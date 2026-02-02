Educación

La escuela de Cholila rodeada por el fuego: educación, compromiso y resistencia para enfrentar el incendio

La Escuela Agrotécnica CEA tiene tres focos de incendio a menos de 8 kilómetros. Docentes y familias transformaron las instalaciones en centro de ayuda. Preparan viandas, alojan brigadistas y esperan que el viento dé tregua para volver a las aulas.

Guardar
La secundaria técnica rural Escuela
La secundaria técnica rural Escuela Agrotécnica CEA Valle de Cholila. Lo que se ve no son nubes, sino las columnas de humo que provienen de los distintos incendios

Cholila es un pueblito de Chubut de poco más de 2.000 habitantes. Ubicado en la zona cordillerana y rodeado por valles y lagos —Rivadavia, Lezana, Cisne, El Cóndor, Pellegrini— es un territorio que vive de los emprendimientos familiares, la producción local, la pesca y, sobre todo, el turismo. El paisaje, como en casi toda la Patagonia, roza la perfección: picos nevados que contrastan con un cielo diáfano, lagos, bosques, caminos serpenteantes. La ciudad se fundó oficialmente en 1904, pero existía —claro— desde antes como paraje. Allí, entre 1901 y 1905 se refugió Butch Cassidy: su cabaña es un punto obligatorio para los visitantes.

En las afueras de Cholila, a unos 5 km sobre el corredor de Villa El Blanco —Ruta 71—, funciona la secundaria técnica rural Escuela Agrotécnica CEA Valle de Cholila, que depende de Fundación Cruzada Patagónica. El programa de estudios dura siete años; el último está diseñado con un formato de seminarios, donde los estudiantes se enfrentan a situaciones cotidianas que tienen que ver con la producción agropecuaria, el trabajo en talleres, el uso de máquinas industriales.

La provincia marcó como fecha de inicio el 23 de febrero, pero las escuelas de la cordillera tienen un calendario especial. Empiezan el 26 de enero y tienen un receso invernal más largo. Los 65 docentes y 158 estudiantes, entonces, ya debían estar en clase. Pero no han podido: el fuego descontrolado que ha llevado al presidente a declarar la emergencia ígnea rodea a la escuela, y hay tres grandes frentes a menos de 8 km de distancia.

Cholila, un jardín del Paraíso que hoy vive el infierno.

Aviones y camiones para combatir
Aviones y camiones para combatir el fuego

Hay viento y hay cenizas en el viento

—Ahora hay mucho humo —dice Florencia Oyharçabal, directora de la Escuela CEA—. Anoche hubo una llovizna; en este momento está nublado y eso da tregua. Pero ya empiezan a aumentar las temperaturas. Los focos siguen activos. Se genera una masa de humo que se concentra en el valle. Cuesta respirar.

Oyharçabal es ingeniera forestal y lleva dos años en el cargo y diez en la institución. Vive en Golondrinas, Lago Puelo, a unos 70 kilómetros de la escuela. El trayecto le toma una hora. Cada día cuenta los focos: ha llegado a contar más de cincuenta. Tanto ella como varios otros docentes se han convocado para acompañar a la comunidad en las necesidades inmediatas y también a estar atentos a cualquier medida preventiva que se requiera en la escuela.

Estamos trabajando todas las escuelas en red —dice Oyharçabal—. La municipalidad organizó la del pueblo para centralizar las acciones y nos fuimos sumando las demás. Nosotros asistimos con viandas: comida, frutas, agua. Cubrimos las necesidades que nos van diciendo. En la Escuela 103 están recibiendo evacuados y brigadistas. Nosotros podemos fortalecer la dieta de quienes están trabajando con el fuego.

El fuego rodea a la
El fuego rodea a la Escuela Agrotécnica CEA Valle de Cholila

La batalla contra el fuego tiene una buena parte de épica y una todavía mayor de desconsuelo. Justo al lado de la escuela está el aeródromo. Los aviones pasan constantemente a cargar agua. Los bomberos combaten el fuego sin la ropa necesaria ni el equipamiento suficiente. La falta de recursos es el principal riesgo. La escuela se ha convertido en un centro para recibir donaciones económicas y entregárselas de manera inmediata a los brigadistas. También los alojan en las residencias que habitualmente usan los estudiantes de áreas remotas. Mientras tanto, las tareas de prevención en la escuela son continuas.

—Hay que ir un poco más allá de la parte edilicia —dice Oyharçabal— y proyectar a la redonda con recurso hídrico, con motobombas, con tótems que reservan mil litros de agua.

La prevención también incluye despejar el entorno y mantener a la vegetación en condiciones para no se encienda y el fuego no encuentre puente hacia los edificios.

Medidas preventivas para evitar el
Medidas preventivas para evitar el fuego en la escuela

Se dispersan el día y la batalla

El incendio tiene un impacto directo en la economía del pueblo. Se quemaron muchas veranadas —terrenos de pasto y agua donde llevar al ganado— y hay familias que están recorriendo la zona para ver cuántos animales perdieron en el fuego. La distribución interna se ve afectada, porque hay menos producción para entregar a comercios, carnicerías y despensas. Las familias de Villa Lago Rivadavia, a quince kilómetros de Cholila y cuatro del Parque Nacional Los Alerces, tuvieron el fuego a las puertas. El problema no es sólo económico sino también emocional.

