Educación y solidaridad en Proyecto Chaco: “Se hace, se trabaja, se colabora, se discute, se comparte, se ríe y se llora”

Proyecto Chaco es una propuesta socio-educativa de vinculación con una comunidad del impenetrable chaqueño y de vinculación y reconocimiento de los propios miembros de nuestra comunidad educativa

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A veces una entrevista puede empezar por el final, con una pregunta abierta de Ticmas de “si desean sumar algo más”. Y es allí donde los docentes y la psicóloga del Instituto de Cultura Itálica Leonardo Da Vinci de La Plata, en la provincia de Buenos Aires, enfatizan: “Nos gustaría que este proyecto se conozca más. Es mucho esfuerzo durante todo el año, una logística muy compleja, mucho trabajo realizado y muchas emociones muy intensas las que se viven y a veces sentimos que sólo quedan en nuestra memoria y no podemos transmitir lo que se siente participar de esta experiencia.”

A horas de salir con un camión cargado para la Escuela rural N°930 en el Impenetrable chaqueño y del viaje de estudiantes de quinto y sexto año al paraje; Rodrigo Fuente, Silvina Panizzo, Emiliano Guerrero y Constanza Fileni nos prestan su preciado tiempo para contarnos sobre este proyecto pedagógico y solidario institucional que ya lleva quince años.

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Cinco días de compartir experiencias entre niños, jóvenes y adultos con diversas realidades para ayudar y sobre todo aprender el uno del otro. Y con el objetivo de lograr que Proyecto Chaco crezca y construir una escuela secundaria en el paraje El Brasil.

Proyecto Chaco sigue los cuatro pilares de la educación de la UNESCO: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser

—¿Qué es Proyecto Chaco? ¿Quiénes son parte del mismo?

—Proyecto Chaco es una propuesta socio-educativa de vinculación con una comunidad del impenetrable chaqueño y de vinculación y reconocimiento de los propios miembros de nuestra comunidad educativa. Seguimos los cuatro pilares de la educación de la UNESCO: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser; creemos que a lo largo del proyecto, que no empieza ni termina en el acontecimiento del viaje, nuestros estudiantes incorporan en distinta medida cada uno de estos pilares. El proyecto entonces es una experiencia de vinculación, convivencia, aprendizaje y reconocimiento del prójimo en el que a través de diferentes situaciones que se presentan se resuelven problemáticas, se negocian soluciones y se descubren potencialidades individuales y colectivas a la vez que se conocen nuevas personas, experiencias de vida y se aprenden cosas que en la cotidianeidad de la escuela no están incorporadas. Del proyecto forma parte la totalidad de la comunidad educativa de la Escuela Italiana, en todos sus niveles, ya sea a través del aporte de donaciones o de algunas actividades que se realizan con los niños del nivel inicial o de la primaria, como también de los primeros años del nivel secundario.

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Este año por ejemplo los estudiantes de 6to grado de primaria hicieron botiquines de primeros auxilios para cada familia del paraje que visitamos, previamente se realizaron charlas explicativas coordinadas por docentes y ex alumnos médicos, y el cuerpo docente colaboró con los materiales para completar los botiquines, esta sola experiencia involucró a docentes de naturales, arte, sociales, estudiantes de 6to grado, ex alumnos participantes del proyecto, cuerpo docente en general y miembros permanentes del proyecto, una sola acción que pone en movimiento a toda una comunidad educativa. Sin embargo el proyecto propiamente dicho lo llevan adelante estudiantes de 5to y 6to año del nivel secundario, eventualmente participan estudiantes del Profesorado de Educación Física del Instituto Manzoni de nuestra comunidad educativa y los docentes facilitadores que solemos ser cuatro o cinco depende el número de alumnos, todos los años se suman tanto a la organización como al viaje ex alumnos que han participado del proyecto en años anteriores y médicos que participan del viaje, lo cuales suelen ser padres o familiares de los estudiantes.

