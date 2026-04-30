Tadeo García Salazar: “Este año en todo el sistema educativo de Mendoza el 80% de la asistencia es obligatoria”

El ministro de Educacíón de Mendoza, Tadeo García Zalazar, explica cómo combaten el abandono escolar en su provincia

“¿Qué educación queremos como país?. Esa es la pregunta que impulsa a la solución educativa integral Ticmas a convocar a las Jornada de Educación Federal en el auditorio abierto en la 50° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.

Tadeo García Salazar- ministro de Educación, Cultura, Infancias y director general de Escuelas (DGE) de la provincia de Mendoza- fue quien abrió las jornadas para compartir no solo un análisis de su gestión sino también su mirada y reflexión sobre la educación desde la integración y el futuro.

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Antes del diálogo con Patricio Zunini, se proyectó un video con la propuesta “Mendoza aumentada” que es la insignia de la transformación educativa que García Salazar viene realizando y que marca un hito en su gestión que se sostiene a lo largo del tiempo.

El ministro de Educacíón de Mendoza, Tadeo García Zalazar, explica cómo combaten usan la tecnología con uso pedagógico en su provincia

— La propuesta se llama “Mendoza aumentada” como la realidad, y quiero preguntarte, ¿Cómo va la realidad de esta implementación?

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— Empezamos el año pasado con los pilotos, unas 100 escuelas, a eso se le sumó un proceso nacional que está convocando el Consejo Federal de Educación para que cada provincia elija lo que se llaman secundarias innovadoras, entonces cruzamos las dos oportunidades. La oportunidad de mejorar un programa de inversión en tecnología que tenía la provincia, más el programa de secundarias innovadoras, y son más de 100 las escuelas de Mendoza que llevan a cabo estos programas. El objetivo es que este año pasemos las 200, y es un proceso de inversión. Primero, en infraestructura que tiene que ver con conectividad, equipamiento, capacitación, plataformas, pero después, sobre todo en el aula, en materia de resultados. Lo que buscan estas plataformas es que los chicos tengan pensamiento crítico; y eso se logra sumando lo que ven en matemáticas, en lengua, en ciencia, después con un conocimiento de exámenes interdisciplinarios, así evalúan para que todos tengamos una idea de las pruebas PISA internacionales.

Pensamos en una metodología PACC en el aula, que haga ese ejercicio, y que finalmente nos abra la puerta también a otros conocimientos de cosas mayores con inteligencia artificial, y ahí es donde viene la parte, creo, distintiva que tiene la plataforma de Mendoza Aumentada, que es la inteligencia artificial, con propósito pedagógico, que se usa para potenciar o para aumentar el conocimiento del tema que se ve en el día. Si se ve el Teorema de Pitágoras, se trabaja con inteligencia artificial sobre ese tema. Si se ven lenguas, textos expositivos, se trabaja, y así sucesivamente. La idea es que los chicos semanalmente tengan al menos una participación por las plataformas. A partir del uso de las plataformas, vemos que los alumnos más retrasados, los que tienen menos conocimiento del tema del día, avanzan un poquito más en proporción que los alumnos más avanzados. Así que la herramienta no solo potencia el conocimiento de nuestros jóvenes, sino que equilibra o levanta la vara hacia arriba, y es justamente lo que nosotros queremos con la educación, que los que tienen menos posibilidades o los que han tenido trayectorias más débiles de aterrizaje, puedan tener un desempeño mejor en la escuela.

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–- Ustedes han implementado la tecnología en el aula desde el comienzo, pero no solamente como una herramienta pedagógica, sino que, recuerdo que junto a la UBA, desarrollaron una alerta temprana de chicos que estaban por abandonar el secundario. Hoy los números de retención de la secundaria en Mendoza son altísimos. De hecho, son tan altos que no sé si tengo el dato cierto, porque es casi cerca del 100% ¿Cómo se mide ese dato?

