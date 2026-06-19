Presidenta de la Caja Costarricense de Seguro Social define hoja de ruta para los próximos cuatro años

La presidenta ejecutiva de la CCSS, Mónica Taylor Hernández, presentó los ejes de transformación institucional para el periodo 2026-2030. Crédito: Instagram Presidencia de la República

La presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Mónica Taylor Hernández, delineó una estrategia con prioridades claras para el periodo 2026-2030, enfocada en el fortalecimiento del primer nivel de atención, la modernización de la gestión institucional y la sostenibilidad de los seguros de salud y pensiones.

Así lo informó la propia jerarca en una entrevista con el programa institucional CCSS Noticias, donde puntualizó los ejes que marcarán la agenda de la entidad.

El fortalecimiento del primer nivel de atención constituye el pilar de la transformación, según explicó Taylor Hernández. La estrategia “Del ebáis al futuro” busca dotar a los equipos básicos de atención integral en salud (ebáis) y áreas de salud de mayores capacidades resolutivas, mejor acceso y calidad en los servicios.

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La presidenta enfatizó el objetivo de que cada ciudadano reciba atención integral, que cubra tanto la salud física como la mental, y promueva el autocuidado.

La reducción de listas de espera figura también entre las prioridades de la gestión. Según datos de la institución, en los primeros cuatro meses de 2026 se resolvieron más de 39,000 cirugías en tiempo ordinario y extraordinario, y se redujeron los tiempos de espera quirúrgica de 444 a 439 días.

En consulta externa, el promedio bajó de 590 a 545 días, con 5,854 pacientes que ya accedieron a sus procedimientos médicos. La presidenta subrayó que la correcta administración de las listas de espera es esencial para mejorar la experiencia de los pacientes.

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Iniciativas para reducir las listas de espera quirúrgica se implementan en hospitales de todo el país. Crédito: CCSS

Otro aspecto central de la hoja de ruta es la formación de médicos especialistas y el fortalecimiento del talento humano. La institución proyecta el desarrollo de nuevos perfiles profesionales para ampliar la cobertura y responder al cambio demográfico y epidemiológico del país.

En el ámbito de la investigación y la innovación, la CCSS ha aprobado el Portafolio de prioridades en investigación e innovación en salud, la creación de la Fundación Caja Costarricense de Seguro Social para la Investigación y la Innovación (FII-CCSS) y el nuevo Manual de organización del área de Investigación en Salud y Seguridad Social del Centro de Desarrollo Estratégico e Información en Salud y Seguridad Social (Cendeisss). Estos instrumentos buscan fortalecer las capacidades institucionales en ciencia y tecnología.

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La presidenta Taylor destacó que estos avances permitirán impulsar proyectos en salud digital, innovación tecnológica, envejecimiento saludable, atención de enfermedades no transmisibles, cáncer, salud materno-infantil y medicamentos de alto costo. El acceso a nuevas tecnologías, estudios clínicos y modelos innovadores de atención también forman parte de los objetivos.

En materia de infraestructura y equipamiento, la CCSS continuará con proyectos estratégicos en áreas de salud, ebáis, hospitales y servicios especializados. Una de las metas es que cada nueva obra cuente desde el inicio con el personal, equipamiento y servicios de apoyo necesarios. “De la mano con una obra que se entrega para que sea al servicio de la ciudadanía, damos también el personal que va a atender ese servicio”, puntualizó la presidenta.

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Modernización de la infraestructura hospitalaria forma parte de los proyectos estratégicos de la institución. (Cortesía: Caja Costarricense del Seguro Social)

La sostenibilidad financiera de los seguros ocupa un lugar prioritario en la agenda institucional. Taylor Hernández explicó que la institución atraviesa una de sus mejores décadas, según las proyecciones actuariales elaboradas por el personal técnico. No obstante, advirtió que los recursos son finitos y que se buscarán fuentes adicionales de financiamiento para responder a las nuevas necesidades.

La salud mental recibirá atención especial durante este cuatrienio, tanto para la población usuaria como para los funcionarios. “Hoy sabemos, con datos, que es una realidad a la que tenemos que entrarle y resolverla”, afirmó la presidenta. Se prevén acciones para fortalecer la atención de este aspecto en todos los niveles.

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Finalmente, la CCSS reforzará la rendición de cuentas y el seguimiento de resultados, con el compromiso de mantener informada a la población sobre los avances en listas de espera, modernización tecnológica, sostenibilidad financiera y los proyectos estratégicos.