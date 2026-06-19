Viceministerio de Transporte cierra escuelas de manejo sin autorización en San Salvador

El Viceministerio de Transporte cerró dos puntos de enseñanza de manejo sin autorización en San Salvador. (Cortesía: Viceministerio de Transporte)

En una reciente operación, el Viceministerio de Transporte (VMT) informó, este jueves, que cerraron puntos de enseñanza de manejo que operaban sin autorización oficial. La intervención se llevó a cabo en dos ubicaciones estratégicas: el Barrio San Jacinto y Los Planes de Renderos, ambos ubicadas en la ciudad de San Salvador. Según informaron las autoridades, el hallazgo responde a un trabajo de supervisión orientado a proteger la seguridad vial y la legalidad en la formación de conductores.

De acuerdo con el VMT, los responsables ofrecían capacitación a futuros conductores sin contar con las credenciales necesarias. Esta práctica, según la institución, representa un riesgo para quienes buscan aprender a conducir y para el resto de usuarios de la vía pública. “Nuestros inspectores identificaron un grupo de personas que ofrecía clases de manejo sin contar con la autorización correspondiente, por lo que se procedió al cierre de dos puntos de operación ubicados en el Barrio San Jacinto, San Salvador, y en Los Planes de Renderos”, detalló la institución.

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El Viceministerio destacó que la formación de conductores sin los debidos avales institucionales constituye una amenaza para la seguridad vial. La falta de control sobre los contenidos impartidos y la ausencia de instructores certificados pueden derivar en una capacitación deficiente, lo que incrementa el riesgo de accidentes y conductas irresponsables en las calles de El Salvador.

La supervisión del VMT detectó operación irregular en el Barrio San Jacinto y en Los Planes de Renderos. (Cortesía: Viceministerio de Transporte)

El VMT denuncia ante la Fiscalía posibles estafas

Este tipo de actividades ilegales suele aprovecharse de la necesidad de la población que busca obtener una licencia de conducir, presentándose como una opción rápida, pero al margen de la ley.

El Viceministerio de Transporte ha iniciado ya el proceso de aviso ante la Fiscalía General de la República de El Salvador por la posible comisión del delito de estafa. “Hemos iniciado el proceso de aviso a la Fiscalía General de la República de El Salvador por el delito de estafa”, informó la institución. El VMT explicó que estas acciones buscan que se apliquen las sanciones correspondientes y se desincentive la proliferación de servicios no autorizados que ponen en riesgo tanto a los estudiantes como a los peatones y conductores en general.

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El VMT abrió un proceso de aviso ante la Fiscalía General de la República por posible estafa en clases de manejo. (Cortesía: Viceministerio de Transporte)

Las autoridades recordaron que únicamente los centros autorizados por el Viceministerio de Transporte pueden impartir clases de manejo, según establece la normativa vigente en El Salvador. Los aspirantes a conductores deben verificar la legalidad de los lugares donde reciben instrucción y exigir las certificaciones pertinentes. El VMT reiteró que continuará con las inspecciones en todo el territorio nacional para identificar y clausurar cualquier intento de operar de manera irregular.

El VMT exhortó a la ciudadanía a denunciar cualquier oferta sospechosa de formación de conductores y recordó que el proceso legal para obtener una licencia de conducir incluye requisitos y controles diseñados para garantizar la preparación adecuada de los nuevos conductores. La institución insistió en que el respeto a la normativa es fundamental para reducir la siniestralidad y proteger la vida en las carreteras salvadoreñas.

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La investigación continúa y podrían detectarse más puntos de operación ilegal en otras zonas del país.