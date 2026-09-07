Semana del Aprendizaje Digital: la educación en tiempos de inteligencia artificial

La semana de la educación digital busca dar un marco técnico y pedagógico a la IA (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Hechos, fricciones y fronteras; esos son los conceptos que atraviesan la propuesta de la Semana del Aprendizaje Digital 2026 que tendrá su punto de reunión internacional en las oficinas de la UNESCO en París, Francia.

Desde 2023, basada a partir de la Semana del Aprendizaje Móvil, la UNESCO dedica a reflexionar sobre lo digital y la transformación de la educación a partir de una convocatoria a líderes, responsables políticos y profesionales de la educación digital de Gobierno, ONGS y sector privado.

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“Reimaginar nuestro futuro juntos” es la propuesta guía de las mesas de debates, presentación de proyectos y de colaboraciones que atraviesan los cuatro días de la convocatoria. Además se espera, a partir de la convocatoria lograr una “declaración ministerial conjunta sobre cómo sostener la educación como un bien común en la era de la IA.”; además de considerarla“ un derecho humano centrado en el aprendizaje de calidad, pertinente y a lo largo de toda la vida para todas las personas.”

El programa de la UNESCO tiene como ejes temáticos clave la idea de conocimiento sintético, las fricciones de la IA en los sistemas educativos y el impacto de la tecnología en la gobernanza de los países (Imagen Ilustrativa Infobae)

Conocimiento sintético y futuro

La convocatoria- cuya inscripción se encuentra finalizada- contará con mil participantes en París, sumados a otros miles en línea que podrán presenciar y ser parte de los cuatro días de encuentro.

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El foco del programa de este año tiene tres ejes temáticos claves que ya forman parte de la agenda educativa intencional. El primero de ellos, es: qué se considera un hecho en una era de conocimiento sintético; en segundo lugar las preguntas por las fricciones que la IA está generando en los sistemas educativos, y por último las nuevas fronteras que están surgiendo, “desde la IA de interés público y la soberanía digital hasta los enfoques analógicos y comunitarios.”

Otro de los grandes focos es el de sostener la mirada de “la educación como un bien común en la era de la IA” y es por ello que se espera que los 25 ministros que formaran parte de esta semana contribuyan con sus declaraciones individuales y conjuntas a ir más allá de las buenas intenciones y prácticas y tomar una postura de decisión y estrategia.

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La IA cambió la forma de dar clases (Imagen Ilustrativa Infobae)

Gobernanza, decisiones y seguridad

En la semana propuesta por la UNESCO, además de publicar nuevos datos de su encuesta anual sobre tendencias emergentes de la IA en la educación superior, también se presentarán diversos informes sobre gobernanza de la seguridad de la IA, soberanía y contratación pública, análisis de costes y adecuación por edades”.

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Si bien todavía no se conoce el detalle de todos los ministros que serán parte de esta edición, se espera pluralidad de voces; y en especial también con la participación del sector privado que juega un rol decisor en los avances de la IA y su impacto en la educación.

También se anunciarán los ganadores del Premio UNESCO-Rey Hamad Bin Isa Al-Khalifa para la utilización de las TIC en la educación, cuyo foco de esta edición está dedicado a “Reimaginar la creatividad y el pensamiento crítico con la IA”.

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La tecnología es a la vez obligación y oportunidad para repensar la práctica docente (Imagen Ilustrativa Infobae)

El rol docente

Entre los puntos destacados del programa también hay un espacio para repensar la práctica docente en un presente donde la IA establece nuevos límites y aperturas para la enseñanza.

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Desde la UNESCO se destacó que “el diseño, el desarrollo, la implementación y el uso de la IA deben regirse por y para las personas, de manera equitativa, inclusiva y ética. Los docentes deben usar la IA para apoyar, no reemplazar, su contribución y criterio profesional. Su uso de la IA debe alinearse con normas éticas y objetivos educativos, y preservar la autonomía y la privacidad tanto de docentes como de estudiantes.”

Esta posición va a en sintonía con la primera edición de la Semana del Aprendizaje Digital donde se diseñó una orientación sobre el uso de la IA generativa en la Educación y la Investigación como así también diversos marcos de competencias tanto para docentes como para estudiantes.

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“Desde 2024, la UNESCO ha organizado seminarios para sensibilizar sobre sus marcos de competencias en IA, con la participación de representantes de más de 100 países, llegando a miles de docentes y responsables de políticas, y ha brindado apoyo directo a 58 países para el desarrollo de marcos, planes de estudio y programas de formación con garantía de calidad en competencias digitales o de IA.”, señalan desde el organismo.

Se espera que esta nueva edición logre acercar el presente y futuro a la velocidad con la IA sigue transformando la vida de las personas en algo tan complejo y clave como la educación.

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