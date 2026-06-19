“Yo haré cambios cuando tenga que hacer cambios”, afirma el presidente Mulino

El presidente panameño, José Raúl Mulino, sostuvo que el sistema jurídico político del país “no funciona, está anquilosado y colapsado". (Foto AP/Matias Delacroix, Archivo)

“No voy a entregar las cabezas de nadie porque los editoriales así lo pidan. No, quítense esa idea de la cabeza. Yo haré cambios cuando tenga que hacer cambios”, así respondió el presidente, José Raúl Mulino, ante cuestionamientos periodísticos durante su conferencia de prensa semanal.

El mandatario agregó que cuando haga cambios “lo anunciaré cuando corresponda, pero no será forzadamente, porque tampoco eso resuelve ningún problema a la postre”.

La reacción de Mulino surge luego de publicaciones de medios de comunicación que ligan a sus ministros de Obras Públicas y Salud, José Luis Andrade y Fernando Boyd Galindo, respectivamente, con supuestos conflictos de interés.

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Para el presidente los dos ministros han dado sus explicaciones, por lo que “yo debo confiar en lo que ellos están diciendo, hay instancias de investigación que se deben cumplir, pienso yo, pero no soy en estos momentos quien vaya a emitir un juicio de valor sobre si hicieron bien o hicieron mal”.

Sostuvo que “todos tuvimos un pasado antes de ser funcionarios públicos, salvo los vagos de profesión que nunca han trabajado en la vida y andan hablando por ahí. Yo no tengo protección política con nadie aquí y menos con conflictos de intereses reales, no inventados”.

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La imagen muestra la Constitución Política de Panamá, sobrepuesto con la bandera panameña. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los ministros han dado sus explicaciones, “y yo me someto a ellas”, respondió.

Además de los ministros de Obras Públicas y Salud, también está bajo la lupa de la opinión pública la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, por la reciente fuga masiva de al menos 195 privados de libertad del centro penal La Joyita. La fuga también dejó un saldo de tres muertos. “El sistema falló, colapso”, puntualizó el presidente Mulino.

En otro orden de ideas, comentó que el proceso para una nueva Constitución será “democrático e incluyente”, y que aspira a que su sucesor “jure ante una nueva Constitución”.

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Aseguró que como presidente de la República puede dar fe de que el sistema jurídico político del país “no funciona, está anquilosado y colapsado, desde los procesos electorales hasta la administración de justicia, desde la administración del Estado por el Ejecutivo hasta la administración de los otros órganos del Estado”.

La burocracia, la falta de tecnología para administrar todo lo que es la organización estatal está colapsado, prosiguió.

Mulino alabó la labor que en su opinión está haciendo el jurista Miguel Antonio Bernal, quien ha llevado “por un año, un poco más, todo el proceso de alfabetización constitucional”, que se va a dar el próximo año. Bernal es el coordinador ejecutivo de la Secretaría Presidencial para la Reorganización del Estado y Asuntos Constitucionales (Sepresac).

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Miguel Antonio Bernal, coordinador ejecutivo de la Secretaría Presidencial para la Reorganización del Estado y Asuntos Constitucionales. (Sepresac)

La Sepresac es un organismo público adscrito al Ministerio de la Presidencia, y su creación responde “a la necesidad del Gobierno Nacional de impulsar una reestructuración y modernización integral del Estado panameño y de desarrollar e implementar un proceso constituyente”.

El 8 de enero de 2025 el gobierno dio inicio al proceso de alfabetización constitucional, con el propósito preparar a la ciudadanía para participar en el proceso constituyente.

Ese año fue proclamado como el de la “alfabetización constitucional” con el propósito central de preparar a la ciudadanía panameña para “protagonizarse activamente y con conocimiento en el proceso constituyente que definirá un nuevo pacto social”.

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Esta estrategia considera la diversidad cultural, social y educativa de Panamá, y busca garantizar la inclusión de todos los sectores en un diálogo nacional fundamentado en principios democráticos, pedagógicos, sociológicos y políticos, según se lee en la página web de la Sepresac.