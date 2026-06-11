Tras las explicaciones de Adorni, el PRO y la UCR se distancian del oficialismo y cruje el apoyo legislativo

Manuel Adorni en Diputados (EFE)

La tercera Ley de Newton en física es conocida popularmente como el principio de acción y reacción. Esto es lo que parece aplicarse cada vez que el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, intenta explicar su patrimonio.

Hasta ahora la acción —Adorni— era la promesa de presentar todos los papeles y la reacción —en este caso la oposición dialoguista— el acompañamiento al oficialismo, pero en silencio sobre el tema.

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Esto cambió desde anoche, cuando el Jefe de Gabinete intentó dar una explicación sobre su incremento patrimonial y, además, se conoció que él y su esposa se habían anotado en el Régimen Simplificado de Ganancias. Esa fue la acción; la reacción ya está llegando a los despachos oficiales.

“Es un boludo peligro”, lo calificó una alta fuente parlamentaria. “Logró lo que hasta ahora no había logrado la oposición: que los socios avisaran que este es el límite y ya nos bajaron un proyecto que es importante”, agregó.

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El Ministerio de Economía tenía el borrador listo para enviar al Congreso con las modificaciones a la ley de Inocencia Fiscal, con la finalidad de atraer una buena porción de los dólares que los argentinos tienen sin declarar. Sin embargo, estas modificaciones perdieron el apoyo necesario para poder avanzar.

Adrián Escandar

“Es imposible que salga algún voto de nuestro bloque para esto. Ya está, el acompañamiento estaba siendo complicado y esto lo detonó”, explicó una alta fuente del PRO en el Parlamento. “Ahora es imposible levantar la mano y mucho menos para esto”, dijo un diputado del bloque de la UCR.

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Por primera vez, los dos aliados más importantes que tiene LLA en el Parlamento les hicieron saber que no hay forma de que presten sus votos. Y explicaron, frente al silencio de los libertarios que observan perplejos el accionar de Adorni, que la quita de apoyo no necesariamente es porque están votando “tapándose” la nariz sino porque entienden que es imposible acompañar una ley de este tipo que naturalmente apoyaban, luego de los dichos del Jefe de Gabinete. La reacción.

En los bloques de la oposición dialoguista estaban esperando el momento adecuado para marcar una diferencia. Tanto el PRO como la UCR observaban cómo Patricia Bullrich comenzaba ese proceso y no querían quedarse muy atrás. Y anoche Adorni se los dio.

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“Los dos primeros años sobrevivieron en la Cámara y las comisiones gracias a nosotros, que fuimos los que pusimos la cara. Ahora que jueguen ellos y nosotros observamos y nos subiremos en las que nos convengan y en las que no, los dejaremos”, explicaron tanto desde el radicalismo como desde los amarillos.

Mientras se extiende el cambio de sobrenombre en los pasillos legislativos, y hasta hacen chistes sobre el momento en el que vaya a dar un nuevo informe de gestión, la preocupación llegó al quinto piso del Ministerio de Economía.

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Luis Caputo había logrado acordar con propios y ajenos las modificaciones para Inocencia Fiscal en busca de incorporar los dólares del colchón al sistema financiero. Luego de reuniones con profesionales en ciencias económicas para escuchar sus reparos técnicos y jurídicos sobre el régimen de Inocencia Fiscal, armaron un proyecto para introducir modificaciones en la ley.

Días atrás, Infobae publicó los detalles del nuevo proyecto y señaló que para los especialistas los cambios que propone el Gobierno “van en la dirección correcta”, aunque advertían que la efectividad del régimen dependería, en última instancia, de la “confianza que logre generar el marco institucional”.

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Esa confianza parece haber desaparecido, por lo menos por ahora, con los socios parlamentarios. “Es increíble, nadie entiende por qué Javier Milei está dilapidando capital político con Adorni. Vos podés tener una parte sin declarar, pero nadie tiene tres veces el blanco, es imposible”, explicaron.

“Ahora es imposible corregir lo que hizo. Quieren poner en las modificaciones lo de excluir a las personas políticamente expuestas. Si vos metés ahora a los PEP, le generás un problema a buena parte, que sus familiares entraron en el régimen. Ya está, él es un boludo —por Adorni—, hay que echarlo por boludo”, sentenció.

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