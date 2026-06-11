Economía

Una familia tipo necesita $1.498.741 por mes para no ser pobre

Los precios de los insumos básicos subieron más del 2% en el quinto mes del año. Cuánto deben gastar diferentes hogares para no ser pobres

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La Canasta Básica Total aumentó 34,9% en los últimos doce meses. (Bloomberg)

El costo de vida básico volvió a subir en mayo. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) publicó este jueves los valores actualizados de las canastas básicas, los indicadores que determinan cuánto debe ganar un hogar para no ser considerado pobre o indigente.

La referencia central del informe es el hogar tipo, compuesto por un varón de 35 años, una mujer de 31 años, un hijo de 6 años y una hija de 8 años. Para este grupo de cuatro integrantes, la Canasta Básica Total (CBT) —que incluye alimentos y también bienes y servicios no alimentarios como vestimenta, transporte, educación y salud— alcanzó en mayo un valor de $1.498.741. Ese monto representa la línea de pobreza: todo hogar con ingresos por debajo de esa cifra es clasificado técnicamente como pobre.

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En el mismo mes, la Canasta Básica Alimentaria (CBA) de esa misma familia llegó a $681.246. Ese valor determina la línea de indigencia: si los ingresos del hogar no alcanzan para cubrir siquiera la alimentación básica, el grupo familiar es considerado indigente.

Según el Indec, la CBA registró una variación mensual de 2,4%, mientras que la CBT avanzó 2,0% respecto a abril.

Los incrementos acumulados

Desde diciembre de 2025, la CBT acumula una suba de 14,5%, al pasar de $1.308.713 a los $1.498.741 registrados en mayo. En el mismo período, la CBA subió 15,6%, desde $589.510 hasta $681.246.

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La CBA acumula una suba del 15,6% en los primeros cinco meses del 2026.
La CBA acumula una suba del 15,6% en los primeros cinco meses del 2026.

En términos interanuales, la comparación con mayo de 2025 muestra incrementos más pronunciados. La CBT aumentó 34,9% en los últimos doce meses, mientras que la CBA lo hizo 36,2% en el mismo lapso.

Para el adulto equivalente —la unidad de referencia que utiliza el Indec, basada en los requerimientos nutricionales de un varón adulto de entre 30 y 60 años con actividad moderada—, la línea de pobreza se ubicó en mayo en $485.030 y la de indigencia en $220.468.

Qué pasa con otros tipos de hogares

El Indec también publica cada mes los valores de las canastas para otros tipos de hogar, dado que la composición familiar incide directamente en los montos que determinan si un grupo es pobre o indigente.

Para un hogar de tres integrantes —compuesto por una mujer de 35 años, su hijo de 18 años y su madre de 61 años—, la CBT de mayo fue de $1.193.173 y la CBA de $542.351. Se trata del hogar con el costo de vida más bajo de los tres ejemplos que presenta el organismo, dado que sus integrantes equivalen en total a 2,46 adultos equivalentes.

En el otro extremo, el hogar de cinco integrantes —un varón y una mujer, ambos de 30 años, con tres hijos de 1, 3 y 5 años— registró en mayo una CBT de $1.576.346 y una CBA de $716.521. Este grupo suma 3,25 adultos equivalentes y, por lo tanto, enfrenta el mayor costo de vida de los tres casos analizados.

Cómo se calculan las canastas

El método que utiliza el Indec para determinar estos valores parte de la CBA, que se construye en función de los requerimientos calóricos y proteicos mínimos para cubrir las necesidades nutricionales del adulto equivalente durante un mes. Los alimentos que la integran —entre ellos pan, papa, arroz, fideos, carnes, leche, huevos, frutas y hortalizas— surgen de los patrones de consumo relevados por la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares.

A partir de la CBA se obtiene la CBT, que incorpora los gastos en bienes y servicios no alimentarios mediante la aplicación del coeficiente de Engel, definido como la relación entre los gastos alimentarios y los gastos totales de la población de referencia.

Los valores que publica mensualmente el Indec corresponden al Gran Buenos Aires y se actualizan con los precios relevados por el Índice de Precios al Consumidor del mismo aglomerado.

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