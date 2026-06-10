Educación

La Fundación Cimientos celebró su evento anual y resaltó la importancia de terminar la escuela secundaria

La organización reunió en La Rural a autoridades educativas, empresarios y organizaciones sociales para visibilizar un desafío crítico del sistema educativo argentino: solo 3 de cada 10 jóvenes de contextos vulnerables logran egresar. Cimientos acompaña a más de 8.000 estudiantes en todo el país

Guardar
Google icon
Noche Cimientos 2026
Fundación Cimientos acompaña a los jóvenes en situación de vulnerabilidad en el desarrollo de habilidades socioemocionales para la construcción de sus proyectos de vida.

A dos días del inicio del Mundial de Fútbol, Fundación Cimientos realizó en La Rural una nueva edición de su evento anual. Este año, la “Noche Cimientos” llevó como lema “Hay títulos que cambian historias”. La organización convocó a 300 personas, entre funcionarios, empresarios, representantes de organizaciones sociales y referentes de la cooperación internacional, para poner el foco en uno de los principales desafíos educativos del país: lograr que más jóvenes completen la escuela secundaria.

La consigna de este año estableció un paralelismo entre el clima generado por la Copa del Mundo y los desafíos que enfrenta el sistema educativo argentino. “La misma fibra patria que nos moviliza al ver a la selección levantar una copa del mundo es la que debe unirnos para trabajar en la terminalidad educativa”, propuso la organización.

PUBLICIDAD

Según señalaron, apenas 3 de cada 10 jóvenes en situación de vulnerabilidad logran completar la escuela secundaria sin repetir ni abandonar sus estudios. En ese contexto, la organización destacó la importancia de acompañar las trayectorias educativas de los adolescentes y jóvenes que enfrentan mayores obstáculos para finalizar sus estudios.

El encuentro se realizó en el Salón Central del predio y reunió a autoridades nacionales y provinciales, además de representantes del sector privado y de la sociedad civil.

PUBLICIDAD

Noche CImientos
El presidente de Cimientos, Alejandro Berardi, y la directora ejecutiva, Mercedes Méndez Ribas, en la Noche Cimientos 2026.

“Es importante poner a la educación en primer plano porque en la Argentina de hoy, más del 42 % de los adultos no terminó la escuela secundaria. Esa cifra preocupa porque sabemos que la probabilidad de acceder a un empleo formal es el doble para quienes tienen título secundario que para quienes no lo tienen. Y cuando las oportunidades educativas son desiguales, también se vuelven desiguales las oportunidades de construir un proyecto de vida", afirmó la directora ejecutiva de Cimientos, Mercedes Méndez Ribas.

El presidente de la fundación, Alejandro Berardi, afirmó: “Hace 29 años que nos dedicamos a acompañar a jóvenes en situación de vulnerabilidad. Lo hacemos desarrollando habilidades socioemocionales como la autonomía, la autoconfianza, la gestión del tiempo y la toma de decisiones. Le asignamos a cada joven un tutor, a quien llamamos encargado de acompañamiento; ellos hacen un trabajo personalizado, uno a uno, en las escuelas. Cuando escucho los testimonios de nuestros jóvenes, me convenzo cada vez más de que es el lugar donde quiero estar".

Entre los asistentes a la Noche Cimientos estuvieron el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación, Pablo Quirno; el ministro de la Corte Suprema de Justicia Carlos Rosenkrantz; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; y los secretarios de Educación, Carlos Torrendell, y de Trabajo, Julio Cordero; el jefe de Gabinete de la Ciudad de Buenos Aires, Gabriel Sanchez Zinny; el ministro de Educación de Córdoba, Horacio Ferreyra; la diputada nacional Alicia Fregonese y el secretario general del Consejo Federal de Educación, José Thomas.

El mensaje central del evento fue que el egreso de la escuela secundaria constituye una herramienta clave para ampliar oportunidades de formación, empleo y desarrollo personal.

Noche Cimientos 2026
Más de 300 personas, entre funcionarios, empresarios, representantes de organizaciones sociales y referentes de la cooperación internacional, participaron de la Noche Cimientos 2026.

“Con una participación activa y articulada entre la sociedad civil, empresas privadas y el Estado podemos abordar desafíos como el educativo y construir comunidades más fuertes, saludables, plurales y justas. Esa meta se construye en equipo, con vocación, con compromiso y con la convicción de que la educación debe ocupar un lugar prioritario en la agenda nacional”, agregó Méndez Ribas.

Durante la jornada también se presentaron avances de los programas que impulsa Fundación Cimientos. Actualmente, la organización acompaña a más de 8.000 estudiantes en 460 escuelas de todo el país mediante tutorías personalizadas, becas y fortalecimiento de habilidades socioemocionales.

Al final del evento se realizó una subasta de tres piezas de la selección nacional, cuya recaudación se destinará a incorporar adolescentes y jóvenes a los programas de Cimientos para que logren terminar la escuela. Se trató de dos camisetas firmadas por Lionel Messi, Julián Álvarez y Enzo Fernández, a las que se sumó una tercera remera, con la rúbrica de Rodrigo De Paul.

