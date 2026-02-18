Educación

La Ciudad de Buenos Aires bajó la cantidad de faltas permitidas en el año a los alumnos de escuelas secundarias

La medida dictaminada por el gobierno de Jorge Macri apunta a combatir el ausentismo reiterado y mejorar el desempeño de los estudiantes, quienes a partir de ahora solo podrán ausentarse 20 veces a lo largo del ciclo lectivo

Guardar
Los alumnos de secundaria en
Los alumnos de secundaria en CABA solo podrán faltar 20 veces a clase en el año

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires estableció un nuevo tope anual de faltas para los estudiantes de escuelas secundarias con el objetivo de combatir el ausentismo reiterado y elevar el desempeño académico. La medida, dictaminada por la gestión de Jorge Macri, reduce de 25 a 20 la cantidad máxima de inasistencias permitidas por alumno a lo largo del ciclo lectivo, tanto en instituciones públicas como privadas. La decisión, que impacta sobre aproximadamente 200 mil adolescentes, responde a la preocupación por la alta tasa de ausentismo y su correlato en el aprendizaje y el riesgo de abandono escolar.

El cambio forma parte de la actualización del Reglamento Escolar y el Régimen Académico del Nivel Secundario, en el marco del Plan Buenos Aires Aprende. Según el Ministerio de Educación porteño, la asistencia al aula es determinante para consolidar conocimientos y hábitos de estudio. En la Ciudad, la tasa de ausentismo en el nivel secundario asciende al 19,6%. Nueve de cada diez faltas no se justifican y la media anual de inasistencias por estudiante alcanza a 27 días, lo que equivale a casi dos meses fuera de las aulas.

Hasta ahora, los alumnos podían acumular hasta 25 inasistencias por año, y la evaluación de la regularidad se realizaba al cierre del bimestre, con margen para excepciones a criterio del docente. Con la nueva disposición, se reduce el máximo admisible a 20 faltas, se establece un tope de cinco por bimestre y se eliminan las excepciones discrecionales que en muchos casos evitaban consecuencias académicas, como la acumulación de llegadas tarde o la toma de vacaciones fuera de los recesos estipulados.

La reforma implica una evaluación más periódica de la regularidad: si un estudiante supera el límite, deberá recuperar los contenidos en instancias específicas durante el receso invernal o en el período diciembre-febrero. El objetivo de la administración es frenar el ausentismo recurrente, al que identifica como el primer paso hacia el abandono escolar. Desde la gestión educativa se insiste en que la presencia en la escuela no es opcional y que cada día fuera del aula representa una oportunidad de aprendizaje perdida.

El jefe de Gobierno, Jorge Macri, expresó que durante años se relativizó la importancia de la asistencia y que eso derivó en mayores niveles de ausentismo, bajo rendimiento y deserción.

Jorge Macri y su ministra
Jorge Macri y su ministra de Educación, Mercedes Miguel

“¿Cuándo se naturalizó que los chicos falten casi dos meses por año a la escuela y no pase nada? Durante años se relativizaron las reglas y eso tuvo consecuencias: más ausentismo, peor desempeño y abandono escolar. El problema no son los chicos, está claro. El problema son los que instalaron la idea de que faltar no importaba y que todo daba lo mismo. Se terminó esa época. En la Ciudad volvemos a lo básico: estar en la escuela no es opcional y faltar tiene consecuencias. Punto”, afirmó el alcalde porteño.

La política se inscribe en una estrategia de prevención y acompañamiento. Desde la segunda falta injustificada, se activa una instancia de comunicación con la familia y se implementa un seguimiento personalizado. El Gobierno porteño también puso en marcha el Sistema de Alerta Temprana para el Abandono Escolar, que identifica situaciones de riesgo y permite intervenir antes de que el estudiante se desvincule del sistema. A través de la plataforma de WhatsApp BOTI (11-5050-0147), se envían mensajes personalizados a las familias para informar sobre las inasistencias y ofrecer apoyos concretos.

En paralelo, los equipos directivos recibieron nuevas herramientas de gestión, como tableros de presentismo, inteligencia artificial y seguimiento nominal en la plataforma Aprende BA, que permiten monitorear la asistencia y anticipar intervenciones. Se fortaleció la cultura institucional con la incorporación de la Huella Digital Docente, que apunta a reforzar la responsabilidad de los educadores como ejemplo frente a los alumnos.

