Se abre una nueva edición del premio que busca distinguir a las soluciones tecnológicas con mayor impacto en la educación

La ceremonia de premiación del "Global EdTech Prize 2025"

El debate sobre tecnología en educación suele girar alrededor de las mismas preguntas: si las pantallas ayudan o distraen, si la inteligencia artificial reemplaza al docente o si puede potenciar su tarea. Son discusiones comprensibles, pero muchas veces dejan en segundo plano la pregunta que importa: cuándo y cómo la tecnología produce un impacto real en quienes aprenden y enseñan.

Reconocer lo que funciona no es sólo una forma de celebrar buenos proyectos. También permite ofrecer referencias, estándares y evidencia para que el resto del sistema pueda mejorar. Una solución educativa que demuestra resultados deja de ser una promesa aislada y se convierte en una señal para el ecosistema.

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Con ese objetivo trabaja el Global EdTech Prize, el premio internacional impulsado por T4 Education, que identifica y celebra soluciones tecnológicas capaces de poner el aprendizaje en el centro y escalar su impacto.

Los ganadores de ediciones anteriores muestran distintos modos de abordar ese desafío. Brisk Teaching (IA para docentes), Matific (matemática lúdica) e Imagine Worldwide (alfabetización con tablets): tres soluciones distintas, tres problemas distintos y tres contextos distintos. El punto en común es que ninguna llegó al aula con una promesa abstracta: todas cuentan con evidencia para demostrar su impacto.

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Ese enfoque aparece como una respuesta a una tensión central del sector. La tecnología educativa ya no puede rendir cuentas sólo ante métricas de descarga, presentaciones institucionales o expectativas de inversión. Su validación depende de su relación con el aprendizaje real.

El jurado seleccionando a los finalistas del "Global EdTech Prize 2025"

Ahora, el Global EdTech Prize abrió una nueva edición de su convocatoria e invita a organizaciones de todo el mundo a postularse. La premisa que ordena el premio es que la tecnología al servicio del aprendizaje no es una utopía: ya está ocurriendo. El desafío es encontrarla, identificarla y permitir que inspire a otros. Las postulaciones al premio estarán abiertas hasta el 26 de junio de 2026.

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“Existen soluciones tecnológicas capaces de transformar la educación a gran escala, pero los sistemas educativos necesitan mayor claridad sobre cuáles generan resultados reales. El Global EdTech Prize es una referencia global para identificar y destacar aquellas iniciativas que verdaderamente están marcando la diferencia y generando un impacto positivo”, afirmó Vikas Pota, fundador y CEO de T4 Education e impulsor del Global EdTech Prize.

T4 Education es una organización global dedicada a empoderar comunidades educativas de todo el mundo a través de programas e iniciativas que buscan reconocer lo que funciona, fomentar la colaboración y promover el intercambio de buenas prácticas. Entre sus iniciativas más conocidas se encuentran los World’s Best School Prizes y la certificación Best School To Work.

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La organización también impulsa el World Schools Summit, la conferencia de líderes en educación cuya tercera edición se realizará el 16 y 17 de enero de 2027 en Londres. Allí se anunciarán los ganadores del Global EdTech Prize.