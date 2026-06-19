Honduras: Rastra que provocó tragedia de El Rodeo operaba sin permisos, revelan autoridades

IHTT confirmó irregularidades en el vehículo involucrado en el accidente de 7 policías. (FOTO: Infobae)

Las investigaciones sobre el accidente de tránsito ocurrido el pasado miércoles en la cuesta de El Rodeo, Comayagua, continúan avanzando mientras las autoridades revelan nuevos detalles sobre las condiciones en las que operaba la rastra involucrada en el hecho que cobró la vida de siete agentes de la Policía Nacional.

La comisionada del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), Ana Valenzuela, manifestó que el país enfrenta una grave crisis de siniestralidad vial que requiere acciones inmediatas y un compromiso conjunto de las instituciones y la ciudadanía.

“Estamos muy consternados ya que la siniestralidad vial constituye un problema que demanda más atención. Solo en este año han ocurrido más de 7,500 accidentes viales y han fallecido más de 900 personas”, expresó la funcionaria.

PUBLICIDAD

La comisionada Ana Valenzuela aseguró que Honduras ya supera los 7,500 accidentes viales en 2026. (FOTO: IHTT)

Valenzuela indicó que el IHTT se solidariza con las familias de los policías fallecidos y con los agentes que permanecen hospitalizados recibiendo atención médica tras el violento impacto registrado en la carretera CA-5.

La funcionaria explicó que actualmente se encuentra en funcionamiento una mesa interinstitucional de seguridad vial integrada por diversas instituciones del Estado, entre ellas Copeco, la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), municipalidades, Cruz Roja y otros organismos de respuesta.

Según detalló, estas reuniones buscan implementar medidas de corto, mediano y largo plazo orientadas a reducir los índices de accidentes de tránsito en el país.

Asimismo, destacó que el IHTT ha intensificado los operativos de inspección en diferentes puntos del territorio nacional para verificar la legalidad de las unidades de transporte y el cumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa vigente.

PUBLICIDAD

Entre las revisiones se incluyen la verificación de permisos de explotación, certificados de operación y la acreditación de los conductores a través de la Escuela Nacional del Transporte Terrestre.

La comisionada recordó que los conductores deben someterse a evaluaciones psicométricas, toxicológicas, pruebas de alcohol, revisión de antecedentes penales y policiales, así como otros procedimientos destinados a garantizar que cuentan con las capacidades necesarias para operar unidades de carga y transporte.

Sin embargo, una de las revelaciones más importantes derivadas de las investigaciones preliminares apunta a la situación irregular de la rastra involucrada en el accidente.

“Esta unidad no contaba con permiso de explotación ni certificado de operación, ni mucho menos tenía un trámite de solicitud para obtenerlos”, afirmó Valenzuela.

PUBLICIDAD

El organismo regional destacó la labor de los cuerpos de seguridad hondureños. (FOTO: El Heraldo)

Las autoridades también sostienen que la responsabilidad de la mayoría de los accidentes recae en el factor humano. De acuerdo con los registros del IHTT, cerca del 90 % de los siniestros viales están relacionados con decisiones tomadas por los conductores.

El accidente ocurrido en El Rodeo provocó una fuerte conmoción nacional debido a que las víctimas eran agentes policiales que regresaban de una diligencia institucional relacionada con la entrega de indumentaria policial.

La tragedia dejó además más de una veintena de heridos, varios de ellos con lesiones de consideración, quienes permanecen bajo observación médica en distintos centros asistenciales.

PARLACEN EXPRESA SOLIDARIDAD CON HONDURAS

El Parlamento Centroamericano (Parlacen) también se pronunció sobre la tragedia y emitió un comunicado oficial expresando sus condolencias al pueblo hondureño, al Gobierno de la República y a la Policía Nacional de Honduras.

PUBLICIDAD

En el documento, el organismo regional lamentó el accidente ocurrido en Comayagua que cobró la vida de siete agentes policiales en el cumplimiento de su deber.

“Ante esta irreparable pérdida, el Parlacen acompaña en el sentimiento a las familias de las víctimas, compañeros de institución y seres queridos, elevando sus deseos de fortaleza y resignación en estos momentos de profundo dolor”, señala el comunicado.

Asimismo, el organismo reconoció la labor que realizan los cuerpos de seguridad en la protección de la ciudadanía y el mantenimiento del orden público, destacando el compromiso y sacrificio que exige dicha profesión.

El Parlacen se solidariza con Honduras tras muerte de siete policías. (FOTO: Parlamento Centroamericano)

Finalmente, el Parlamento Centroamericano expresó su cercanía con el pueblo hondureño y reiteró su solidaridad con las autoridades nacionales y las familias afectadas por esta tragedia.

PUBLICIDAD

Mientras continúan las investigaciones para determinar las responsabilidades legales del accidente, Honduras sigue de luto por la pérdida de siete servidores públicos cuya muerte ha generado una profunda reflexión sobre la seguridad vial y el control del transporte pesado en el país.