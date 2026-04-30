Horacio Ferreyra en el auditorio de Ticmas: “El 100% de las escuelas de Córdoba tienen al maestro con mayor experiencia en alfabetización en primer y segundo grado”

El ministro de Educación de Córdoba, Horacio Ferreyra, explica cómo es el planteo de la reforma "TransFORMAR@cba"

“Una sola Argentina, muchas realidades”, es una de las visiones que Ticmas desarrolla para pensar la Educación Federal. El ministro de Educación de la Provincia de Córdoba, Horacio Ferreyra estuvo en el auditorio de Ticmas para conversar sobre el trabajo y la gestión que impulsa en la provincia con el plan de desarrollo educativo TransFORMAR@Cba.

“Transformar Córdoba es un programa que nos invita a innovar, nos invita a crear y a rediseñar fundamentalmente la escuela de manera participativa”, explicó Ferreyra y destacó que el arroba apunta a una “innovación que sea pedagógica, sino también tecnológica y social”

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— Hemos hablado mucho de TransFORMAR@Cba, en especial cuando estaba en el período de planificación. ¿Cómo tomaron los docentes la reforma y cómo está el avance en relación al plan establecido que comenzó con 200 escuelas y ahora son 300?

— Se siente que la transformación en Córdoba comienza de abajo hacia arriba. Nosotros el primer año hicimos un diagnóstico para poder conocer el estado de situación. A partir de ahí planteamos una serie de líneas de trabajo que tenían que ver con la práctica docente, que los alumnos aprendieran lo que tenían que aprender y en los tiempos que estaba establecido. No obligamos a ninguna escuela a sumarse al programa, sino que primero se adhirieron 200 y hoy son 1.400 de los distintos niveles y modalidades educativas. Las expediciones pedagógicas que hicimos el año pasado, le permitieron a las escuelas interesadas poder sumarse porque vieron que se trataba de revisar, de volver a poner en sintonía algunas cosas en virtud del contexto que hoy es complejo y es controvertido. La alfabetización, por ejemplo, sigue siendo ese núcleo central, pero también todo lo que tiene que ver con lo social, con lo emocional, la tecnología; la conexión entre la educación, el trabajo y la producción, son esos ejes centrales.

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Una transformación implica un cambio profundo, requiere tiempo, por eso nuestro primer año fue de mirar, de acompañar, de aprender, también desde el Ministerio de Educación. Hay cosas que hacen todas las escuelas del sistema, que es la ruta 1, la ruta número 2, es la de las escuelas precursoras, pero hay una ruta número 3, que es esa ruta que le permite a esas escuelas que no están involucradas en escuelas precursoras, poder comenzar a hacer pequeñas innovaciones. Hoy tenemos 1.500 proyectos de escuelas que estarían interesadas el próximo año a sumarse al proyecto de transformar Córdoba. Es decir, es un círculo virtuoso que nos va permitiendo ir haciendo sinergia, aprendiendo en ese ecosistema para poder identificar los nudos de transformación. Por ejemplo, este año el aprendizaje social y emocional empieza a ocupar un lugar central en el transformar Córdoba. Antes estaba, pero había la prioridad de la lengua y la matemática, pero ahora también la prioridad de lo social y lo emocional, como también la alfabetización económica financiera. Van apareciendo distintos temas de educación ambiental y ahí viene lo que hablamos desde Córdoba, muy inspirado, por supuesto, por nuestro gobernador Martín Llaryora: esta idea central de la educación para el desarrollo humano sostenible.

El ministro de Educación de Córdoba, Horacio Ferreyra, explica el espíritu de la reforma educativa "TransFORMAR@cba"

— ¿Cómo se hace para que una reforma educativa no sea gatopardismo?

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— Particularmente creo que hay que trabajar dos cuestiones que son fundamentales. La primera tiene que ver con que no solamente hace falta actitud, si no hace falta actitud de disposición al cambio. Y a su vez, me parece que hay que poner en el centro la comunicación. Cuando uno mira la forma con la cual uno va construyendo y haciendo la transformación, la comunicación no es de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba, pero también viene de los laterales, de distintos lugares, y eso me parece que es importante verlo en las escuelas hoy.

