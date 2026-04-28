Luis Ángel Roldán y las pruebas en la escuela: “La evaluación no es siempre auténtica, o no habría alumnos en secundaria que no saben leer y escribir”

Luis Ángel Roldán en el auditorio de Ticmas en la Feria del Libro

“Entender la evaluación como una herramienta de mejora cambia muchas veces el árbol o la forma de entender la evaluación como un control, como un contralor. Se vuelve una alianza de la enseñanza y del aprendizaje.”, reflexionó Patricio Zunini antes de dar inicio a la charla con Luis Ángel Roldán Doctor en Psicología por la Universidad Nacional de La Plata, Investigador Asistente en CONICET y Profesor Adjunto en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires en la carrera de Ciencias del Comportamiento.

Sus líneas de investigación se orientan al estudio de los procesos cognitivos implicados en la lectura y la comprensión de textos, así como al desarrollo y la validación de instrumentos de evaluación educativa en estos dominios.

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¿Cómo se hace para evaluar la alfabetización en cada uno de los niveles de aprendizaje? Fue una de las preguntas disparadoras para cerrar la segunda y última jornada de Alfabetización en la 50° Feria Internacional del Libro.

El error de simplificar la alfabetización

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“Mi interés por la evaluación tiene que ver con mi formación en psicología, con toparme con algunos autores, como por ejemplo Vygotsky, que le dan un rol central a las interacciones en la constitución psicológica de los seres humanos. Y Vygotsky tenía una noción que era la zona de desarrollo próximo, que era la diferencia, digamos, entre el nivel actual de desarrollo, lo que un niño podía hacer solo, versus lo que podía hacer con otros. Y en esa zona se planteaba como la posibilidad de un aprendizaje estructurado que permitía el desarrollo real”, explicó Roldán.

Luis Ángel Roldán es doctor en Psicología por la UNLP, Investigador Asistente en CONICET y Profesor Adjunto en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires en la carrera de Ciencias del Comportamiento

Y agregó: “También me voy a otra escuela psicológica que me influyó mucho, que tiene que ver con la psicología cognitiva, y que es poder pensar cuáles son las habilidades que sustentan las conductas. Y la alfabetización o la lectura, que a veces aparecen como habilidades simples, porque los adultos que estamos alfabetizados la hemos automatizado, en realidad es un fenómeno en el que intervienen muchos procesos y es fundamental entender eso. Entender que cuando hablamos de alfabetización, por momentos estamos hablando de lectura, de lectura de palabras o decodificación, por momentos estamos hablando de la fluidez en la lectura, por momentos estamos hablando de la comprensión.”

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“Y esos fenómenos tienen un peso diferencial a lo largo del desarrollo o de la escolaridad formal o informal. Entonces, es fundamental, por un lado, identificar qué peso tienen en esa trayectoria y, por supuesto, diseñar instrumentos de evaluación que son diferenciales para cada una de esas habilidades.”, señaló.

“Hay que analizar las teorías con sus luces y sus sombras, con las limitaciones y con las preguntas que le dieron origen, pero me parece que este interés de Vygotsky por pensar que la mente es el producto de la participación de diferentes situaciones donde la escolaridad, digamos, era un contexto al que le prestaban mucha atención, me parece que nos da muchas herramientas”, resaltó Roldán.

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Roldán participó en investigaciones recientes sobre los modelos de alfabetización

Fluidez, comprensión, alfabetización

“La fluidez en la lectura es uno de los componentes centrales y tiene que ver con esta posibilidad que tenemos los humanos cuando estamos alfabetizados de leer sin cometer errores a una velocidad adecuada para darle sentido al mensaje que vamos leyendo o al texto que vamos leyendo y finalmente está la prosodia que es la melodía del lenguaje, las pausas, la segmentación”, explicó Roldán.

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Y agregó: “Tiene que ver con las pausas, con la segmentación, con la entonación que yo le doy al lenguaje escrito de una forma que se parezca a lo que está pasando ahora, al de una conversación. Entonces, una de las formas más fáciles si se quiere evaluar la fluidez es hacer leer en voz alta a una persona y ver si lee sin cometer errores a una velocidad adecuada y con la entonación adecuada.”

