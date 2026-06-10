Educación

Se abre una nueva edición del premio que busca distinguir a las soluciones tecnológicas con mayor impacto en la educación

El Global EdTech Prize, impulsado por T4 Education, abrió una nueva convocatoria para reconocer a las EdTechs que ponen el aprendizaje en el centro. Las postulaciones estarán abiertas hasta el 26 de junio de 2026 y los ganadores se anunciarán en Londres, durante el World Schools Summit

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La ceremonia de premiación del "Global EdTech Prize 2025"
La ceremonia de premiación del "Global EdTech Prize 2025"

El debate sobre tecnología en educación suele girar alrededor de las mismas preguntas: si las pantallas ayudan o distraen, si la inteligencia artificial reemplaza al docente o si puede potenciar su tarea. Son discusiones comprensibles, pero muchas veces dejan en segundo plano la pregunta que importa: cuándo y cómo la tecnología produce un impacto real en quienes aprenden y enseñan.

Reconocer lo que funciona no es sólo una forma de celebrar buenos proyectos. También permite ofrecer referencias, estándares y evidencia para que el resto del sistema pueda mejorar. Una solución educativa que demuestra resultados deja de ser una promesa aislada y se convierte en una señal para el ecosistema.

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Con ese objetivo trabaja el Global EdTech Prize, el premio internacional impulsado por T4 Education, que identifica y celebra soluciones tecnológicas capaces de poner el aprendizaje en el centro y escalar su impacto.

Los ganadores de ediciones anteriores muestran distintos modos de abordar ese desafío. Brisk Teaching (IA para docentes), Matific (matemática lúdica) e Imagine Worldwide (alfabetización con tablets): tres soluciones distintas, tres problemas distintos y tres contextos distintos. El punto en común es que ninguna llegó al aula con una promesa abstracta: todas cuentan con evidencia para demostrar su impacto.

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Ese enfoque aparece como una respuesta a una tensión central del sector. La tecnología educativa ya no puede rendir cuentas sólo ante métricas de descarga, presentaciones institucionales o expectativas de inversión. Su validación depende de su relación con el aprendizaje real.

El jurado seleccionando a los finalistas del "Global EdTech Prize 2025"
El jurado seleccionando a los finalistas del "Global EdTech Prize 2025"

Ahora, el Global EdTech Prize abrió una nueva edición de su convocatoria e invita a organizaciones de todo el mundo a postularse. La premisa que ordena el premio es que la tecnología al servicio del aprendizaje no es una utopía: ya está ocurriendo. El desafío es encontrarla, identificarla y permitir que inspire a otros. Las postulaciones al premio estarán abiertas hasta el 26 de junio de 2026.

“Existen soluciones tecnológicas capaces de transformar la educación a gran escala, pero los sistemas educativos necesitan mayor claridad sobre cuáles generan resultados reales. El Global EdTech Prize es una referencia global para identificar y destacar aquellas iniciativas que verdaderamente están marcando la diferencia y generando un impacto positivo”, afirmó Vikas Pota, fundador y CEO de T4 Education e impulsor del Global EdTech Prize.

T4 Education es una organización global dedicada a empoderar comunidades educativas de todo el mundo a través de programas e iniciativas que buscan reconocer lo que funciona, fomentar la colaboración y promover el intercambio de buenas prácticas. Entre sus iniciativas más conocidas se encuentran los World’s Best School Prizes y la certificación Best School To Work.

La organización también impulsa el World Schools Summit, la conferencia de líderes en educación cuya tercera edición se realizará el 16 y 17 de enero de 2027 en Londres. Allí se anunciarán los ganadores del Global EdTech Prize.

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