El otro día visité una institución del interior que se pudo poner una meta y lo logró. Tenía 20 chicos que habían desertado, pero se propuso recuperarlos. Ahí hay experiencias valiosas. Otras experiencias que son interesantes, por ejemplo, en la localidad de Toledo, el propio intendente, como ejemplo, terminó su secundaria, pero a su vez vinculó toda la escuela con el club y en su comunidad hay deserción cero, a nivel inicial, primario y secundario.

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— En un rato nos van a estar acompañando desde Argentinos por la Educación, Belén De Gennaro, y recuerdo que ellos habían descubierto el caso del departamento de Pocho en Córdoba que había tenido los mejores resultados del país en las pruebas Aprender en 2024 ¿Por qué lo había logrado una escuela rural?

— Ahí hay algo interesante para ver. Uno puede pensar una transformación, pero cuando llega al territorio está atravesada por la propia comunidad. Una institución educativa que tiene proyectos, que trabaja en clubes, que tiene una motivación desde el curso, que tiene una percepción mucho más personalizada, donde el trabajo con las tecnologías está asociado a proyectos con el desarrollo local. Creo que va empoderando a los chicos de una manera muy interesante para poder seguir creciendo.

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Yo he visitado esa institución educativa y cuando uno va, se va dando cuenta que la escuela en cada espacio se utiliza para aprender. Por eso los chicos aprendieron más matemáticas, aprendieron más lengua en esa institución educativa. Y cuando uno va a la secundaria, también se encuentra con un modelo similar que los recibe desde la escuela primaria para acogerlos de buena manera en la institución y seguir potenciando sus aprendizajes. La sierra tiene esto y toda la zona rural, los resultados de Córdoba en lo que hace a la ruralidad son mejores que los de las escuelas urbanas en algún lugar.

Horacio Ferreyra, ministro de Educación de la provincia de Córdoba

— El factor humano es clave. La provincia puede tomar un paradigma de una reforma educativa pero la escuela que tiene un buen director, una buena directora, que tiene un buen equipo docente, es la que hace la diferencia…

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— Nosotros estamos convencidos en el poder de construir una perspectiva de la escuela posible, que no es la peor ni es la mejor, sino que es aquella que se está haciendo. Es la escuela que tiene capacidad para poder evolucionar, que no solo es inteligente, que es sensible, que tiene capacidad para aprender. Esa es la escuela que nosotros queremos que se construya en cada lugar, a partir de ahí de su formación. Eso para nosotros es clave, esto no lo logra solo el Ministerio de Educación; lo logramos a través de un trabajo articulado con municipios y comunas trabajando con las coordinaciones locales de educación, porque todos estamos mirando que los chicos estén en la escuela, que aprendan, que terminen en la educación obligatoria.

Pero para eso hay que tener un buen clima, hay que trabajar la convivencia, hay que potenciar el desarrollo profesional de los docentes y vincularlos mucho más con la familia. Por eso hemos habilitado recientemente el Portal Familia, que es un portal digital que acompaña a los padres en la educación de sus hijos.

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— Con varios ministros hemos hablado a lo largo del tiempo de las reformas educativas. Muchas veces llega un ministro nuevo y dice, tengo esta idea, la quiero llevar a la práctica, y reforma. ¿Cómo se balancea entre un recupero de los saberes básicos y la mirada al futuro?

— Preguntaste dos cosas que son muy importantes. Creo que cuando uno quiere desafiar una transformación, lo primero que tiene que hacer para que esa transformación sea viable es consolidar logros. Es decir, no todo lo anterior está mal, ni todo está bien. Por eso el haber podido construir en el primer año el Plan de Desarrollo Educativo Provincial, liderado por nuestro gobernador, nos ha permitido tener esa visión de ver qué se consolidó, como las escuelas PROA, las escuelas secundarias con formación profesional, pero a partir de ahí poder aprender de esos proyectos para ver qué se puede transferir a otros lugares. Nosotros en Córdoba apuntamos a una transformación que vaya en escala, pero que involucre a todos. Es decir, que en algún momento sea universal.

