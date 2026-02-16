La nueva secundaria digital de Mendoza permitirá terminar la escuela a distancia

Las plataformas Cumbre, Matific, Eduten y FlexFix permiten rutinas de aprendizaje personalizadas y retroalimentación instantánea - (Freepik)

La provincia de Mendoza lanzará un programa innovador que permitirá a personas mayores de 18 años finalizar la educación secundaria para adultos de forma completamente virtual. Esta iniciativa incorpora recursos de inteligencia artificial desde el diseño pedagógico y abre su inscripción el próximo mes.

El objetivo es eliminar las barreras de tiempo y distancia que dificultan la finalización educativa en adultos, facilitando el acceso desde cualquier dispositivo conectado a internet. El programa ofrece aulas virtuales, módulos de autoaprendizaje, apoyo de tutores especializados y seguimiento mediante analítica de datos. Está previsto que tenga una duración de tres años, con evaluaciones periódicas para ajustar la propuesta pedagógica según los resultados obtenidos.

La Dirección General de Escuelas (DGE) informó que, mediante la Resolución Nº 1 de 2026 de la Dirección Permanente de Jóvenes y Adultos (DEPJA), se reglamentan las suplencias en horas y cargos para la modalidad de Educación de Jóvenes y Adultos. Esta medida busca unificar los criterios de gestión en el marco del nuevo sistema educativo virtual, garantizando el acceso y la continuidad pedagógica para quienes desean finalizar sus estudios secundarios en la provincia.

En línea con los lineamientos político-pedagógicos 2026, el Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE impulsa la incorporación de tecnologías educativas y estrategias innovadoras para fortalecer la calidad y equidad del sistema educativo mendocino. El desarrollo de plataformas digitales y la formación docente continua se consideran pilares para asegurar trayectorias escolares completas y promover la finalización educativa en jóvenes y adultos.

Especialistas de la Dirección de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos supervisan la implementación de recursos de inteligencia artificial y analítica de datos, claves para personalizar el aprendizaje y prevenir la deserción escolar - (Imagen Ilustrativa Infobae).

Según la Dirección de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos (DEPJA), el programa de secundaria digital para adultos fue diseñado como una alternativa flexible para quienes no pueden asistir regularmente a clases presenciales por motivos laborales, familiares o geográficos. El director de la DEPJA, Érico Arias, indicó que el rediseño pedagógico incluyó la incorporación de herramientas de inteligencia artificial y una plataforma digital renovada con materiales interactivos y videoclases. Actualmente, ocho centros cabecera ofrecen la formación completa en Bachiller en Agro y Ambiente y Economía y Administración, y el 97% de las actividades se realiza de forma asincrónica, permitiendo que los estudiantes avancen a su propio ritmo y reciban acompañamiento docente a distancia.

Desde su implementación en 2022 en la modalidad CENS, la educación a distancia ha demostrado ser eficaz para garantizar la continuidad y finalización del secundario en jóvenes y adultos mendocinos. La actualización tecnológica del sistema fue desarrollada junto a EDUTEC y el Instituto Provincial de Administración Pública (IPAP), y contempla la producción de materiales pedagógicos digitales, la actualización permanente de la plataforma Escuela Digital Mendoza y la capacitación docente continua. La propuesta fomenta la autonomía del estudiante y busca adaptarse a diferentes trayectorias educativas, consolidando el derecho a la educación en la provincia.

La Dirección General de Escuelas reglamentó la modalidad virtual para adultos a través de la Resolución Nº 1/2026, asegurando la continuidad pedagógica y la gestión transparente de cargos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Plataformas educativas y personalización

Entre los recursos tecnológicos centrales se encuentran las plataformas Cumbre, Matific, Eduten y FlexFix, integradas en el programa EduTec. Estas herramientas permiten personalizar rutinas de aprendizaje y brindar retroalimentación inmediata, además de generar datos analíticos para identificar riesgos de abandono escolar.

Romina Méndez, coordinadora de Innovación e Implementación Tecnológica, explicó que la inversión en estas plataformas tiene como objetivo personalizar las propuestas didácticas, ofrecer retroalimentación en tiempo real y generar analítica de datos para prevenir la deserción. Méndez destacó el impacto favorable en estudiantes con trayectorias vulnerables, señalando que el uso de plataformas digitales incrementó la asistencia y el interés en continuar los estudios.

Desde el Ministerio de Educación provincial remarcaron que el sistema permite personalizar las propuestas didácticas, siempre mediadas por el docente y alineadas con los marcos curriculares vigentes.

Antecedentes internacionales y desafíos locales

Experiencias internacionales, como las de Estados Unidos, muestran que los programas de diploma secundario en línea apoyados por plataformas adaptativas y tutores virtuales han transformado la educación para adultos mediante soluciones flexibles y personalizadas. Si bien en el ámbito internacional se han registrado mejoras en la permanencia y finalización educativa, en Argentina, Mendoza es la primera jurisdicción que aplica estos recursos tecnológicos a gran escala.

Académicos de la Universidad Nacional de Cuyo y organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) consideran que el éxito mendocino depende de la formación docente, la infraestructura digital y la evaluación continua. Para sostener los resultados, es fundamental mantener la capacitación y fortalecer la gobernanza de datos.

Por el momento, el alcance del programa es exclusivamente provincial y no existe información oficial sobre una posible extensión a otras jurisdicciones argentinas. El desafío para Mendoza será que la inteligencia artificial amplíe el acceso y personalice el acompañamiento pedagógico.