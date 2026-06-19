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EE.UU. respalda reformas energéticas en Honduras pero el Congreso Nacional frena avance de la ley

El Congreso Nacional decidió aplazar la discusión del proyecto, mientras El Departamento de Estado de EE.UU. destacó las oportunidades de inversión que generaría la reforma

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El Departamento de Estado destacó las oportunidades de inversión que generaría la reforma. (FOTO: Facebook)
El Departamento de Estado destacó las oportunidades de inversión que generaría la reforma. (FOTO: Facebook)

El Gobierno de Estados Unidos manifestó este jueves su respaldo a las reformas energéticas promovidas por la administración del presidente Nasry Asfura, al considerar que estas iniciativas podrían fortalecer la inversión, mejorar la seguridad energética y generar nuevas oportunidades de crecimiento económico para Honduras.

El pronunciamiento fue realizado por el Departamento de Asuntos Económicos del Departamento de Estado de Estados Unidos a través de sus plataformas oficiales, donde destacó la importancia de avanzar en cambios estructurales dentro del sector eléctrico hondureño. Según la publicación, las reformas permitirán atraer inversión energética estadounidense y mejorar las condiciones del sistema energético nacional.

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“Estados Unidos da la bienvenida a los esfuerzos de la administración Asfura para avanzar en las reformas del sector energético que apoyen la inversión en Honduras”, señala el mensaje divulgado por la oficina estadounidense.

Estados Unidos expresó su respaldo a las reformas energéticas impulsadas por el Gobierno de Honduras. (FOTO: X)
Estados Unidos expresó su respaldo a las reformas energéticas impulsadas por el Gobierno de Honduras. (FOTO: X)

De acuerdo con Washington, una modernización del sector energético hondureño contribuiría a fortalecer la seguridad energética, ampliar la competitividad del país y crear condiciones más favorables para la llegada de capital extranjero, especialmente en proyectos vinculados a generación, transmisión y distribución de energía.

El respaldo estadounidense se suma al apoyo expresado durante los últimos días por organismos multilaterales y financieros internacionales que consideran las reformas como una herramienta clave para enfrentar los desafíos que atraviesa el sistema eléctrico hondureño.

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Sin embargo, mientras la iniciativa recibe respaldo internacional, el proyecto enfrenta dificultades en el escenario político nacional. El secretario del Congreso Nacional, Carlos Ledezma, confirmó que las reformas a la Ley del Sistema Eléctrico no lograron avanzar este día debido a la falta de consensos entre las diferentes bancadas representadas en el Poder Legislativo.

Según explicó el funcionario, la bancada del Partido Liberal solicitó más tiempo para analizar el contenido de la propuesta y realizar consultas con distintos sectores antes de definir una posición definitiva sobre el proyecto.

La petición fue aceptada por las autoridades del Congreso Nacional, por lo que la iniciativa permanecerá temporalmente en pausa mientras continúan las conversaciones políticas y técnicas alrededor de la reforma.

El Congreso Nacional decidió aplazar la discusión del proyecto. (FOTO: X)
El Congreso Nacional decidió aplazar la discusión del proyecto. (FOTO: X)

El proyecto es considerado una de las principales apuestas del Gobierno para impulsar el rescate financiero y operativo de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), institución que durante años ha enfrentado problemas relacionados con pérdidas económicas, endeudamiento y dificultades operativas.

Las autoridades gubernamentales sostienen que las reformas buscan fortalecer la sostenibilidad financiera de la ENEE, mejorar la eficiencia del sistema y garantizar un servicio más estable para los usuarios. No obstante, diversos sectores políticos y sociales mantienen opiniones divididas sobre los alcances reales de la iniciativa.

En los últimos días, el debate sobre la reforma energética se ha intensificado dentro y fuera del Congreso Nacional. Mientras algunos sectores consideran que representa una oportunidad para modernizar el sistema eléctrico y atraer inversión, otros han solicitado mayores análisis para garantizar que los cambios no afecten los intereses de los consumidores ni el carácter público de la empresa estatal.

Estados Unidos considera clave la modernización del sector eléctrico hondureño.(FOTO: La Tribuna)
Estados Unidos considera clave la modernización del sector eléctrico hondureño.(FOTO: La Tribuna)

La administración de Nasry Asfura ha defendido el proyecto argumentando que la situación financiera de la ENEE requiere decisiones urgentes para evitar que continúen aumentando las pérdidas que afectan las finanzas públicas y limitan la inversión en otras áreas prioritarias del país.

Por ahora, el futuro de la iniciativa dependerá de los acuerdos políticos que puedan alcanzarse en el Congreso Nacional durante las próximas semanas. Mientras tanto, el respaldo expresado por Estados Unidos añade un nuevo elemento al debate sobre una de las reformas económicas más importantes impulsadas por el Gobierno hondureño durante el presente año.

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