— En Mendoza hay una retención superior al 90%, depende del grado y del año del colegio. Obviamente esa retención va cayendo al final del ciclo del secundario, que es lo más difícil. Generalmente el primer motivo de deserción, tiene que ver con que muchos chicos al final de la secundaria tienen que conseguir un trabajo; tienen que buscar un autoempleo para poder subsistir económicamente con el núcleo familiar. Pero la escuela y nuestro ministerio están haciendo un esfuerzo muy grande. Y este sistema que vos comentabas, que es el sistema de alertas tempranas, el SAT, comenzó funcionando de manera casi rústica con nuestra base de datos de asistencia y empezando a cruzar indicadores. Es decir, funciona de manera preventiva y le dice al director de la escuela y al docente que si un estudiante no tiene tanta justificación de falta y su rendimiento académico es bajo, es muy probable que tenga posibilidad de existir deserción o abandono. Entonces se hace una especie de semáforo rojo, amarillo y verde y se da esa información escuela por escuela, curso por curso, para que los directivos y los docentes puedan hacer estrategias muy específicas. En primaria tenemos un programa que se llama Niveles de Asistencia, pero generalmente implica un diálogo con los padres para ver cuál es el motivo de fondo por el cual esos estudiantes aumentan o incrementan su cantidad de faltas. Y este año hicimos una mejora de ese sistema, ya que se pusieron otros indicadores que tienen que ver con enfermedades, indicadores que tienen que ver, por ejemplo, con el sistema de transporte público, si tienen transporte público cerca, si pueden desplazarse de manera autónoma.

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Y podemos decir efectivamente que por año intervenimos entre tres mil y cuatro mil chicos y chicas. Se habla con sus familias, se ve cuál es el problema que tienen y se trata de buscar una solución. Y muchas veces hay desconocimiento de los padres del cumplimiento de la asistencia de sus hijos, entonces nosotros apelamos a esto de la responsabilidad parental y apelamos concretamente a un par de herramientas que hemos usado este año, como compromisos parentales firmados sobre la asistencia de los estudiantes. Y además a partir de este año en todo el sistema educativo de Mendoza el 80% de asistencia es obligatoria, sino los estudiantes tienen que ir a recuperar conocimiento obligatoriamente en el mes de diciembre. No es caprichoso el 80% sino que hay una relación directa y está demostrado que cuando hay menos asistencia, hay menos rendimiento escolar y hay más posibilidades de sanción, entonces es un indicador doblemente importante.

Tadeo García Zalazar, ministro de Educación de la provincia de Mendoza

—Además de lo que estamos viendo de Mendoza Aumentada también tienen un programa anterior que es el de inglés y cuestiones de matemática. ¿Cómo entra la tecnología en ese plan estratégico de 10 años? Y ya que llevamos 2 años de gestión ¿en qué etapa del plan está?

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— El plan está dando muy buenos resultados. Primero era solo lengua, fluidez y comprensión lectora, después se agregó matemática. Todos los años hay evaluación a todos los grados, a todos los cursos, a todas las escuelas del 100% del sistema, y eso nos da información para poder tomar acciones correctivas en el año y poder hacer distintas estrategias. Poder hacer un abordaje más focalizado, más específico, más puntual dentro de cada curso y de cada escuela. Esos resultados son muy buenos, en términos de fluidez y comprensión lectora. Todos los años teníamos alrededor del 30% de estudiantes con niveles críticos, es decir que no llegaban a aprobar contenido mínimo en el año que cursaban, y a partir del año pasado ese número ha bajado al 10% o menos. Entonces ese es un primer indicador positivo, que esa acción sistemática de medir, trabajar focalizadamente escuela por escuela y luego volver a medir, ha dado muchos resultados acompañados de una inversión, esa inversión a veces es solo en libros o en material didáctico, por ejemplo en Mendoza los chicos de sala de 5 y en primero, segundo y tercer grado reciben el 100% de los libros que corresponden a ese curso, entonces también permite unificar en el aula con los docentes cuál es la forma pedagógica de abordar contenido, en lengua y en matemática.

Y en el caso de los últimos años del ciclo de primaria y en secundaria, se incorpora la inversión en tecnología y otras plataformas, en matemática estamos trabajando con el EDUTEC y con Matific y en el caso de escuelas secundarias, con Mendoza Aumentada y FlexFlixs, una plataforma argentina que ha adaptado contenido pedagógico, en función del currículo de Mendoza, a las necesidades de las aulas y de contenidos que llegan semana por semana. Mejoramos los indicadores de los censos de matemática comparados con el año anterior, también alrededor del 10% de mejora global del sistema, porque cada grado y cada curso tiene sus particularidades, y en materia de escuelas secundarias, estos índices de conocimiento aplicados a la inteligencia artificial, dan una mejora significativa, entre un 10, un 12, un 15% depende del curso. Los chicos que más débiles estaban en su trayectoria, los que menos notas, calificaciones tenían en matemática y lengua de ciencias, reciben una nota un poquito más doble en proporción que los que mejor están. Entonces es una herramienta que nos permite igualar hacia arriba, en materia de conocimiento, lo que pasa en el aula. De 100 escuelas ahora vamos a pasar a ser casi 200 escuelas piloto y la idea es elevar el año que viene al 100% del sistema educativo de la provincia.

