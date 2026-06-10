La Fundación Cimientos celebró su evento anual y resaltó la importancia de terminar la escuela secundaria

Fundación Cimientos acompaña a los jóvenes en situación de vulnerabilidad en el desarrollo de habilidades socioemocionales para la construcción de sus proyectos de vida.

A dos días del inicio del Mundial de Fútbol, Fundación Cimientos realizó en La Rural una nueva edición de su evento anual. Este año, la “Noche Cimientos” llevó como lema “Hay títulos que cambian historias”. La organización convocó a 300 personas, entre funcionarios, empresarios, representantes de organizaciones sociales y referentes de la cooperación internacional, para poner el foco en uno de los principales desafíos educativos del país: lograr que más jóvenes completen la escuela secundaria.

La consigna de este año estableció un paralelismo entre el clima generado por la Copa del Mundo y los desafíos que enfrenta el sistema educativo argentino. “La misma fibra patria que nos moviliza al ver a la selección levantar una copa del mundo es la que debe unirnos para trabajar en la terminalidad educativa”, propuso la organización.

PUBLICIDAD

Según señalaron, apenas 3 de cada 10 jóvenes en situación de vulnerabilidad logran completar la escuela secundaria sin repetir ni abandonar sus estudios. En ese contexto, la organización destacó la importancia de acompañar las trayectorias educativas de los adolescentes y jóvenes que enfrentan mayores obstáculos para finalizar sus estudios.

El encuentro se realizó en el Salón Central del predio y reunió a autoridades nacionales y provinciales, además de representantes del sector privado y de la sociedad civil.

PUBLICIDAD

El presidente de Cimientos, Alejandro Berardi, y la directora ejecutiva, Mercedes Méndez Ribas, en la Noche Cimientos 2026.

“Es importante poner a la educación en primer plano porque en la Argentina de hoy, más del 42 % de los adultos no terminó la escuela secundaria. Esa cifra preocupa porque sabemos que la probabilidad de acceder a un empleo formal es el doble para quienes tienen título secundario que para quienes no lo tienen. Y cuando las oportunidades educativas son desiguales, también se vuelven desiguales las oportunidades de construir un proyecto de vida", afirmó la directora ejecutiva de Cimientos, Mercedes Méndez Ribas.

El presidente de la fundación, Alejandro Berardi, afirmó: “Hace 29 años que nos dedicamos a acompañar a jóvenes en situación de vulnerabilidad. Lo hacemos desarrollando habilidades socioemocionales como la autonomía, la autoconfianza, la gestión del tiempo y la toma de decisiones. Le asignamos a cada joven un tutor, a quien llamamos encargado de acompañamiento; ellos hacen un trabajo personalizado, uno a uno, en las escuelas. Cuando escucho los testimonios de nuestros jóvenes, me convenzo cada vez más de que es el lugar donde quiero estar".

PUBLICIDAD

Entre los asistentes a la Noche Cimientos estuvieron el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación, Pablo Quirno; el ministro de la Corte Suprema de Justicia Carlos Rosenkrantz; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; y los secretarios de Educación, Carlos Torrendell, y de Trabajo, Julio Cordero; el jefe de Gabinete de la Ciudad de Buenos Aires, Gabriel Sanchez Zinny; el ministro de Educación de Córdoba, Horacio Ferreyra; la diputada nacional Alicia Fregonese y el secretario general del Consejo Federal de Educación, José Thomas.

El mensaje central del evento fue que el egreso de la escuela secundaria constituye una herramienta clave para ampliar oportunidades de formación, empleo y desarrollo personal.

PUBLICIDAD

Más de 300 personas, entre funcionarios, empresarios, representantes de organizaciones sociales y referentes de la cooperación internacional, participaron de la Noche Cimientos 2026.

“Con una participación activa y articulada entre la sociedad civil, empresas privadas y el Estado podemos abordar desafíos como el educativo y construir comunidades más fuertes, saludables, plurales y justas. Esa meta se construye en equipo, con vocación, con compromiso y con la convicción de que la educación debe ocupar un lugar prioritario en la agenda nacional”, agregó Méndez Ribas.

Durante la jornada también se presentaron avances de los programas que impulsa Fundación Cimientos. Actualmente, la organización acompaña a más de 8.000 estudiantes en 460 escuelas de todo el país mediante tutorías personalizadas, becas y fortalecimiento de habilidades socioemocionales.

PUBLICIDAD

Al final del evento se realizó una subasta de tres piezas de la selección nacional, cuya recaudación se destinará a incorporar adolescentes y jóvenes a los programas de Cimientos para que logren terminar la escuela. Se trató de dos camisetas firmadas por Lionel Messi, Julián Álvarez y Enzo Fernández, a las que se sumó una tercera remera, con la rúbrica de Rodrigo De Paul.

Fundación Cimientos trabaja desde 1997 para promover la permanencia escolar, el egreso de la escuela secundaria, la continuidad de estudios superiores y la inserción laboral de adolescentes y jóvenes de contextos vulnerables. Fue pionera en el país en acompañar a los jóvenes en el desarrollo de habilidades socioemocionales para la construcción de sus proyectos de vida.

PUBLICIDAD