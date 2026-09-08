Día Internacional de la Alfabetización: cómo fueron las jornadas de TICMAS, que cada año se pregunta sobre los desafíos de enseñar a leer y escribir

Carolina Gattei, Alejandro Artopoulos, Lucas Roldán, Fabio Tarasow, Celia Rosemberg

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Alfabetizar es crear una sociedad más justa, pacífica y sostenible. Así lo define UNESCO a la hora de celebrar un día --que suele extenderse en varias jornadas-- para pensar la importancia de la educación en la agenda gubernamental internacional y profesional.

TICMAS realizó este año la convocatoria a las III Jornadas de Alfabetización en su ya clásico auditorio en la Feria del Libro y volvió a poner el foco en que alfabetizar es una de las herramientas clave a la hora de pensar la educación en el mundo actual.

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Con la presencia de diversos especialistas, profesores e investigadores; TICMAS compartió, con el público de la Feria, reflexiones sobre evaluación, enseñanza, importancia de la multialfabetización, el impacto de la IA, la fluidez y comprensión lectora; la alfabetización digital y algorítmica.

Desde TICMAS, se trabaja en la alfabetización a partir de diversas perspectivas; siendo la gamificación propuesta por ¡A leer en vivo! una innovadora forma de acercar a niños y jóvenes a la lectura jugando a ser streamers.

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El problema que no se puede ocultar

¿De qué hablamos cuando hablamos de alfabetización? esa fue una de las preguntas motoras que convocó a Carolina Gattei (Profesora, Investigadora- UTDT, Inst. de Lingüística, UBA, CONICET), Víctor Volman (Director Ejecutivo de la ONG Argentinos por la Educación) y Marina Ferroni (Investigadora y Especialista en alfabetización inicial- CONICET).

“Es un problema, claramente, y es un problema que no vimos durante mucho tiempo y que estaba ahí. Creo que lo que cambió a partir de la campaña No comprenden lo que leen. Las pruebas Aprender del año 2016, hace diez años, ya mostraban en ese momento que en tercer grado un alto porcentaje de los chicos no lograban los niveles básicos. Y, como dicen, no la vimos. Creo que lo que cambió a partir del foco fue mirar los datos desde otro lugar”, aseguró Victor Volman.

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Ferroni, quien se especializa en alfabetización inicial, aseguró que se trata de ir más allá de una cuestión de métodos: “También es una discusión sobre ritmos de trabajo, sobre establecer metas claras, sobre capacitación docente. Los resultados igual me parece que sí son importantes. La verdad que los resultados son un norte que nos tiene que guiar. Para mí, igualmente, lo que sí es importante es seguir ciertos pasos.”

Por su parte, Gattei contó a los presentes cómo fue comenzar a trabajar con un tipo de alfabetización especial para niños y niñas con hipoacusia: “Siempre vamos paso a paso de forma muy cauta, pero lo que nos permite ver es --y es algo que todas los docentes ya saben-- que ningún niño es igual a otro, que las trayectorias de aprendizaje son muy distintas”.

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Evaluar no es mala palabra

Luis Ángel Roldán, doctor en Psicología por la Universidad Nacional de La Plata, investigador asistente en CONICET y profesor adjunto en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires en la carrera de Ciencias del Comportamiento, fue convocado para el cierre del primer día de las jornadas.

“Lo que sabemos es que en el inicio del proceso de aprendizaje la automatización, es decir, la precisión y la velocidad tienen un papel, un peso más relevante en la comprensión de textos. La comprensión de textos es la construcción del significado a partir del texto y mi conocimiento previo, poder armar una representación mental de ese texto en mi memoria de largo plazo. Y sabemos que cuando el niño empieza a aprender a leer, no cometer errores y leer a una buena velocidad le permite justamente acceder al significado”, señaló Roldán.

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Y agregó puntualmente sobre la evaluación: “Hoy en día me parece que la evaluación como una acreditación para poner una nota y para avanzar en el sistema, no siempre va de la mano con la evaluación auténtica, si no, no tendríamos alumnos en la secundaria que no saben leer y escribir”. Y llamó a poner al docente en un rol todavía más activo en el proceso de aprendizaje y planteó: “Una de las cosas que me apasiona es cómo poner el conocimiento científico al servicio de las buenas prácticas educativas. Me parece que ahí hay un desafío enorme que tenemos que seguir trabajando para eso que hay una cantidad de conocimiento científico acumulado en la materia que a veces no llega a las aulas o a veces no llega al sistema”.

