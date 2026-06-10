Educación

El tropezón que enseña: el cerebro aprende mejor cuando se equivoca y hay decepción

Un estudio del Instituto de Ciencia y Tecnología de Okinawa identificó el neurotransmisor cerebral que activa la flexibilidad cognitiva ante el error y la frustración. Una herramienta clave para pensar el aprendizaje a lo largo de la vida

Guardar
Google icon
(Imagen Ilustrativa Infobae)
El error puede llevar a un aprendizaje significativo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El error enseña, o al menos esa equivocación hace que un mal hábito pueda transformarse en una experiencia nueva que lleve a la corrección y a un aprendizaje significativo.

Un estudio publicado en Nature Communications y difundido esta semana por ScienceDaily revela que el neurotransmisor responsable de que el cerebro abandone un hábito y pruebe una estrategia nueva es la acetilcolina; se trata de una molécula conocida pero cuyo papel en la flexibilidad conductual recién empieza a comprenderse.

PUBLICIDAD

El descubrimiento fue realizado por investigadores del Okinawa Institute of Science and Technology (OIST) de Japón y ayuda a entender por qué algunos cerebros pueden adaptarse mejor a los cambios; una situación clave en este presente que exige la transformación educativa, laboral y profesional.

Un joven estudiante con camiseta azul se inclina sobre un pupitre, borrando un dibujo o texto en un papel blanco con una goma rosa. Hay virutas de goma en el papel.
Aprender del error es clave en un presente de cambios constantes (Imagen Ilustrativa Infobae)

El motor de la decepción

Los investigadores entrenaron a 25 ratones para atravesar un laberinto virtual y obtener una recompensa. Sin embargo, una vez que lograron aprender todo el recorrido se les cambiaron las reglas y se logró mapear su decepción y cómo activaron estrategias para volver a obtener el premio que tenían antes.

PUBLICIDAD

A través del registro con microscopía de dos fotones, una técnica de imágenes de fluorescencia que permite visualizar tejidos vivos a gran profundidad. el equipo de científicos observó que ante la falta inesperada de recompensa, se produjo un aumento significativo de acetilcolina. Y cuanto mayor fue esa liberación, más probable fue que el animal cambiara su conducta en el siguiente intento.

Para confirmar el hallazgo, los investigadores bloquearon la producción de acetilcolina y observaron una caída significativa en ese comportamiento de cambio, lo que demostró el papel esencial de este neurotransmisor en la adaptación conductual.

Flexibilidad

Si bien el papel de la acetilcolina no es nuevo en cuanto a la memoria, nunca se había observado con tanta precisión su impacto ante la necesidad de modificar lo aprendido y encontrar una nueva estrategia.

Esta investigación la coloca en el rol de “señal de alerta” para que el cerebro busque nuevas formas de entender un contexto y aprenda de nuevo. Esta posibilidad es clave en un presente donde el aprendizaje a lo largo de la vida se transformó en el nuevo faro a seguir ante la evolución constante a la que nos vemos obligados por el impacto de la tecnología.

Además de las implicancias directas de esta molécula para el tratamiento de condiciones como la adicción, el trastorno obsesivo compulsivo y el Parkinson, se abren nuevas perspectivas sobre cómo diseñar entornos de aprendizaje que no bloqueen, sino que activen, la capacidad cerebral de adaptarse.

Alumno de secundaria en un pupitre escribiendo en un cuaderno. Sobre la mesa hay un libro, una botella de agua y calculadoras. Otros estudiantes y pizarra al fondo.
El cerebro no aprende igual cuando recibe una recompensa esperada que cuando enfrenta una sorpresa negativa (Imagen Ilustrativa Infobae)

La sorpresa negativa

En tiempos donde se recalca cómo la inteligencia artificial generativa busca ofrecer recompensas constantes a nuestro cerebro, incluso ante los pedidos más simples; el mecanismo detectado por los investigadores lleva a repensar la arquitectura pedagógica y la oportunidad que ofrece el error.

El cerebro no aprende igual cuando recibe una recompensa esperada que cuando enfrenta una sorpresa negativa. La decepción, es decir el momento en que lo anticipado no ocurre, no es un obstáculo para el aprendizaje; sino que justamente es un detonador poderoso para buscar una nueva respuesta. La señal de acetilcolina que se libera en ese instante es lo que le permite al sistema nervioso central salir del piloto automático y reconfigurarse.

Crear entornos donde el error es posible y seguro, incluso esperable, puede ayudar a que la química cerebral haga su tarea de aprendizaje. Y en especial para pensar el upskilling y reskilling del mundo adulto que muchas veces enfrenta la dificultad de abandonar lo que ya se sabe para incorporar algo nuevo.

Investigaciones previas en neurociencia cognitiva muestran que los adultos tienen mayor dificultad para el aprendizaje flexible justamente porque sus hábitos están más consolidados. Incluso un docente que corrige un error sin dejar que el alumno lo experimente plenamente puede estar, sin saberlo, cortocircuitando el mecanismo de adaptación.

