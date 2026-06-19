Gobierno de Costa Rica anuncia avances clave en infraestructura y turismo para la zona norte

Gobierno de Costa Rica presentó mejoras para seguir atrayendo turistas a la zona norte del país, donde está ubicado el Volcán Arenal. Cortesía: La Fortuna Costa Rica

La presidenta Laura Fernández Delgado confirmó la aprobación para reiniciar las obras del tramo central de la carretera San Carlos y el impulso de una reforma que facilitará vuelos internacionales privados en la región, durante una multitudinaria actividad en El Tanque de La Fortuna, San Carlos.

En un ambiente festivo con música y presencia de autoridades locales y nacionales, Laura Fernández Delgado, presidenta de la República, anunció ante medios y vecinos que la Contraloría General de la República otorgó el aval para continuar con el tramo central de la carretera de San Carlos, una obra que los habitantes aguardaron durante casi sesenta años. “Ya la Contraloría General nos dio el visto bueno para seguir adelante con el tramo central de la carretera de San Carlos. Esa es una supernoticia para San Carlos”, afirmó la mandataria, quien estuvo acompañada por el ministro de Obras Públicas y Transportes, Efraín Zeledón, y el diputado Wilson Jiménez.

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Laura Fernández celebró la aprobación para la construcción de la carretera a San Carlos. Crédito: Transmisión Presidencia de la República

El acto congregó a comerciantes, alcaldes de la región, representantes legislativos y empresarios turísticos. En ese marco, Fernández Delgado también adelantó que el gobierno impulsará una reforma legal para crear la figura de los aeroparques turísticos, permitiendo que los aeródromos privados de La Fortuna y otras localidades reciban vuelos internacionales de jets privados. Actualmente, Costa Rica cuenta con setenta y nueve aeródromos privados, diecinueve de los cuales ya reciben vuelos turísticos, comerciales y chárter, sumando más de 25,000 aterrizajes y despegues en el último año.

De acuerdo con la presidenta, la reforma busca que “las decisiones técnicas las tomen los expertos en aviación y no una camisa de fuerza escrita hace décadas”. Esto permitiría construir pistas de mayor tamaño y habilitar servicios complementarios, como hangares y abastecimiento de combustible para aeronaves privadas. “Hay un sector del turismo que no mide la distancia en kilómetros, la mide en minutos. Esos minutos son los que pretendemos disminuir para que más turistas vengan al cantón de San Carlos”, señaló Juan Diego González Picado, alcalde de San Carlos.

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La iniciativa de aeroparques turísticos busca permitir la llegada de vuelos internacionales privados a aeródromos como el de La Fortuna. Crédito: Transmisión Presidencia de la República

El gobierno estima que, con el marco jurídico adecuado, será posible atraer un mayor flujo de turistas con alto poder adquisitivo y estimular inversiones privadas en infraestructura, generando empleo y desarrollo local. Solo el año pasado, los turistas internacionales que utilizaron los aeropuertos del país generaron más de 900 millones de dólares para la economía nacional.

Durante la actividad, Fernández Delgado también abordó desafíos pendientes, como la situación en Crucitas, donde la minería ilegal y la inseguridad persisten. Recordó que el Ejecutivo ha presentado proyectos de ley para resolver el problema y convocó a los diputados a acompañarla en una visita a la zona afectada. “Cada día que pasa sin esa ley aprobada perdemos plata, perdemos tranquilidad y seguridad y perdemos a nuestro medio ambiente y al recurso hídrico también”, declaró, remarcando la urgencia de una solución legislativa.

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Comerciantes y vecinos de San Carlos celebraron la aprobación de la obra vial que estuvo pendiente durante casi seis décadas. Crédito: Transmisión Presidencia de la República

La presidenta concluyó su intervención enfatizando la prioridad del gobierno en la lucha contra el crimen organizado y el fortalecimiento de la seguridad pública. Además, reiteró el llamado a la cooperación de los distintos poderes del Estado para lograr avances en materia de infraestructura, turismo y seguridad.