Fundación Cimientos trabaja desde 1997 para promover la permanencia escolar, el egreso de la escuela secundaria, la continuidad de estudios superiores y la inserción laboral de adolescentes y jóvenes de contextos vulnerables. Fue pionera en el país en acompañar a los jóvenes en el desarrollo de habilidades socioemocionales para la construcción de sus proyectos de vida.

Temas Relacionados

Fundación CimientosNoche Cimientosescuela secundaria

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Investigación científica y empleos de calidad: el urgente llamado de la Fundación Barco para fortalecer a los sectores más vulnerables

El exdirector del Departamento Nacional de Planeación (DNP) de Colombia, Luis Fernando Mejía, y la economista Paula Escobar Correa dialogaron sobre las brechas entre las políticas públicas y la realidad del país

Investigación científica y empleos de calidad: el urgente llamado de la Fundación Barco para fortalecer a los sectores más vulnerables

David Garza Salazar, presidente del Tec de Monterrey: “Nos consideramos una universidad emprendedora”

En diálogo con Ticmas, el presidente del Grupo Educativo Tecnológico de Monterrey repasa los proyectos que marcan la agenda de la institución —entre ellos, la inauguración del Hub de Innovación y Emprendimiento Eduardo Garza T.— y reflexiona sobre el rol del Tec como actor social: la diáspora de los Exatec, el desafío de hacer investigación aplicada con impacto real y la apuesta por construir una universidad de clase mundial en un país que todavía no lo es

David Garza Salazar, presidente del Tec de Monterrey: “Nos consideramos una universidad emprendedora”

Sergio Roitberg: “La gente está en un momento de shock, no sabe cómo le va a impactar la inteligencia artificial, a cuántas personas va a remplazar”

El CEO y fundador de Newlink se sumó a las conversaciones propuestas por Ticmas para repensar los roles del mundo educativo y laboral en este presente y futuro de Argentina

Sergio Roitberg: “La gente está en un momento de shock, no sabe cómo le va a impactar la inteligencia artificial, a cuántas personas va a remplazar”

Laureano Bertone: “En la secundaria, más que formar técnicamente, que será una etapa posterior, hay que formar humanamente a una buena persona”

El presidente de CAMARCO Joven de Santa Fe conversó con Ticmas sobre la estrategia necesaria de articulación entre la educación formal, las capacitaciones, la formación continua y el mundo laboral

Laureano Bertone: “En la secundaria, más que formar técnicamente, que será una etapa posterior, hay que formar humanamente a una buena persona”

Florencia Cerino: “Están faltando los oficios más industriales de mantenimiento, metalmecánica, automatización, programación”

Una de las representantes de UIA Joven y referente para pensar la articulación entre educación y trabajo se sumó a los diálogos convocados por Ticmas para el “Informe nacional sobre demanda laboral, formación y capacitación para la transformación productiva” para la CAF

Florencia Cerino: “Están faltando los oficios más industriales de mantenimiento, metalmecánica, automatización, programación”

DEPORTES

Con Messi de suplente, Argentina vence a Islandia en el último amistoso antes del Mundial 2026

Con Messi de suplente, Argentina vence a Islandia en el último amistoso antes del Mundial 2026

La deslumbrante confesión de Cucurella sobre sus primeros entrenamientos con Messi en el Barcelona

Con Bielsa como protagonista, Uruguay compartió un emotivo video sobre el Mundial: “Pusimos a un loco a manejar la cosa”

Con 19 tenistas argentinos, se puso en marcha el AAT Challenger Tucumán

Una de las estrellas de Brasil aseguró que marcará un gol en la final del Mundial 2026: su particular rutina

TELESHOW

La tajante decisión de Felipe Fort que impactó a sus seguidores: “Cualquier cosa al Whatsapp”

La tajante decisión de Felipe Fort que impactó a sus seguidores: “Cualquier cosa al Whatsapp”

Darío Barassi reveló que le gustaría agrandar la familia: el sutil mensaje que le envió a su esposa

Cris Morena felicitó a Lali Espósito por sus show históricos en River: “El mundo necesita artistas como vos que se la jueguen”

Vero Lozano habló luego del enojo de Vicky Xipolitakis tras el Martín Fierro: “Le pedí disculpas porque la quiero”

La desconsolada despedida de Javier Caumont, el hijo de María Rosa Fugazot: “Ella se murió cuando falleció René”

INFOBAE AMÉRICA

El Fondo Monetario Internacional destaca la estabilidad macroeconómica de Guatemala

El Fondo Monetario Internacional destaca la estabilidad macroeconómica de Guatemala

Honduras decreta Alerta Amarilla la costa del Golfo de Fonseca por influencia de la tormenta Cristina

En Panamá 10 nuevos pacientes por semana se suman a quienes ya reciben terapia de hemodiálisis

Ordenan nueva detención provisional para exseleccionado de El Salvador por estafa con paquetes turísticos

Autoridades advierten oleaje más alto y rápido en la costa de El Salvador