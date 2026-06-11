“Un hombre violentado por una mujer”: El trágico final de un nicaragüense arrojado a un cauce por su joven pareja

Javier de Jesús Rodríguez, de 43 años, fue presuntamente golpeado, apuñalado y lanzado a un cauce por su conviviente de 22 años (Cortesía Canal 10).

El cauce del barrio La Primavera no sólo arrastra el agua de las copiosas lluvias de Managua; esta semana se llevó también la vida de Javier de Jesús Rodríguez, un ayudante de albañilería de 43 años.

Su cuerpo, rescatado finalmente al mediodía de ayer 10 de junio por pescadores en las costas del lago de Managua en el sector de Villa Vallarta, puso fin a una angustiosa búsqueda que comenzó en la madrugada del martes.

Sin embargo, el hallazgo no trajo paz, sino el inicio de un complejo proceso judicial y el dolor lacerante de una familia que exige que la tragedia no quede en la impunidad. La historia que unía a Javier de Jesús con Ana Luisa Acuña Muñoz, de apenas 22 años, era tan corta como tormentosa.

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Hacía tan solo tres semanas se habían conocido en la misma zona que se convertiría en el escenario de su última disputa. 21 días bastaron para tejer una relación marcada por la inestabilidad y, según relatan los familiares directos de la víctima, por un ciclo constante de agresiones que Javier prefirió callar o minimizar frente a su entorno más cercano.

Chantal Rodríguez, la hija mayor de la víctima y quien asumió la dolorosa tarea de identificar el cadáver, recordó con impotencia las advertencias que solía hacerle a su padre. «Él a mí me decía de que ella lo maltrataba. Y yo le decía a él: “Papá, papá, pero ¿por qué se deja? Ya pare esto, déjela. Ay, déjela. ¿Qué hace con ella?”. Pero nunca me hizo caso», relató Chantal con la voz entrecortada.

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Javier, que compartía su hogar con sus tres hijos y proveía para ellos mediante su oficio en la construcción, decidió continuar en una espiral que sumaba juventud, alcohol y un temperamento inflamable.

Pescadores recuperaron en las costas del Lago de Managua el cuerpo de Javier de Jesús Rodríguez, de 43 años. El hombre murió tras ser lanzado a un cauce por su propia pareja sentimental, Ana Acuña, durante una discusión.

La madrugada fatal en La Primavera

Los hechos se desencadenaron en las primeras horas del martes, bajo un manto de aparente cotidianidad que rápidamente se tornó violento. Testigos e informes preliminares señalan que la pareja inició una fuerte discusión pública en el barrio La Primavera. Los testimonios sugieren que Ana Luisa se encontraba bajo los severos efectos del alcohol, en un estado de alteración mayor que el de Javier.

Las palabras escalaron velozmente a los empujones y, en cuestión de minutos, la violencia física se apoderó de la escena. El ataque presuntamente inició por parte de Javier, quién según versiones de la víctima hacía las autoridades, él intentó apuñalar.

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Por lo que, la agresión física culminó de la peor manera imaginable: el hombre de 43 años fue empujado hacia las fuertes y turbulentas corrientes del cauce, las cuales lo arrastraron de inmediato, desapareciéndolo de la vista de quienes se encontraban en el lugar y sellando su trágico destino en las aguas del lago.

Las autoridades policiales mantienen bajo detención e investigación a Ana Luisa Acuña. El caso ha abierto un debate profundo sobre la naturaleza de la agresión. Los reportes preliminares del equipo investigativo indican que la defensa de la señalada argumenta que la joven de 22 años actuó presuntamente en legítima defensa.

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La mujer lo habría golpeado, apuñalado y arrojado a un cauce.

La tragedia de La Primavera no fue un hecho aislado esa jornada. Horas más tarde, la noche del mismo martes, la sombra de la violencia intrafamiliar se trasladó a un motel de Masaya.

Allí, otra discusión de pareja terminó en tragedia cuando una mujer perdió la vida tras recibir más de 20 puñaladas. Aunque el agresor huyó inicialmente, la rápida intervención policial logró su posterior captura.

Ambos sucesos demuestra que cuando el impulso domina por completo a la razón, las consecuencias desbordan a los involucrados, destruyendo vidas y dejando familias enteras marcadas para siempre por el luto y el remordimiento.

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