Aumentan a $2,000 la recompensa por los últimos 20 prófugos de cárcel panameña; ocho están vinculados a homicidios

Los operativos de búsqueda se mantienen activos en diferentes regiones del país para ubicar a los evadidos que permanecen prófugos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades panameñas duplicaron la recompensa ofrecida por información que conduzca a la ubicación y captura de los 20 privados de libertad que permanecen prófugos tras la fuga masiva registrada el pasado 1 de junio en el Centro Penitenciario La Joyita, uno de los incidentes de seguridad más graves ocurridos en el sistema penitenciario nacional durante los últimos años.

La Policía Nacional informó que la recompensa aumentó de $1,000 a $2,000 por cada uno de los evadidos que aún no han sido recapturados. Paralelamente, continúan los operativos de búsqueda en comunidades cercanas al penal, así como las alertas activadas en todas las zonas policiales del país.

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El llamado a la ciudadanía cobra especial relevancia debido al perfil criminal de varios de los fugitivos que permanecen fuera del alcance de las autoridades. De los 20 prófugos pendientes de captura, ocho están relacionados con delitos de homicidio, cinco con delitos de drogas, cuatro con robo agravado, dos con pandillerismo y uno con porte ilegal de arma de fuego.

La presencia de ocho personas vinculadas a homicidios entre los evadidos pendientes ha incrementado la preocupación de los organismos de seguridad, que mantienen esfuerzos coordinados para evitar que estas personas continúen evadiendo la acción de la justicia.

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La fuga de La Joyita involucró a 195 privados de libertad y desencadenó una de las mayores movilizaciones policiales de los últimos años. Tomada de X

La fuga ocurrió el pasado 1 de junio en el Centro Penitenciario La Joyita, ubicado en Pacora, cuando un total de 195 privados de libertad lograron escapar de las instalaciones. Durante las acciones desplegadas posteriormente para recuperar el control de la situación se reportaron tres privados de libertad fallecidos y tres agentes policiales heridos.

Desde entonces, las autoridades han desplegado operativos de búsqueda en distintos puntos del país, logrando recapturar a la mayoría de los evadidos. Las cifras más recientes indican que cerca del 90% de los privados de libertad que escaparon ya han sido ubicados.

Los procesos judiciales también han avanzado de forma acelerada. Según datos divulgados por el Ministerio Público, hasta la fecha 147 personas han sido judicializadas por su participación en la evasión masiva.

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Del total, 126 recibieron la medida cautelar de detención provisional, mientras que 21 fueron condenadas mediante acuerdos de pena. Las sentencias impuestas oscilan entre 36 y 47 meses de prisión, penas que se sumarán a las condenas que ya cumplían por los delitos que motivaron originalmente su privación de libertad.

Las autoridades han judicializado a más de un centenar de personas por hechos relacionados con la evasión masiva. Tomada de la PN

Las investigaciones también han dejado al descubierto las condiciones existentes dentro del centro penitenciario. Durante la denominada Operación Cerrojo, desarrollada en pabellones de La Joyita, las autoridades decomisaron 10 armas de fuego, 82 municiones, 451 teléfonos celulares, 356 televisores, antenas de comunicación, routers, paneles solares, sustancias ilícitas y miles de artículos prohibidos.

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Los hallazgos reavivaron el debate sobre los controles de seguridad dentro de las cárceles panameñas y la capacidad de las autoridades para impedir el ingreso y circulación de objetos prohibidos en los centros penitenciarios.

Sin embargo, más de una semana después de la evasión masiva, aún persisten interrogantes sobre cómo ocurrió exactamente la fuga de los 195 privados de libertad. Hasta el momento las autoridades no han presentado una explicación pública detallada sobre los mecanismos utilizados para concretar la evasión ni sobre las posibles fallas operativas que permitieron el incidente.

Tampoco se conocen conclusiones oficiales respecto a eventuales responsabilidades administrativas o disciplinarias dentro del sistema penitenciario. De igual manera, no se ha informado si la fuga provocará cambios en la estructura de mando de los estamentos de seguridad o en la dirección de los centros penitenciarios.

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Las autoridades decomisaron 10 armas de fuego, 82 municiones y 451 teléfonos celulares durante las inspecciones efectuadas en La Joyita. Tomada de la PN

El episodio ocurrió mientras el presidente de la República, José Raúl Mulino, realizaba una gira oficial en Grecia. Hasta la fecha, el mandatario no ha hecho referencia pública específica a la evasión masiva ni ha anunciado medidas relacionadas con posibles ajustes en los organismos responsables de la seguridad penitenciaria.

Mientras continúan las investigaciones y los operativos de búsqueda, la prioridad de las autoridades sigue siendo localizar a los últimos 20 prófugos. La Policía Nacional reiteró que cualquier información puede ser suministrada de forma confidencial a través de la línea 104 o en las estaciones policiales del país.

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La captura de los evadidos pendientes representa uno de los principales desafíos de seguridad derivados de una fuga que continúa generando consecuencias judiciales, cuestionamientos sobre el funcionamiento del sistema penitenciario y dudas que, por ahora, permanecen sin respuesta.