Proyecto Chaco lleva quince años de trabajo

—¿Qué tuvo que cambiar en la logística, el financiamiento o el equipo docente para que se sostuviera sin interrupciones desde 2012 hasta hoy?

—Desde 2012 a la fecha ya son 15 años de proyecto. Los primeros años fueron menos masivos y la cantidad de días en el paraje eran menos, en ese sentido era más fácil resolver el viaje, a lo largo de los años establecimos permanecer una semana hábil completa y lo hemos mantenido en el tiempo, eso nos permite proyectar acciones más complejas y que necesitan de más tiempo de permanencia en territorio. El financiamiento fue cambiando a medida que se amplió el proyecto. El financiamiento actual se divide en tres instancias, el costo del viaje a cargo de los estudiantes, por otro lado gastos de logística del camión de donaciones (combustible, viáticos, peajes), hospedaje choferes de micros, comida perecedera para la semana que estamos en la escuela, con lo recaudado por la cena anual y ventas de tortas, y por último compra de materiales para acciones concretas con donaciones en dinero o lo que sobre de la recaudación del proyecto; también existen donaciones de materiales, alimentos no perecederos, productos de higiene personal y limpieza, libros y útiles escolares.

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El equipo docente fue mutando un poco pero desde hace varios años se mantiene un grupo estable de docentes. Se ha logrado una conexión que permite que trabajemos sin problemas y que coincidamos prácticamente en todo lo que respecta al proyecto. Nos preocupa un poco que no haya mucho recambio generacional pero mientras el cuerpo aguante seguimos. La única interrupción –física- del proyecto fue durante el período de ASPO de la pandemia, se mantuvieron acciones y contactos a distancia y seguimos realizando reuniones virtuales con nuestros estudiantes para que el proyecto no se enfriara, siempre con la promesa de volver en cuanto se retomara la presencialidad y la normalidad. Creemos que la estrategia de mantener el proyecto activo con contacto virtual fue fundamental para su sostenimiento, de todos modos ya estaba muy arraigado en la institución y todos los estudiantes esperaban volver a la escuela para retomar los viajes.

Lo que se lleva a la comunidad de El Brasil está diferenciado entre alimentos y materiales que pueden ser para construcción o material didáctico o tecnológico

—¿Cómo definen qué se lleva a la comunidad de El Brasil cada año?

—Lo que se lleva a la comunidad de El Brasil está diferenciado entre alimentos y materiales que pueden ser para construcción o material didáctico o tecnológico. Los alimentos se separan entre los que van a ser para cada familia y lo que va a quedar para la escuela. Se establece cuántas familias participan de la comunidad y cuántos niños hay en cada familia de ahí se calcula que cantidad de alimentos se le dará a cada familia para su abastecimiento personal, luego, lo que queda se deja para el comedor de la escuela. Respecto del resto de los materiales se definen en función de las tareas que se piensan desarrollar a lo largo de la visita. Solemos comenzar a planificar el viaje siguiente en el momento en que estamos en el paraje, y en diversas reuniones a fines del ciclo lectivo y comienzos del siguiente vamos planificando acciones a realizar, esto se hace de manera colectiva, con las sugerencias e ideas de estudiantes, docentes y ex alumnos, de esas reuniones sale lo que es posible realizar y lo que quedará para otra visita, procuramos que las decisiones sean horizontales y colectivas.

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"El Proyecto Chaco es acción pura y permanente", dicen los coordinadores, "nos apasionamos con lo que hacemos, nos rendimos de cansancio al final de cada día"

—Más allá del objetivo solidario declarado, ¿qué objetivos pedagógicos concretos persigue el proyecto y cómo se traducen en contenidos evaluables dentro del plan de estudios del secundario?

