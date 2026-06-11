Ticmas y Fundaciones Grupo Petersen lanzan la tercera edición de RE.VER, una experiencia educativa que busca resignificar la lectura en las escuelas secundarias

No existe originalidad en el arte. Con esa certeza, Borges escribió algunos de sus mejores cuentos, desde “Pierre Menard, autor del Quijote” hasta las reescrituras en Los conjurados. Si todo escritor es, primero, un lector, la reversión es un motor narrativo; quizás el más importante, quizás el único. Se escribe ante un texto, con él, contra él. Se escribe en colaboración con un autor que llegó antes y esperando a otro que llegará después.

Como la sátira y la parodia —dos géneros que pueden considerarse grandes homenajes al original—, la reversión obliga a entrar en el texto, reconocer sus procedimientos, discutir sus decisiones, apropiarse de su forma para producir algo nuevo. Quien versiona un texto lo comprende desde adentro. Es por eso que la reversión enseña tanto a leer como a escribir: enseña a leer con ojos de escritor.

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Sobre esa idea se construye RE.VER. Las Fundaciones Grupo Petersen y Ticmas lanzan la tercera edición del programa, que propone fortalecer los niveles de lectura, escritura y comprensión en estudiantes de escuela secundaria a través de la reinterpretación creativa de obras literarias en formatos audiovisuales contemporáneos: podcast, video y stop motion.

La convocatoria está abierta hasta el 15 de junio y está dirigida a docentes y directivos del primer ciclo de escuelas secundarias de San Juan, Santa Fe, Entre Ríos y Santa Cruz —las cuatro provincias donde opera el conjunto de fundaciones del Grupo Petersen—. Las escuelas postuladas serán invitadas a un webinar informativo el 18 de junio para completar su inscripción. Los interesados pueden acceder al formulario de preinscripción en el sitio del programa: fundacionesgrupopetersen.com.ar/re-ver.

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El eje pedagógico del programa es la metodología de Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP). Los docentes seleccionados recibirán formación virtual durante tres meses a través de la Academia ABP de Ticmas, donde aprenderán a aplicar esa metodología junto a sus estudiantes para desarrollar trabajos de reinterpretación de obras literarias clásicas. Las escuelas podrán conformar equipos interdisciplinarios con docentes de Lengua, Literatura, Tecnología y/o Educación Artística.

Entre los proyectos presentados se elegirán seis ganadores —dos por cada categoría— que se repartirán $10,5 millones en premios: $2,5 millones para los primeros puestos y $1 millón para los que ocupen el segundo lugar.

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Los estudiantes de la Escuela de Niquivil hablan de su proyecto basado en "El espejo de los invisibles", de Liliana Bodoc

Una experiencia que dejó marca

Las dos ediciones anteriores permiten dimensionar el alcance posible de la iniciativa. En la última, 30 escuelas participaron del programa entre agosto y octubre, y tres proyectos resultaron ganadores. En la categoría stop motion, el premio fue para “El espejo de los invisibles”, de la Escuela de Nivel Medio de Niquivil, San Juan, basado en “El espejo africano” de Liliana Bodoc.

En la categoría obra breve dramatizada ganó la Escuela Secundaria N° 10 Dr. Joaquín Vivanco, de Entre Ríos, con una versión de “La casa de Bernarda Alba”.

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Y en podcast, el reconocimiento fue para “La masacre de 1835”, producido por estudiantes de la E.E.T.P Nº 481 “Esteban Echeverría”, de Santa Fe, a partir de “El Matadero” de Echeverría.

Anabella Manrique, docente de la escuela de Niquivil, describió el trabajo como una producción interdisciplinaria en la que confluyeron Historia, Lengua, Ética y Arte: los estudiantes investigaron el contexto histórico de la esclavitud en el Río de la Plata, crearon música original y fabricaron los muñecos en el taller de tecnología. “Fue un abrazo a la educación pública”, dijo. “Un recordatorio de que, cuando se nos ofrecen oportunidades, cuando hay instituciones que creen en los estudiantes y apuestan por su potencial, los logros son posibles.”

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Desde Santa Fe, la vicedirectora de la escuela “Esteban Echeverría”, María Eva González, destacó que el proceso habilitó en los estudiantes la pregunta, el trabajo colaborativo y la escucha activa. Al analizar “El Matadero”, los alumnos encontraron paralelismos entre las rivalidades e injusticias de la época de Echeverría y las del presente. “Va a tener un impacto en todos los espacios curriculares”, señaló González, “porque tiene que ver con desarrollar habilidades para comprender los textos, resignificarlos y buscarles un nuevo sentido.”

Desde 2001, las Fundaciones Grupo Petersen impulsan programas orientados a fortalecer la educación y acompañar las trayectorias de estudiantes y docentes en la transformación de la escuela secundaria.

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