La ministra de Educación, Mercedes Miguel, subrayó que no se pueden seguir naturalizando las faltas, ya que impactan de manera directa en los resultados de aprendizaje. “Si no están en el aula, no podemos enseñarles. Buenos Aires pone la presencia en el centro del aprendizaje. El compromiso empieza por los adultos y se construye en comunidad: las familias son parte central de la solución y queremos trabajar junto a ellas para que cada estudiante esté en la escuela aprendiendo”, sostuvo.

Temas Relacionados

Ciudad de Buenos AiresJorge MacriMercedes MiguelAusentismo escolarEscuelasÚltimas noticias

Últimas Noticias

Michael Fung: “Solemos sobreestimar el impacto de la tecnología en el corto plazo y subestimarlo en el largo plazo”

El director del Institute para el Futuro de la Educación del Tecnológico de Monterrey habló sobre los temas que atraviesan el debate educativo: la expectativa en torno a la IA, la relevancia de las universidades y el riesgo de que la brecha digital profundice la desigualdad

Michael Fung: “Solemos sobreestimar el

Los cinco “mitos zombis” de la educación que condicionan a los maestros

En un encuentro para docentes en el St. George’s School de Quilmes, el especialista inglés James Heal expuso cuáles son las creencias falsas más extendidas en las aulas y cómo reemplazarlas por decisiones pedagógicas respaldadas en evidencia

Los cinco “mitos zombis” de

La nueva secundaria digital de Mendoza permitirá terminar la escuela a distancia

El lanzamiento del programa virtual dirigido a personas mayores de 18 años ofrecerá una alternativa flexible para culminar la educación secundaria bajo modalidades tecnológicas innovadoras, incluyendo plataformas interactivas, tutores especializados y seguimiento analítico del rendimiento académico

La nueva secundaria digital de

Financiamiento educativo: un proyecto de las provincias busca blindar los fondos para las escuelas

Ante el proyecto de “libertad educativa” de Nación, la mayoría de las provincias reclama discutir primero el sostenimiento económico del sistema. Una iniciativa impulsada por Mendoza busca dar previsibilidad al presupuesto para la educación obligatoria y definir un piso que se actualice por inflación

Financiamiento educativo: un proyecto de

Por qué leer a Borges mejora el rendimiento escolar (y cómo ayuda Lisa Simpson)

El investigador José María Gil llevó a cabo una investigación que pone el foco en la importancia de la mediación pedagógica con respecto a ciertas obras literarias. Sus hallazgos fueron replicados en Reino Unido y Estados Unidos

Por qué leer a Borges
DEPORTES
Paola Suárez asumió como capitana

Paola Suárez asumió como capitana de la Billie Jean King Cup: “Representar al país es algo sumamente importante y selectivo”

La encendida defensa de uno de los representantes de Gianluca Prestianni: “Solo él y Vinícius saben lo que se dijeron”

Cruce de ídolos de River Plate por Gallardo: Astrada criticó una frase de Ramón Díaz y Emiliano pidió salir al aire para responder

El Inter de Lautaro Martínez visita al Bodo Glimt en Noruega por los playoffs de la Champions League: la agenda completa

Inesperada escena en los Juegos Olímpicos de invierno: el momento en el que un perro lobo invadió la pista

TELESHOW
Ian Lucas habló de su

Ian Lucas habló de su secreto de seducción y provocó una respuesta irónica de Wanda: “¡Qué rápidas que son!“

El hermano de Mauro Icardi habló del escándalo con Wanda Nara y la China Suárez: “Fue un salame, llevaba 10 años casado”

Débora D’Amato: “Vencí 800 prejuicios y el miedo a la soledad para ser madre soltera a los 45”

La emoción del hermano de Alejandra Locomotora Oliveras al verla en la serie En el barro: “Un vacío que es inllenable”

La primera foto del Chino Darín con su bebé Dante que compartió Úrsula Corberó y enterneció a todos

INFOBAE AMÉRICA

Cañones eternos, comidas únicas y

Cañones eternos, comidas únicas y monasterios legendarios: así es Macedonia del Norte, el secreto mejor guardado de los Balcanes

La Asamblea aprueba financiamiento de $75 millones para el programa Doctor SV en El Salvador

Bayer acordó pagar USD 7.250 millones para cerrar miles de demandas por el herbicida Roundup en Estados Unidos

El ejército sirio ratifica el control sobre la cárcel al-Hol y traslada a las familias

Conapina impulsa acciones para proteger a niños en situación de calle y con conexión de calle en El Salvador