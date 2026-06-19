Qatar respaldó el pacto de paz entre EEUU e Irán y pidió una “coordinación conjunta” para cerrar un arreglo definitivo en 60 días

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar, Majed al-Ansari (REUTERS)

El Ministerio de Exteriores de Qatar respaldó el memorando de entendimiento firmado entre Estados Unidos e Irán por los presidentes Donald Trump y Masud Pezeshkian, y sostuvo que el documento “constituye una base sólida para avanzar en la siguiente fase de conversaciones entre las partes”, en un contexto marcado por el inicio de una tregua de 60 días para negociar un acuerdo definitivo que incluye la cuestión nuclear iraní y la situación del estrecho de Ormuz.

En un comunicado, la cartera diplomática qatarí indicó que el preacuerdo “reafirma el compromiso de ambas partes de resolver sus diferencias mediante la negociación y medios pacíficos, así como de impulsar las perspectivas de paz (...) y crecimiento económico tanto a nivel regional como internacional”.

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Doha también instó a Teherán y Washington “a mantener un espíritu positivo (...) y coordinación conjunta para garantizar resultados integrales y sostenibles” en la siguiente etapa de las negociaciones.

Qatar reiteró además su “pleno apoyo a todos los esfuerzos encaminados a mejorar seguridad y la estabilidad” en Medio Oriente, y expresó su “reconocimiento a la colaboración” de Pakistán y otros países que, según el comunicado, mediaron entre los gobiernos estadounidense e iraní “para reducir las tensiones y superar las diferencias de opinión, culminando en la firma de este memorando”.

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La declaración qatarí se produjo después de que Trump pidiera a los países de Medio Oriente que respalden el proceso de negociación tras la firma del memorando, realizada en el Palacio de Versalles, Francia. “Estados Unidos está comprometido con la paz y alentamos a todos en la región de Medio Oriente a mantener su compromiso para que nuestras negociaciones se desarrollen de manera satisfactoria”, escribió el presidente en Truth Social.

La declaración qatarí se produjo después de que Trump pidiera a los países de Medio Oriente que respalden el proceso de negociación tras la firma del memorando, realizada en el Palacio de Versalles, Francia (REUTERS)

El memorando contempla una tregua de 60 días como plazo para negociar un acuerdo definitivo que incluye la cuestión nuclear iraní, la reapertura sin restricciones del estrecho de Ormuz y la creación de un fondo de reconstrucción dotado de USD 300.000 millones. En paralelo, el acuerdo prevé la liberación de USD 24.000 millones en fondos iraníes congelados por sanciones anteriores, según el texto citado en los cables.

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Trump negó que Washington vaya a desembolsar esos USD 300.000 millones y atribuyó la versión a motivaciones partidarias. “No existe ningún pago de 300 mil millones de dólares a Irán por parte de Estados Unidos. ¡Eso es noticia falsa!”, publicó en Truth Social. En el mismo mensaje, añadió que “lo único que le importa a Estados Unidos es el éxito, la bajada del precio del petróleo y la victoria”.

Según fuentes estadounidenses, los recursos del fondo de reconstrucción procederían de países de Medio Oriente y el papel de Washington se limitaría a relajar sanciones para facilitar transferencias económicas. El planteamiento se convirtió en uno de los principales puntos de controversia interna en Estados Unidos tras la firma del memorando.

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Trump también expresó su expectativa de un “alto el fuego total en todos los frentes, incluyendo en Líbano”, pese a la postura del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, quien el jueves reafirmó que las tropas de Israel permanecerán en el sur del país el tiempo “que sea necesario”.

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu (REUTERS)

Washington no exigió de forma pública ni explícita una retirada israelí del sur del Líbano, aunque el memorando declara el fin permanente de las operaciones militares en ese territorio. Israel sostuvo que no queda sujeto a sus términos.

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(Con información de Europa Press)