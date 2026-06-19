Robert Downey Jr. promete que ‘Avengers: Doomsday’ estará a la altura del legado de ‘Endgame’

Robert Downey Jr. habla de su debut como Doctor Doom en Marvel.

A pocos meses del estreno de Avengers: Doomsday, Robert Downey Jr. ofreció nuevos comentarios sobre la próxima producción de Marvel Studios, una de las películas más esperadas del universo cinematográfico de la compañía.

Aunque evitó revelar detalles específicos de la trama, señaló que el proyecto fue concebido con el objetivo de afrontar uno de los mayores retos que ha enfrentado la franquicia desde el estreno de Avengers: Endgame.

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Durante una conversación con CBR junto al codirector Joe Russo, la estrella de Hollywood afirmó que la película ha llegado a una etapa de desarrollo que, en su opinión, cumplirá con las expectativas del público.

El actor explicó que el resultado no depende únicamente de su interpretación, sino también de la construcción general de la historia y del papel que desempeñan los demás personajes dentro del relato.

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Robert Downey Jr. aseguró que hizo todo lo posible para que Avengers: Doomsday no sea decepcionante para los fans.

“Ha alcanzado un nivel que creo que será más que suficiente y ni siquiera se trata de cómo lo ejecuté. Se trata de cómo se ha estructurado y de los demás personajes”, señaló.

Y añadió: “Hay algo en ‘Doomsday’ y en adelante que es, literalmente, el único antídoto para la pregunta: ¿Cómo evitar que estas películas decepcionen después de ‘Infinity War’ y ‘Endgame’? Y vaya si nos hemos esforzado para lograrlo”.

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La nueva entrega marcará el regreso de Robert Downey Jr. al Universo Cinematográfico de Marvel, aunque esta vez en un papel diferente al que interpretó durante más de una década.

Tras dar vida a Iron Man, uno de los personajes centrales de la saga, el actor asumirá ahora el rol de Doctor Doom, figura conocida dentro de los cómics de Marvel y que tendrá un papel central en la nueva historia.

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Luego de interpretar a Iron Man, Robert Downey Jr regresa a Marvel. (Captura de video)

La participación de Downey Jr. fue anunciada por Marvel durante un evento realizado en 2024, generando atención entre seguidores de la franquicia debido al regreso del actor tras la despedida de Iron Man en Endgame.

Desde entonces, los detalles sobre su personaje y la forma en que será incorporado a la narrativa han permanecido bajo reserva.

Por su parte, Joe Russo también compartió algunas impresiones sobre la película. Sin entrar en aspectos concretos del argumento, afirmó que la producción incluirá diversas sorpresas para los espectadores.

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Además, sostuvo que considera a Avengers: Doomsday una de las películas más complejas desde el punto de vista emocional dentro de la franquicia.

Según Russo, la nueva entrega explora situaciones y relaciones que aportan una dimensión distinta a la historia. El director añadió que, en su opinión, se trata de una de las producciones más maduras desarrolladas hasta ahora dentro de la saga de los Vengadores.

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El director de Avengers: Doomsday aseveró que la cinta es una de las más maduras que ha hecho.

Robert Downey Jr. también destacó el proceso de trabajo detrás de la película y la relación que mantiene la franquicia con su audiencia.

El actor señaló que existe un sentimiento de agradecimiento por la posibilidad de continuar participando en proyectos de gran escala dentro del universo Marvel y por el interés que los espectadores siguen mostrando hacia estas historias.

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Avengers: Doomsday tiene previsto llegar a los cines el 18 de diciembre bajo el sello de Marvel Studios y Disney.