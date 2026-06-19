Mundo

Qatar respaldó el pacto de paz entre EEUU e Irán y pidió una “coordinación conjunta” para cerrar un arreglo definitivo en 60 días

En un comunicado, el Ministerio de Exteriores qatarí reiteró además su “pleno apoyo a todos los esfuerzos encaminados a mejorar seguridad y la estabilidad” en Medio Oriente, y expresó su “reconocimiento a la colaboración” de Pakistán y otros países que oficiaron de mediadores

Guardar
Google icon
El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar, Majed al-Ansari (REUTERS)
El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar, Majed al-Ansari (REUTERS)

El Ministerio de Exteriores de Qatar respaldó el memorando de entendimiento firmado entre Estados Unidos e Irán por los presidentes Donald Trump y Masud Pezeshkian, y sostuvo que el documento “constituye una base sólida para avanzar en la siguiente fase de conversaciones entre las partes”, en un contexto marcado por el inicio de una tregua de 60 días para negociar un acuerdo definitivo que incluye la cuestión nuclear iraní y la situación del estrecho de Ormuz.

En un comunicado, la cartera diplomática qatarí indicó que el preacuerdo “reafirma el compromiso de ambas partes de resolver sus diferencias mediante la negociación y medios pacíficos, así como de impulsar las perspectivas de paz (...) y crecimiento económico tanto a nivel regional como internacional”.

PUBLICIDAD

Doha también instó a Teherán y Washington “a mantener un espíritu positivo (...) y coordinación conjunta para garantizar resultados integrales y sostenibles” en la siguiente etapa de las negociaciones.

Qatar reiteró además su “pleno apoyo a todos los esfuerzos encaminados a mejorar seguridad y la estabilidad” en Medio Oriente, y expresó su “reconocimiento a la colaboración” de Pakistán y otros países que, según el comunicado, mediaron entre los gobiernos estadounidense e iraní “para reducir las tensiones y superar las diferencias de opinión, culminando en la firma de este memorando”.

PUBLICIDAD

La declaración qatarí se produjo después de que Trump pidiera a los países de Medio Oriente que respalden el proceso de negociación tras la firma del memorando, realizada en el Palacio de Versalles, Francia. “Estados Unidos está comprometido con la paz y alentamos a todos en la región de Medio Oriente a mantener su compromiso para que nuestras negociaciones se desarrollen de manera satisfactoria”, escribió el presidente en Truth Social.

La declaración qatarí se produjo después de que Trump pidiera a los países de Medio Oriente que respalden el proceso de negociación tras la firma del memorando, realizada en el Palacio de Versalles, Francia (REUTERS)
La declaración qatarí se produjo después de que Trump pidiera a los países de Medio Oriente que respalden el proceso de negociación tras la firma del memorando, realizada en el Palacio de Versalles, Francia (REUTERS)

El memorando contempla una tregua de 60 días como plazo para negociar un acuerdo definitivo que incluye la cuestión nuclear iraní, la reapertura sin restricciones del estrecho de Ormuz y la creación de un fondo de reconstrucción dotado de USD 300.000 millones. En paralelo, el acuerdo prevé la liberación de USD 24.000 millones en fondos iraníes congelados por sanciones anteriores, según el texto citado en los cables.

Trump negó que Washington vaya a desembolsar esos USD 300.000 millones y atribuyó la versión a motivaciones partidarias. “No existe ningún pago de 300 mil millones de dólares a Irán por parte de Estados Unidos. ¡Eso es noticia falsa!”, publicó en Truth Social. En el mismo mensaje, añadió que “lo único que le importa a Estados Unidos es el éxito, la bajada del precio del petróleo y la victoria”.

Según fuentes estadounidenses, los recursos del fondo de reconstrucción procederían de países de Medio Oriente y el papel de Washington se limitaría a relajar sanciones para facilitar transferencias económicas. El planteamiento se convirtió en uno de los principales puntos de controversia interna en Estados Unidos tras la firma del memorando.

Trump también expresó su expectativa de un “alto el fuego total en todos los frentes, incluyendo en Líbano”, pese a la postura del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, quien el jueves reafirmó que las tropas de Israel permanecerán en el sur del país el tiempo “que sea necesario”.

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu (REUTERS)
El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu (REUTERS)

Washington no exigió de forma pública ni explícita una retirada israelí del sur del Líbano, aunque el memorando declara el fin permanente de las operaciones militares en ese territorio. Israel sostuvo que no queda sujeto a sus términos.