Lo mismo ocurre con las plataformas educativas que ofrecen retroalimentación inmediata y automática: si el sistema dice “incorrecto” antes de que el cerebro procese la decepción, puede estar interrumpiendo el proceso que activa la búsqueda de una nueva estrategia. Aunque los investigadores destacan que no se trata solo de celebrar el error o de perpetuarlo; sino de encontrar el punto exacto en que funciona como un activador y no como un laberinto sin salida.

Temas Relacionados

Aprendizaje significativo

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Se abre una nueva edición del premio que busca distinguir a las soluciones tecnológicas con mayor impacto en la educación

El Global EdTech Prize, impulsado por T4 Education, abrió una nueva convocatoria para reconocer a las EdTechs que ponen el aprendizaje en el centro. Las postulaciones estarán abiertas hasta el 26 de junio de 2026 y los ganadores se anunciarán en Londres, durante el World Schools Summit

Se abre una nueva edición del premio que busca distinguir a las soluciones tecnológicas con mayor impacto en la educación

¿A la escuela en bikini? El experimento social que convirtió un museo en una oportunidad inesperada de aprendizaje

La Fundación Beyeler (Suiza) permitió que quienes quisieran ver la muestra de Paul Cézanne sobre “Los bañistas” podían entrar gratis, siempre y cuando fueran en traje de baño

¿A la escuela en bikini? El experimento social que convirtió un museo en una oportunidad inesperada de aprendizaje

La Fundación Cimientos celebró su evento anual y resaltó la importancia de terminar la escuela secundaria

La organización reunió en La Rural a autoridades educativas, empresarios y organizaciones sociales para visibilizar un desafío crítico del sistema educativo argentino: solo 3 de cada 10 jóvenes de contextos vulnerables logran egresar. Cimientos acompaña a más de 8.000 estudiantes en todo el país

La Fundación Cimientos celebró su evento anual y resaltó la importancia de terminar la escuela secundaria

Investigación científica y empleos de calidad: el urgente llamado de la Fundación Barco para fortalecer a los sectores más vulnerables

El exdirector del Departamento Nacional de Planeación (DNP) de Colombia, Luis Fernando Mejía, y la economista Paula Escobar Correa dialogaron sobre las brechas entre las políticas públicas y la realidad del país

Investigación científica y empleos de calidad: el urgente llamado de la Fundación Barco para fortalecer a los sectores más vulnerables

David Garza Salazar, presidente del Tec de Monterrey: “Nos consideramos una universidad emprendedora”

En diálogo con Ticmas, el presidente del Grupo Educativo Tecnológico de Monterrey repasa los proyectos que marcan la agenda de la institución —entre ellos, la inauguración del Hub de Innovación y Emprendimiento Eduardo Garza T.— y reflexiona sobre el rol del Tec como actor social: la diáspora de los Exatec, el desafío de hacer investigación aplicada con impacto real y la apuesta por construir una universidad de clase mundial en un país que todavía no lo es

David Garza Salazar, presidente del Tec de Monterrey: “Nos consideramos una universidad emprendedora”

DEPORTES

El boletín de calificaciones de la Selección de la goleada ante Islandia: las otras tres Ferraris de Scaloni y el gran regreso de Messi

El boletín de calificaciones de la Selección de la goleada ante Islandia: las otras tres Ferraris de Scaloni y el gran regreso de Messi

10 frases de Scaloni tras el triunfo de Argentina: las “dos opciones” para reemplazar a Balerdi y un contundente mensaje al hincha

La frase de Rodrigo De Paul que ilusionó a los hinchas argentinos con el Mundial 2026 tras el triunfo ante Islandia

Los memes que dejó la goleada argentina ante Islandia antes del Mundial: Messi, Barco y la ilusión por la Scaloneta

Con un gol de Messi, Argentina venció 3-0 a Islandia en su último amistoso antes del Mundial 2026

TELESHOW

Rodrigo Noya recordó cuando lo compararon con Milhouse de Los Simpson en un pedido a domicilio: “Echaron al repartidor”

Rodrigo Noya recordó cuando lo compararon con Milhouse de Los Simpson en un pedido a domicilio: “Echaron al repartidor”

La decisión de Mica Viciconte y Fabián Cubero a semanas de empezar terapia: “Venía colapsada con algunas situaciones”

Santiago del Moro explotó tras los rumores de arreglos en Gran Hermano: “Esto es mentira además de un delirio”

El radical cambio físico de un exparticipante de Cuestión de Peso: de ser asistido por los bomberos a bajar 135 kilos

Se conoció la última foto del Indio Solari un día antes de su muerte: “Te extraño y te amo tanto”

INFOBAE AMÉRICA

Xi Jinping y Kim Jong-un acordaron un plan estratégico para reforzar los vínculos entre los regímenes de China y Corea del Norte

Xi Jinping y Kim Jong-un acordaron un plan estratégico para reforzar los vínculos entre los regímenes de China y Corea del Norte

Guatemala: Autoridades refuerzan vigilancia ante tormenta tropical Cristina y alta saturación de suelos

Salud confirma cuarto caso importado de sarampión en Honduras; paciente viajó a Guatemala

Presidente de Honduras pide a médicos mantener atención a pacientes y promete saldar pagos pendientes

Ministerio de Salud de Costa Rica intensifica la vigilancia en locales de alimentos y clausura 39 comercios tras operativo nacional