Alfabetizar para lograr sociedades más equitativas

A partir del informe “Progresiones de aprendizaje en lectura hacia trayectorias lectoras más equitativas”, la investigadora del CONICET Valeria Abusamra propuso repensar la enseñanza de la lectura desde una perspectiva que articule la planificación pedagógica y las condiciones sociales: “Es difícil pensar en progresiones de aprendizaje si no se buscan condiciones más equitativas”.

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De acuerdo a Abusamra, el potencial igualador de la educación solo puede concretarse si se generan condiciones más equitativas desde el inicio del proceso de socialización. En ese sentido, la alfabetización no es solo una habilidad escolar, sino que representa una condición indispensable para la participación plena en la vida social y cultural.

“Trabajamos con habilidades extremadamente complejas”, sostuvo, y enfatizó la necesidad de comprender el entorno en el que se desarrollan los estudiantes para tomar las mejores decisiones como docentes e instituciones.

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“Un tema del que se habla poco” destacó por su parte, Cora Steinberg - especialista de Educación en UNICEF Argentina- para hablar de la brecha silenciosa que se da en el pasaje de la primaria al secundario en términos de alfabetización. “Tenemos que preguntarnos qué estamos haciendo”, afirmó, en relación con los hábitos de lectura y el uso de la tecnología. Y lejos de rechazar estos cambios, propuso aprovechar las herramientas disponibles para formar lectores críticos.

A partir de los resultados de las pruebas estandarizadas Aprender Primaria 6°, realizadas en 2023 y de los indicadores de promoción del nivel, UNICEF estima que 250.000 ingresantes al nivel secundario en Argentina no alcanzan dominios satisfactorios o avanzados en comprensión lectora.

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El aprendizaje multidimensional a lo largo de la vida

El Coordinador del Proyecto de Educación y Nuevas Tecnologías de FLACSO Argentina, Fabio Tarasow, y la Investigadora Superior de CONICET y Directora de CIIPME- CONICET, Celia Rosemberg compartieron sus miradas sobre qué es alfabetizarse en cada etapa de la vida.

“Podemos asociar o imaginar a la cultura como un cometa avanzando y por detrás va dejando una estela. Esa estela son todos los productos o alfabetizaciones tenemos que ir aprendiendo”, reflexionó Tarasow y destacó: “Teníamos que aprender la cultura, la alfabetización de entrada, la alfabetización urbana, pero con el avance de la tecnología y la incorporación a la cultura, tenemos que empezar a manejar otras alfabetizaciones, como la alfabetización digital, la alfabetización de los medios, entender cómo vamos funcionando en cada uno de los dispositivos en la sociedad, investigar a las organizaciones en inteligencia artificial, y además preguntarnos qué significa esto”.

Y subrayó un punto que muchas veces parece olvidado: “Todas estas capas que se van agregando van generando una complejidad que muchas veces deja por afuera a todos aquellos que cuando pasó el cometa ya habían salido del sistema educativo”. Por eso, para Tarasow también se trata de pensar: “Lo que pasa con los adultos que no tienen un punto de inserción para alfabetizarse en lo que son las nuevas capas: digital, inteligencia artificial, etc.”

Por su parte, Celia Rosemberg --quien se especializa en alfabetización inicial-- reflexionó: “Los chicos desarrollan la alfabetización muy tempranamente. Empiezan a aprender estos múltiples lenguajes, prácticamente desde el nacimiento. Y entonces, más allá de aprender las letras, o más allá de aprender las correspondencias del lenguaje hablado, del lenguaje escrito, todas estas competencias se desarrollan sobre un cúmulo de cuestiones que tienen que ver con la realidad, con manejar el vocabulario, con manejar múltiples formas exclusivas”.

“No se trata de pantallas sí o de pantallas no, sino de qué experiencia generamos en torno a los niños y a los adultos. Y, en realidad, para poder hablar hace falta que las experiencias sean comunicativas con el lenguaje oral, con el lenguaje escrito, con todos los otros lenguajes, son producciones de sentido que definimos en la comunicación social”, planteó Rosemberg.

“Alfabetizar es leer el mundo”

“Hoy estamos en el ‘momento calculadora’, pero atravesando toda la currícula”, explicó Alejandro Artopoulos para señalar el impacto de la inteligencia artificial en el conjunto de las prácticas educativas.

“El rol del docente cambió”, afirmó el doctor en Sociedad de la Información y el Conocimiento y actual profesor de Tecnología y Cambio Educativo y Director Académico del Centro de Innovación Pedagógica de la Universidad de San Andrés. Para el especialista, hoy el docente no tiene como función central transmitir contenidos, sino conocer en profundidad a sus estudiantes para encontrar las formas más eficaces de interpelarlos.

Para Artopoulos, el debate sobre la inteligencia artificial no puede separarse de una discusión más amplia y estratégica sobre la alfabetización ya que “Alfabetizar es leer el mundo.”