(Con información de Europa Press)

Temas Relacionados

Guerra en Medio OrienteMedio OrienteIránEstados UnidosQatarPakistánÚltimas noticias América

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Irán invitó al organismo nuclear de la ONU a inspeccionar sus instalaciones en el marco del acuerdo con Estados Unidos

El líder supremo iraní, Mojtaba Khamenei, respaldó por primera vez en público las negociaciones directas con Washington. El enviado de Trump reveló ante el Congreso que Teherán cursó una invitación formal al OIEA para identificar el material enriquecido del país

Irán invitó al organismo nuclear de la ONU a inspeccionar sus instalaciones en el marco del acuerdo con Estados Unidos

Donald Trump aseguró que Estados Unidos espera un “alto el fuego total en todos los frentes”

“Instamos a todos en la región de Oriente Medio a que mantengan su compromiso de permitir que nuestras negociaciones se desarrollen sin contratiempos”, afirmó el presidente norteamericano

Donald Trump aseguró que Estados Unidos espera un “alto el fuego total en todos los frentes”

La Unión Europea endurece el cerco sobre Rusia pero abre la puerta al diálogo

Los Veintisiete aprueban prorrogar las sanciones sectoriales a Rusia por doce meses e impulsan el 21º paquete de medidas restrictivas, mientras exploran canales diplomáticos con Moscú para una eventual negociación de paz

La Unión Europea endurece el cerco sobre Rusia pero abre la puerta al diálogo

La Unión Europea enfrió el proceso de adhesión de Ucrania al bloque continental

Los líderes de los veintisiete países europeos coincidieron, por primera vez en más de un año, en que toda ampliación del bloque dependerá de los logros concretos alcanzados por cada aspirante

La Unión Europea enfrió el proceso de adhesión de Ucrania al bloque continental

Una bruja quemada, mil esquiadores disfrazados y 12 kilómetros: así la Belalp Hexe mantiene viva la leyenda más oscura de los Alpes suizos

La carrera nació en 1983 como una apuesta para dinamizar la temporada baja y se transformó en una cita obligada que mezcla folclore, competencia deportiva y una leyenda de brujas que sobrevivió cinco siglos

Una bruja quemada, mil esquiadores disfrazados y 12 kilómetros: así la Belalp Hexe mantiene viva la leyenda más oscura de los Alpes suizos
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Inseguridad en Bogotá: ¿percepción o realidad?, expertos y autoridades respondieron a la ciudadanía

Inseguridad en Bogotá: ¿percepción o realidad?, expertos y autoridades respondieron a la ciudadanía

México derrota 1-0 a Corea del Sur en el Estadio Guadalajara y asegura su boleto a la siguiente fase

SEP exhorta a docentes en paro a regresar a las aulas para cerrar el ciclo 2025-2026

Ernestina Godoy designa a nuevos fiscales federales en Colima y Zacatecas

Cuatro minutos diarios de ejercicio de fuerza mejoran la movilidad en adultos mayores

INFOBAE AMÉRICA

El Salvador: Dos adultos mayores encontrados sin vida en una vivienda de Santa Ana tras días sin contacto

El Salvador: Dos adultos mayores encontrados sin vida en una vivienda de Santa Ana tras días sin contacto

Reforma fiscal de Luis Abinader queda lista para promulgación tras su aprobación de urgencia en el Congreso dominicano

El Salvador lanza en coordinación con el BID una plataforma para impulsar la inversión privada

Actualizan expedientes de personas afectadas por la intoxicación masiva por dietilenglicol en Panamá

Continúa la búsqueda de los tripulantes desaparecidos de la lancha Roxana II en el Pacífico Norte de Costa Rica

ENTRETENIMIENTO

Gabriela Herrera se defiende de acusación de traición de su examiga y lanza fuerte insinuación: “Tenían un trato”

Gabriela Herrera se defiende de acusación de traición de su examiga y lanza fuerte insinuación: “Tenían un trato”

Robert Downey Jr. promete que ‘Avengers: Doomsday’ estará a la altura del legado de ‘Endgame’

La vez que Paul McCartney casi es llevado a prisión en Japón por posesión de drogas

“Fue probablemente la película más tonta de la historia”: Johnny Depp recordó el debut que casi lo aleja para siempre de Hollywood

De tocar seis noches por semana en Maryland a grabar con Dolly Parton: la metamorfosis de Emmylou Harris