—El principal objetivo es la vinculación de nuestros propios estudiantes, el encuentro, la camaradería, el aprender a compartir y a colaborar, la necesidad de negociar opiniones y posturas respecto cómo hacer las cosas, la convivencia en su más amplio espectro. Luego, pueden haber objetivos pedagógicos dependiendo las acciones que proyectemos, podemos realizar talleres de ciencias con los niños del paraje, podemos poner en práctica algunos conocimientos técnicos referidos a física o química en la construcción de filtros de arsénico para el agua, incluso se pueden dar charlas sobre la situación social de las familias del lugar y conocer más al respecto de la zona que visitamos, incluso algunos docentes solemos utilizar como ejemplo la región que visitamos para incorporar contenidos o ejemplificar sobre algún tema puntual. No evaluamos contenidos, los estudiantes tienen un largo año y una larga lista de asignaturas en las que se los evalúa constantemente.

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El Proyecto Chaco es acción pura y permanente, se hace, no se evalúa, se trabaja, se colabora, se discute, se comparte, se ríe y se llora, nos apasionamos con lo que hacemos, nos rendimos de cansancio al final de cada día, jugamos con los niños y con los padres, tenemos largas charlas entre nosotros al calor del fogón de cada noche, organizamos actividades permanentemente, redefinimos estrategias en función de las inclemencias del tiempo y de las vicisitudes del día a día; en fin, el viaje es una evaluación permanente, nos pone a prueba como adultos y cómo jóvenes, como compañeros de trabajo y compañeros de escuela, como personas, como grupo.El diseño curricular escolar identifica la importancia de las prácticas solidarias, de la grupalidad y de la convivencia, en ese sentido entendemos que hacemos un gran aporte al trabajo escolar. Si tuviéramos que precisar aspectos más concretos además de los mencionados pilares de la educación de UNESCO, diríamos que trabajamos particularmente los ejes identificados en la ESI, cada uno de ellos son abordados en la cotidianeidad del proyecto y del viaje; valoramos la afectividad por sobre todas las cosas, cuidamos y estamos atentos a la salud y al cuerpo de todos permanentemente, respetamos la diversidad en todos sus sentidos, reconocemos la perspectiva de género y por supuesto garantizamos el ejercicio de los derechos de todas las personas de este proyecto, partiendo de la horizontalidad y la participación colectiva.

Las materias más comprometidas curricularmente son Ciudadanía, Geografía, Historia, Arte y en menor medida, dependiendo de las actividades propuestas, física, química, biología, ciencias de la tierra

—¿Qué cambia en los estudiantes que vuelven del Impenetrable? ¿Tienen alguna forma de registrar o evaluar ese impacto más allá de la impresión personal?

—Fundamentalmente cambia la relación entre los estudiantes, se genera un vínculo muy fuerte y de ser perfectos desconocidos pasan a conocer a cada uno, saber sus nombres, sus historias, sus preferencias, conocerse y reconocerse. La forma de registro es la repercusión, los comentarios de docentes y padres que los observan más unidos, más solidarios, se reconocen nuevos grupos y afectos, en los últimos meses del año es normal que la postal sea de grandes rondas de estudiantes de 5to y 6to año reunidos en recreos, no es necesario el registro aunque nos encantaría poder hacerlo, es una de tantas deudas pendientes.

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El viaje, que incluye el campamento, dura casi siete días

—¿Qué materias o áreas disciplinarias se involucran en la preparación previa al viaje? ¿Cómo se integra el proyecto al resto del año lectivo, no solo al campamento?

—Las materias más comprometidas curricularmente son Ciudadanía, Geografía, Historia, Arte y en menor medida, dependiendo de las actividades propuestas, física, química, biología, ciencias de la tierra. Sin embargo el proyecto no se organiza de esa manera, los docentes que participan del mismo desde hace años son docentes de Informática, Ciudadanía, Química, una nueva incorporación de gabinete (ex alumna y participante del proyecto) e Italiano, pero insistimos en que el proyecto va más allá de lo curricular así que no se pueden relacionar taxativamente espacios curriculares con el proyecto. En todo caso la ESI y EAI están incorporadas plenamente y atraviesan al proyecto y a las asignaturas participantes.