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— ¿Cómo es el resultado de esas 100 escuelas piloto?

— Rinden mejor en proporción, tanto en lengua como en matemática, con conocimiento de base que nos importa, y a partir del mes que viene vamos a tener los resultados de las pruebas PISA. El resultado nos lo entregan ahora en unos 40 días aproximadamente, y veremos cuál es la evaluación internacional del programa. Nosotros confiamos que va a ser positiva, porque además también Mendoza hizo que los chicos aprendieran jugando, cómo es el sistema de evaluación de esas pruebas internacionales, se hizo lo que se llama un PISATÓN, y finalmente muchos chicos ya participaron de ese ejercicio de pensamiento crítico, de resolver un problema teniendo contenido de matemática, lengua, ciencia naturales, etc.

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— La unidad pedagógica ya no queda centrada en 1º y 2º grado, sino en Sala de 5 y 1º grado; además, se informó que los chicos que no lean ni escriban al final de 1º deberán repetir. ¿Podría desarrollar un poco estas decisiones?

— El año pasado nosotros reformamos una resolución del Consejo Federal de Educación del 2012, que decía que la unidad pedagógica era el primero y segundo grado, y no se podía permitir repetir. Y eso, a nuestra jurisdicción, nos trajo muchos problemas, y sobre todo había mucho reclamo a nuestros docentes, porque finalmente nunca se daba esa acción en segundo grado, de tratar de revisar contenidos, de que los chicos de primero pasen con todos los contenidos adecuados, entonces, era un efecto cascada. Pasaba a segundo grado sin todos los contenidos aprendidos, después pasaba a tercero sin los contenidos, y así sucesivamente.

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Nuestros docentes nos pedían el cambio de esa unidad pedagógica, y volver al esquema tradicional del primer grado. Los chicos que no leen y escriben, no identifican números y no tienen determinado conocimiento de matemáticas, no pueden pasar a segundo grado. Creemos que ahí hay que hacer las mejoras, y ahí ven evidencia internacional. Para todas las plataformas y cualquier tecnología que se incorpora en aula, es previamente obligatoria la capacitación docente. Y ahora, a partir del año que viene, vamos a hacer un paso más en la formación docente, que van a incorporar en el último año de las carreras docentes, en la vinculación con la práctica pedagógica del último año, todo el uso de las plataformas que están siendo también evaluadas externamente por una universidad, Mendoza está pagando esa evaluación, para demostrar que tiene una vinculación pedagógica con los contenidos y con los resultados. También todos los docentes van a recibir un dispositivo tecnológico, una netbook, para que puedan, no solo en clases, continuar ese proceso de aprendizaje con toda la oferta de capacitación y de formación que tiene el Gobierno.

Tadeo García Zalazar, ministro de Educación de la provincia de Mendoza

— Hay una fuerte inversión en infraestructura este año, de mejorar 700 escuelas, creo que van a abrir 24 institutos , hay un programa de matemáticas, ¿Cómo se va a medir todo eso?

—Es una inversión que estamos llevando adelante, que ya tiene la aprobación inicial del Banco Interamericano de Desarrollo, del CAF, y que ha contado con el apoyo del Gobierno y del Ministerio de Economía y Nación, porque es un financiamiento que si bien lo devuelve en la Provincia de Mendoza, necesita autorización nacional. Ya estamos en la etapa final de ese proceso, y a partir del segundo semestre empieza la inversión física.

Ya empezamos con 700 escuelas, la idea es llegar después al 100%, tenemos un universo de 1900 escuelas, entre primaria, secundaria e institutos superiores que también van a recibir la tecnología, y las mejores conectividades que mencionaba recién. La incorporación de inteligencia artificial en el aula implica tecnología de calidad, implica un buen ancho de banda, implica capacitación docente. Este programa abarca todo eso, y obviamente la idea es que terminemos ya el año que viene llegando al 100% de las escuelas de Mendoza.

Antes de cerrar la charla, el ministro de Educación de Córdoba Tadeo García Salazar invitó a los presentes a pasar por el stand de Mendoza y Cuyo en esta edición número 50 de la Feria Internacional del Libro y a descubrir los “buenos autores de la provincia”.