulas) y los Recados.

Miles caminan para venerar al Cristo Negro, en una práctica donde conviven ritos, penitencia y solidaridad, con un origen que remite al siglo XVI y a la obra de Quirio Cataño (Foto cortesía Ministerio de Cultura y Deportes)
Miles caminan para venerar al Cristo Negro, en una práctica donde conviven ritos, penitencia y solidaridad, con un origen que remite al siglo XVI y a la obra de Quirio Cataño (Foto cortesía Ministerio de Cultura y Deportes)

Ambas manifestaciones fueron descritas por el Gobierno de Guatemala como expresiones culturales profundamente arraigadas en la vida comunitaria del país. La misma fuente indicó que representan prácticas vivas de espiritualidad, organización social y transmisión de saberes.

Según la información oficial, esas manifestaciones fortalecen la cohesión comunitaria y la identidad cultural. Su consideración dentro de los mecanismos internacionales de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial constituye, un reconocimiento a la riqueza y diversidad cultural del país.

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