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Por eso esta construcción colectiva nos va permitiendo esta mirada. Es decir, todos vamos a llegar a esto, pero cada uno va con distinto estilo. ¿Cómo incorporar lo nuevo? La primera gran idea que surgió fue comenzar por aspectos, luego dijimos transformación integral. En el sentido de poder ver que hoy tener progresiones de aprendizaje para todos los espacios curriculares de educación física, arte, inglés, matemática, lengua, nos ha permitido una construcción sistémica. Entonces todos los docentes se sintieron involucrados en esta participación. Por eso no lo hicimos de arriba hacia abajo, sino que se fue consultando. Como ahora estamos consultando todas las orientaciones de secundaria, todas las tecnicaturas en el caso de la educación técnica. Creo que ahí hay un desafío importante de diálogo. Y me parece que las transformaciones se tienen que construir con los docentes, no en contra de los docentes. Creo que ahí hay un diálogo interesante que desde el Ministerio, todo el equipo me ha acompañado y todo el gobierno. La escuela con un rol central, pero también con la familia, con los medios de comunicación, con las empresas, con las organizaciones, con las iglesias, poner en diálogo a todos para todos contribuir con el objetivo educativo.

Horacio Ferreyra, ministro de Educación de la provincia de Córdoba

— Hablás de construir con los docentes y recuerdo una entrevista que te hice hace un tiempo en la que decías que los docentes de primer y segundo grado deberían ser los que tengan mayor expertise en la educación. ¿Cómo se detecta quienes son los que tienen mejor experiencia?

— Nosotros trabajamos con tres líneas. Lo primero fue disponer una norma. Hicimos que los docentes titulares con mayor expertise pudieran desempeñarse en primero y segundo grado. Eso luego se acompañó con un postítulo inicialmente de formación en alfabetización, en lectura, oralidad, lectura y escritura, que nos pareció que era lo más importante en virtud de las debilidades que tenía el sistema. Hoy ya lo estamos acompañando también con matemáticas.

Pero en simultáneo, para aquellos que no querían hacer el postítulo, pero tenían esa expertise, comenzamos con seminarios, algunos optativos y otros obligatorios. Y nos fuimos acompañando con ateneos en el territorio. Y ahí comenzamos a generar un efecto importante donde hoy uno llega a las instituciones educativas y pregunta y nos encontramos que los docentes que tienen más antigüedad y con mayores prácticas están en los primeros grados. Y en algunos primeros grados también tenemos dos docentes ya que estamos trabajando con el programa Maestro más Maestro para poder acompañar grupos que presentan cierta dificultad y así ayudar al docente a construir las mejores propuestas educativas. Este año vamos a tener una evaluación en agosto con estos maestros para poder ver cómo mejoramos el sistema hacia el interior. Hoy el 100% de las escuelas de Córdoba están teniendo al maestro con mayor expertise en primero y segundo grado.

— ¿Cómo se remedia la situación de los alumnos que llegan a sexto grado o a segundo año y todavía no están completamente priorizados?

— Es uno de los problemas actuales que ya lo veníamos trabajando desde el año pasado. Hemos incorporado más obras en la secundaria para poder acompañar trayectorias fundamentalmente en lengua y matemática. Y también en inglés y geografía fueron los cuatro espacios más elegidos para poder participar en procesos de acompañamiento. En algunas instituciones educativas aparece la geografía como representativa de esta dificultad. Yo creo que tiene que ver con los modos por los cuales se enseña; hoy la geografía es una geografía más humana, más económica, más social.

Por ejemplo, apareció claramente en la zona norte de la provincia una problemática que una docente trajo y que es la enseñanza de la geometría. En 2025 se trabajó enseñando matemática desde la geometría en secundaria. Han sido acuerdos territoriales que las coordinaciones locales de educación han podido promover en el territorio. Creo que el diálogo con los municipios, más allá de la infraestructura y poniéndolos en realidad con los problemas que tienen las instituciones educativas nos ha traído cercanías cuando nos vinculamos con los institutos superiores de formación docente, las universidades. Existe alguien que dice: “Me están acompañando, no estamos solos”. También creo que por ahí pasa que a veces el docente se siente muy solo en su aula o solo en su institución. Cuando uno lo pone en diálogo facilita intercambios. Por ejemplo, muchos docentes muy contentos de venir a Buenos Aires a participar con otros docentes de instancias que han sido convocados acá para discutir cómo se enseña a leer y escribir. Me parece que eso también hace que la propuesta educativa vaya avanzando y cuando llegan al territorio ellos organizan una expedición para contar qué aprendieron en Buenos Aires, en Córdoba, en Jujuy, en Misiones. Me parece que ahí también hay algo interesante en la construcción del oficio docente que no es una lucha en solitario.