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El viaje, que incluye el campamento, dura casi siete días completos, son dos días y medio de viaje, pero el proyecto comienza a activarse a principios del ciclo lectivo, hacemos una primera reunión informativa en marzo para ir definiendo cantidad de participantes y así contratar transporte y comenzar con el pago del viaje. A partir de ahí todos los meses hacemos venta de tortas en primaria, solemos hacer charlas informativas en el nivel inicial y vamos pensando las acciones para realizar en el viaje, un hito importante es la cena del proyecto que lleva bastante tiempo organizar, todo lo hacemos estudiantes y docentes, la comida, el servicio de mozos, limpieza, incluso animación de la cena; es una prueba de fuego para conocerse y acostumbrarse a convivir, esta actividad se realiza antes de vacaciones de invierno, luego el receso y después el último mes de preparativos previos al viaje, todo muy intenso.

A lo largo de los años se ha forjado una relación muy cercana con la escuela 930 y suele haber contacto a lo largo del año con algunos adultos y también con jóvenes que ya no están en el paraje

—¿Cómo es la relación que se fue forjando en el tiempo con la Escuela Nº 930 y con las familias del paraje?

—A lo largo de los años se ha forjado una relación muy cercana y suele haber contacto a lo largo del año con algunos adultos y también con jóvenes que ya no están en el paraje porque han ido a estudiar al pueblo. Por lo general charlamos de las necesidades e intereses de las familias y docentes durante nuestra visita y en función de lo que recogemos pensamos en acciones para el año siguiente, intentamos escuchar cuales son las necesidades y problemáticas reales que contemplan para poder llevar a cabo acciones significativas para la comunidad, no vamos con soluciones citadinas a problemas rurales, intentamos proyectar en función de quienes viven en el territorio. Por supuesto que siempre que sea pertinente promovemos algunas innovaciones que, corresponde decirlo, al cabo de los años se han recibido cada vez con más entusiasmo, desde recursos didácticos y tecnológicos hasta charlas sobre salud sexual y reproductiva cómo así también alimentación saludable y nutrición infantil impartidas por las médicas que viajan con nosotros.

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—- ¿Cómo eligen a los docentes y estudiantes que viajan, y qué preparación específica reciben antes de ir a una zona sin agua potable y de aislamiento total?

—- El único condicionante que existe es el año de cursada, se viaja a partir de 5to año, por lo demás el viaje es voluntario, nosotros no podemos decidir sobre quien puede o no viajar, esto corresponde tanto a los estudiantes como a los docentes que participan del viaje. El cuerpo docente estable, está compuesto por tres personas, los demás docentes se incorporan voluntariamente o si es requisito legal por salida educativa.

No hay preparación específica, sólo una detallada descripción de las características del viaje, falta de agua potable, falta de conectividad, pernocte en carpa, características climáticas generales, falta de comodidades generales básicas a las que estamos acostumbrados, eso suele desalentar a algunas personas pero es preferible que cada quien tenga una idea lo más clara posible de a qué lugar se va y en qué condiciones se va a vivir durante esos días.

—¿Hay algo que deseen sumar sobre lo que esperan lograr con Proyecto Chaco?

—El principal objetivo actualmente es poder crear la escuela secundaria en el paraje El Brasil para los niños que viven en la zona y no pueden acceder a una institución secundaria alejada (la más cercana está a 70km por caminos de tierra) por falta de recursos. Es fundamental lograr ese objetivo, más allá de los recursos económicos que de alguna forma los conseguiremos, falta la decisión política de permitirnos crear ese espacio.

Desde este lugar aprovechamos para solicitar se escuche nuestro pedido y se le dé curso a esta propuesta que, sabemos, les abriría una posibilidad enorme a muchos chicos de la región, no sólo a los que asisten a la escuela del Paraje El Brasil, sino a muchos niños de otros parajes cercanos que tampoco tienen la posibilidad de acceder a una escuela secundaria por cuestiones de distancia, pero sí podrían acercarse hasta El Brasil por ser central en la zona.

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Para colaborar con Proyecto Chaco del Instituto de Cultura Itálica Leonardo Da Vinci (y su comunidad educativa) de La Plata @proyectochaco