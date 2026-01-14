El presidente de El Salvador impulsa la Ley Quincena 25 para fortalecer los ingresos familiares

Presentan medida que busca fortalecer el ingreso familiar en El Salvador.REUTERS/Jose Cabezas

El presidente de El Salvador presentó la Ley Quincena 25 ante la Asamblea Legislativa como una medida para fortalecer el ingreso de las familias y dinamizar la economía en enero. El mandatario afirmó: “La Quincena 25 es un ingreso complementario equivalente al 50% del salario mensual”.

La propuesta, anunciada este miércoles, busca aliviar la carga financiera que enfrentan los hogares salvadoreños durante el primer mes del año, tradicionalmente considerado complicado para la economía familiar. Según lo detallado, este pago extraordinario se realizará entre el 15 y el 25 de enero a trabajadores de los sectores público y privado que perciban hasta USD 1.500 mensuales. El beneficio se otorgará sin reemplazar el salario regular, no estará sujeto a descuentos de renta, ISSS ni AFP, y no podrá ser embargado.

El Ejecutivo explicó que, a partir de enero de 2026, el Gobierno implementará la ley de manera inmediata para la totalidad de los empleados públicos. En el caso del sector privado, la adopción será gradual y con enfoque en la protección del empleo. Para este año, el pago será opcional, acompañado de un incentivo fiscal que permitirá a las empresas deducir el 100% del monto otorgado del Impuesto sobre la Renta.

La iniciativa, según el presidente, “llegará a las familias, impulsará los negocios y se sentirá en todo el país”.