“Lo que sabemos es que en el inicio del proceso de aprendizaje la automatización, es decir, la precisión y la velocidad tienen un papel, un peso más relevante en la comprensión de textos. La comprensión de textos es la construcción del significado a partir del texto y mi conocimiento previo, poder armar una representación mental de ese texto en mi memoria de largo plazo. Y sabemos que cuando el niño empieza a aprender a leer, no cometer errores y leer a una buena velocidad le permite justamente acceder al significado.”, señaló.

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Y subrayó que “En ortografías transparentes como el castellano, donde hay una consistencia importante entre grafemas y fonemas, la automaticidad cuando se logra pierde peso rápidamente cuando el niño avanza en la escolaridad primaria y la prosodia empieza a jugar un rol central. Es decir que si uno ve estudios longitudinales, por ejemplo, lo que ve es que la automaticidad pierde efecto sobre la comprensión rápidamente. Insisto con esto cuando la alfabetización es exitosa, que no siempre pasa.”

Evaluar: esa es la responsabilidad

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Zunini consultó: “En términos de evaluación, ¿hay alguna diferencia para el docente que está evaluando para tomar una decisión estratégica o pedagógica para poner una nota? ¿Debería ser lo mismo?“

“Son distintos, no deberían ser tan distintos. Vuelvo a la metáfora o a la idea de la zona de desarrollo próximo y estoy pensando que ahí hay una evaluación auténtica. Yo evalúo para ver en qué nivel de aprendizaje real está el alumno o el grupo y en función de ello planifico una serie de estrategias pedagógicas que me permitan proyectar la educación al futuro, diría Vygotsky, pensar en ese aprendizaje futuro que se va a convertir en desarrollo.”, planteó Roldán.

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Y subrayó: “Hoy en día me parece que la evaluación como una acreditación para poner una nota y para avanzar en el sistema, no siempre va de la mano con la evaluación auténtica sino no tendríamos alumnos en la secundaria que no saben leer y escribir.”

El rol docente

“Hoy tenemos estudiantes que llegan a la escuela secundaria sin poder por momentos decodificar palabras simples y por momentos leer con buena fluidez. Es decir que ese alumno que llega con esas características a la escuela secundaria está en un espacio físico igual que sus compañeros pero está cognitivamente en otro espacio si se quiere. Es decir, si no hacemos algo ese alumno está virtualmente en el nivel secundario pero no está realmente en el nivel secundario”, reflexionó.

Y agregó: Nosotros en la Universidad Nacional de La Plata junto con Verónica Zabaleta tenemos un proyecto que busca justamente construir dispositivos que le permitan a los estudiantes con mucho desfase en su aprendizaje poder adquirir estas habilidades pero me parece que también no hay que responsabilizar al docente sino me parece que es una cuestión más del formato de la secundaria. La investigación muestra que el trabajo en pequeños grupos o el trabajo uno a uno es lo que más efectividad tiene. La escuela tiene que repensar formatos de intervención que permitan justamente proyectar el aprendizaje de sus estudiantes.”

Para ello explicó: “Se usa un método bastante consolidado en la investigación que es la de lecturas aceleradas por ejemplo le pido al alumno siempre proponiendo un contexto pedagógico y lúdico de que lea en la menor cantidad de tiempo posible cada vez y se repiten las lecturas para andamiar la fluidez también una de las cosas que se utiliza mucho y está muy probada también en la investigación y tiene que ver con la lectura compartida. La comprensión en sí misma sigue siendo una habilidad muy compleja y yo tengo poder desmenuzar qué puede estar pasando para poder andamiar los procesos.”

Y finalizó: “Una de los de las cosas que me apasiona es cómo poner el conocimiento científico al servicio de las buenas prácticas educativas. Me parece que ahí hay un desafío enorme que tenemos que seguir trabajando para eso que hay una una cantidad de conocimiento científico acumulado en la materia que a veces no llega a las aulas o a veces no llega al sistema.”