Horacio Ferreyra, ministro de Educación de la provincia de Córdoba

— ¿Cómo viene este proyecto que han hecho con la universidad para que los alumnos que terminan la técnica les reconozcan alguna materia?

— Costó desde el inicio poder convencer a las universidades de esta importancia pero comenzamos a avanzar. El primer año fueron solo 92 estudiantes los que con el título de técnico pudieron ingresar a carreras universitarias teniendo el reconocimiento de 2 a 5 materias según la carrera. Este año ya son 800 los que han comenzado a avanzar y justamente mañana firmo con la Universidad Tecnológica Nacional.

Tiene que ver con el interés de los chicos. Por ejemplo, hoy tenemos 400 estudiantes del sexto año de la secundaria orientada y el séptimo año de la escuela técnica que están cursando una o dos materias en el nivel superior; la inmersión al futuro es necesaria. Es una orientación vocacional previa para ver cómo funciona la universidad, va a aprender qué es un parcial, qué es un práctico, va a aprender cosas que es del oficio que viene. Esto creo que también tiene que ver con las nuevas formas. La secundaria tiene que dejar de ser ese lugar el estacionamiento, el transitorio, que estoy un determinado tiempo porque después voy a ver qué hago. Después me tiene que servir fundamentalmente para orientar mi proyecto de vida, como explicaba el ministro de Educación de Misiones.

— Córdoba es la segunda provincia más importante del país en términos de producción y tiene una matriz económica y productiva muy importante. Quería preguntarte por esa articulación entre educación y empleabilidad. ¿Cómo la llevan ustedes desde el Ministerio?

— Hoy tenemos 750 escuelas, de las 900 que existen de nivel secundario y los chicos el año que viene van a terminar con una doble titulación, van a ser bachilleres, pero a su vez van a tener también una certificación de formación profesional. Esto implica que yo me recibo de bachilleres en agro y ambiente, pero a su vez también me recibo como operador agrícola. Este año también en agosto tenemos la evaluación del proyecto de la actividad. Nos animamos al sistema dual. Me parece que ahí estamos teniendo una entrada importante con un gran abrazo del sector empresarial de Córdoba.

Este vínculo que nuestro Gobernador plantea con el sector industrial y el sector agropecuario nos está dando una sinergia muy importante a lo educativo para conectar. Hoy estamos teniendo 7 instituciones que han comenzado con el sistema dual y en la próxima semana ya tenemos dos más que se van sumando a esta idea. Pusimos la pasantía como una herramienta y un dispositivo casi obligatorio en las instituciones educativas en los últimos años. Hemos pasado de 4.000 pasantías a 15.000 y cambiamos un paradigma. Las pasantías no se hacen de agosto a noviembre, ya empezaron ahora. Tenemos 955 chicos ya registrados aprendiendo y haciendo pasantías en la empresa y tenemos que seguir pensando en cómo actualizamos las orientaciones y las tecnicaturas. Yo digo que en algún campo hay un estallido semántico; la hiper especialidad no sirve en estos niveles. Hay que empezar a encontrar ese equilibrio entre ciencias de la computación, IA, análisis de datos, informática, programación, otros nombres, desarrollo de software. Nos van poniendo distintas nomenclaturas. Creo que llegó un momento de discutir que si yo digo economía y administración y hoy no lo vinculamos con las tecnologías, como que quedamos de afuera, pues ya la partida doble la tenés que saber, pero aplicada con la tecnología. Estamos en un momento de mucha erudición de cosas, de un estallido semántico de muchas actividades, que implica tomarlo desde el punto de vista tanto epistemológico como metódico. Creo que la educación requiere no quedarse solo con lo epistemológico, sino comenzar a trabajar mucho el cómo, porque me parece que ahí hay una dificultad interesante. Cuándo el cómo se aterriza en el territorio, comienza a generar oportunidades.