Grecia completó la restauración de la fachada occidental del Partenón y recuperó una vista perdida durante 220 años (REUTERS)

El Ministerio de Cultura de Grecia presentó el jueves la restauración de la fachada occidental del Partenón, una intervención que permite contemplar el monumento más emblemático de Atenas con una apariencia que no se veía desde hace aproximadamente 220 años.

La obra incluyó la colocación de dos nuevos bloques de mármol en espacios que permanecían vacíos desde comienzos del siglo XIX. Las piezas fueron instaladas en la parte alta del extremo occidental del templo, el sector que observan primero los visitantes al ingresar al recinto arqueológico de la Acrópolis.

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La ministra de Cultura griega, Lina Mendoni, destacó el resultado de los trabajos y aseguró que la restauración devuelve al monumento una parte fundamental de su diseño original. “Hoy contemplamos el frontón oeste del Partenón como no lo habíamos visto en dos siglos”, afirmó en un comunicado oficial.

La funcionaria agregó que “por primera vez en unos 220 años, el Ministerio de Cultura presenta el lado oeste del Partenón en todo su esplendor... la vista es verdaderamente impresionante”.

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Según el ministerio, la intervención permitió reconstruir sectores deteriorados mediante la utilización de fragmentos antiguos conservados a lo largo de los años y de nuevo mármol especialmente trabajado para integrarse al conjunto arquitectónico. Mendoni señaló que los nuevos bloques no solo completan espacios vacíos del monumento, sino que también contribuyen a recuperar la percepción original de la estructura.

“Permiten volver a contemplar las proporciones únicas y la perfección geométrica de la fachada occidental del Partenón”, sostuvo.

La funcionaria agregó que “por primera vez en unos 220 años, el Ministerio de Cultura presenta el lado oeste del Partenón en todo su esplendor... la vista es verdaderamente impresionante” (EFE)

El Partenón, construido hace aproximadamente 2.500 años y dedicado a la diosa Atenea, domina la ciudad de Atenas desde la colina de la Acrópolis. El monumento constituye uno de los principales atractivos turísticos de Grecia y recibió cerca de 4,6 millones de visitantes durante el año pasado.

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La restauración forma parte de un amplio programa de conservación iniciado en 1975 para reparar daños acumulados durante siglos por conflictos bélicos, condiciones climáticas adversas, contaminación y saqueos. El proyecto más reciente contó con financiación de la Unión Europea.

De acuerdo con el Ministerio de Cultura, un equipo multidisciplinario integrado por arqueólogos, ingenieros y artesanos participó en las tareas de reconstrucción y consolidación estructural. “Es un proyecto de excepcional dificultad”, afirmó Mendoni.

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Las autoridades griegas indicaron que el monumento presenta ahora un aspecto muy cercano al que tenía inmediatamente después de la retirada de una parte importante de sus esculturas por orden de Lord Elgin, embajador británico ante el Imperio Otomano a comienzos del siglo XIX.

La extracción de esas obras continúa siendo uno de los principales puntos de disputa cultural entre Grecia y el Reino Unido. Aproximadamente la mitad de las esculturas supervivientes del Partenón fueron trasladadas a Gran Bretaña y actualmente se encuentran en el Museo Británico de Londres.

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Un retrato que representa los mármoles de Elgin en una sala temporal de Elgin en el Museo Británico rodeado por el personal del museo, un administrador y visitantes, 1819.

El gobierno británico sostiene que las piezas fueron adquiridas legalmente. Los sucesivos ejecutivos del Reino Unido han señalado además que cualquier decisión sobre su futuro corresponde al museo y no al gobierno.

En los últimos años, el Museo Británico mantuvo conversaciones con autoridades griegas para explorar fórmulas que permitan exhibir los mármoles en Atenas. Esas negociaciones se desarrollaron durante la presidencia de George Osborne, exministro británico de Finanzas.

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Por su parte, el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, planteó en reiteradas oportunidades la cuestión ante dirigentes británicos y reiteró el reclamo de Atenas para lograr el retorno de las esculturas.

Además de Londres, fragmentos de esculturas procedentes del Partenón se conservan en museos de varias ciudades europeas, entre ellas París, Copenhague, Múnich, Viena y Wurzburgo.

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(Con información de AP y AFP)