También hay muestras de solidaridad permanente. Esta semana, una familia de la escuela donó una motobomba para los brigadistas. La entregaron en mano en el colegio y no perdieron tiempo con fotos ni discursos. La pusieron inmediatamente en uso.

Oyharçabal se especializó en restauración posfuego del bosque nativo. Mira el presente con tristeza, pero en sus respuestas se cuela una palabra de esperanza: “normalidad”. Confía en que en poco tiempo —quizá un par de semanas—, si el viento acompaña y se controlan las zonas más apremiantes, como el frente que está en el lago Lezana, los estudiantes puedan comenzar las clases.

Con tu experiencia, ¿qué va a pasar con el bosque?

—El daño ecosistémico, social y cultural va a tener una recuperación muy lenta. Hay que hacer una reparación a nivel emocional y a nivel ecosistémica, que por ahí no nos va a encontrar vivos. Lleva muchos años. Los bosques nos dan beneficios ecosistémicos que tomamos a diario: el agua potable depende de los árboles en la montaña, que no haya inundaciones ni sequías depende de la gran masa de bosques. Las especies nativas, como el coigüe, el ciprés de la cordillera, la lenga, se va modificando hacia otra vegetación. Esta zona viene atravesando fuegos, pero no tenían tanta recurrencia. Tenemos que tomar conciencia de cómo cuidar nuestros recursos, cómo gestionar el agua. En la escuela trabajamos eso.

Temas Relacionados

CholilaEscuela Agrotécnica CEA Valle de CholilaFlorencia OyharçabalFundación Cruzada PatagónicaIncendios en Chubut

Últimas Noticias

¿Cómo lograron enamorarse dos IA? La sorprendente experiencia en la Science Gallery del Tec

La nueva exposición indaga las cuestiones más inciertas de la conciencia. Además de Adán y Eva, las IA que viven un amor efímero, hay otras nueve obras que interactúan con el observador y ayudan a replantearse qué significa estar consciente

¿Cómo lograron enamorarse dos IA?

La mayoría de estudiantes universitarios mejoró su bienestar psicológico tras la pandemia

La investigación destaca que las trayectorias emocionales y preferencias frente a la educación se expresan de forma diversa en el ámbito académico

La mayoría de estudiantes universitarios

Adiós al maestro fío y distante: el docente con más empatía enseña mejor matemáticas

En el marco del IFE Conference 2026 organizado por el Tecnológico de Monterrey, en México, el panel “Programas a Escala de Aprendizaje Socio-Emocional (SEL) abordó las experiencias e investigaciones en diversos territorios aztecas que respaldan la importancia de aprender a enseñar a gestionar las emociones

Adiós al maestro fío y

Cerró el IFE Conference 2026: con invitados de 46 países y más de 500 actividades, la edición dejó una pregunta central sobre la ética de la IA en educación

El congreso reunió a especialistas y autoridades académicas que coincidieron en que el valor de la Inteligencia Artificial no está en automatizar la escuela, sino en fortalecer capacidades humanas y evitar que la tecnología amplíe las brechas que la educación busca reducir

Cerró el IFE Conference 2026:

El MIT y la inteligencia artificial en la educación: “Nuestras primeras conjeturas sobre la tecnología suelen ser erróneas”

Justin Reich, profesor asociado del Massachusetts Institute of Technology (MIT) dio una conferencia magistral en línea; en el marco del Foro IFE convocado por el Tec de Monterrey, en México, para reflexionar sobre el impacto de la IA en las tareas para el hogar

El MIT y la inteligencia
DEPORTES
La brutal patada en la

La brutal patada en la cabeza de un jugador a su rival en un partido de básquet que dio la vuelta al mundo: “Fue impactante”

Le dio un pelotazo en la cara a una asistente, pero su reacción para disculparse causó furor: “Lo más sincero que jamás vi”

Javier Frana analizó la cancha y anticipó una serie exigente ante Corea del Sur por la Copa Davis

Argentina arribó a Corea del Sur para disputar la primera ronda de los Qualifiers de la Copa Davis

La “luz azul” nunca vista en un auto de Fórmula 1 que abrió el debate tras los test de pretemporada

TELESHOW
Griselda Siciliani y Luciano Castro

Griselda Siciliani y Luciano Castro se habrían separado a casi un mes de la polémica infidelidad

Cristian U y su nuevo plan de entrenamiento: “Que vengan todos a pasarla bien”

La China Suárez se refirió a su tenso vínculo con Wanda Nara: “No se puede forzar”

Separación, encuentro en la costa y terapia: la historia de Facundo Arana y María Susini durante la incertidumbre sentimental

Rocío Marengo abrió las puertas de la habitación de Isidro: cuna tejida y caballitos

INFOBAE AMÉRICA

El régimen de China ejecutó

El régimen de China ejecutó a otros cuatro birmanos acusados de cibercrímenes, asesinatos y tráfico de drogas

Un día después del fallo portuario, Panamá reforzó gestos hacia la comunidad china

Monopolio, privilegios y falta de competencia: las razones detrás del fallo contra Panama Ports

Homenaje póstumo a Martin Parr con una muestra en París que expone el lado cómico y cruel del consumo global

Mercado laboral panameño muestra señales mixtas al iniciar 2026