Costa Rica supera las 18 mil atenciones por accidentes de tránsito: un lesionado cada 10 minutos, según el INS

Motociclistas representan el grupo con mayor número de lesionados y fallecidos en accidentes viales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Costa Rica enfrenta un preocupante incremento en los accidentes de tránsito, con 16,572 siniestros, 18,365 personas lesionadas y 79 fallecidos solo en el primer cuatrimestre de 2026, según datos del Instituto Nacional de Seguros (INS). Estas cifras se presentan en el marco de la Semana de la Seguridad Vial, una iniciativa nacional que busca reducir la incidencia de accidentes y promover la prevención entre conductores y peatones.

De acuerdo con el INS, el 56% de las personas fallecidas y el 65% de los lesionados en este periodo viajaban en motocicleta, lo que evidencia la alta vulnerabilidad de este grupo en las vías costarricenses. En promedio, la institución atendió un lesionado cada 10 minutos, destinando más de ¢22,258 millones (USD 45 mil) en indemnizaciones por accidentes amparados por el Seguro Obligatorio de Automóviles (SOA).

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Durante 2025, Costa Rica registró 46,949 accidentes, con 144 fallecidos y 52,269 lesionados. Solo en el primer cuatrimestre de ese año, se contabilizaron 14,615 accidentes, 51 fallecidos y 16,374 lesionados, con una suma indemnizada de ¢19.104 millones (USD 40 mil) cifras que muestran una tendencia creciente para 2026.

Como parte de la estrategia de prevención, la Semana de la Seguridad Vial incluyó seminarios y ferias en diferentes regiones, dirigidas a diversos segmentos de la población. Las actividades estuvieron a cargo de expertos en seguridad vial, representantes de empresas aseguradas, psicólogos, médicos y especialistas en sostenibilidad. El objetivo es abordar la movilidad segura como un desafío tanto para el país como para las empresas, y fomentar un cambio en los comportamientos de conductores y peatones.

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Ferias y seminarios educativos impartidos por el INS buscan fomentar hábitos seguros entre conductores y peatones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las principales causas detrás del aumento de los accidentes incluyen el uso de dispositivos móviles al volante, el irrespeto a los límites de velocidad, la conducción bajo los efectos del alcohol o drogas, la fatiga, el no uso del cinturón de seguridad y el enojo al conducir. Especialistas insisten en que la distracción y la imprudencia siguen siendo factores recurrentes en la siniestralidad vial.

El INS promueve una serie de recomendaciones para reducir los riesgos en carretera: evitar distracciones como el teléfono celular, respetar los límites de velocidad y las señales de tránsito, abstenerse de conducir bajo los efectos de sustancias, utilizar el casco y dispositivos de visibilidad para motociclistas, mantener una distancia prudente, evitar conducir cansado y revisar el estado del vehículo antes de salir. También se enfatiza la importancia del autocontrol y la calma ante imprudencias de otros conductores.

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Las actividades de la Semana de la Seguridad Vial incluyeron ferias de movilidad segura, operativos de tránsito y charlas educativas, tanto para la población infantil como adulta. El evento central, el Seminario de Movilidad Segura 2026, reunió a instituciones públicas, organizaciones sociales y empresas aseguradas para analizar el impacto social, humano y laboral de la movilidad y para promover comportamientos responsables.

Las indemnizaciones del INS por accidentes de tránsito superan los ¢22 mil millones en 2026. Universidad de Costa Rica

La presidenta ejecutiva del INS, Gabriela Chacón, subrayó que “asegurar va mucho más allá de responder después de un accidente. Nuestro compromiso también está en prevenir, educar y acompañar. Queremos ser aliados de las empresas, instituciones y comunidades en la construcción de entornos más seguros”.

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El crecimiento sostenido en la cantidad de accidentes, lesionados y fallecidos plantea un reto urgente para las autoridades, que buscan fortalecer la educación vial y la prevención, así como la articulación con actores clave para reducir el impacto social y económico de la siniestralidad vial en Costa Rica.