El Salvador

El Salvador invierte más de $730 millones en modernización de la educación pública durante el primer año del programa “Dos Escuelas por Día”

La transformación educativa abarca mejoras en infraestructura, tecnología y equidad en 738 centros escolares, impulsando el acceso a recursos avanzados y reduciendo la brecha digital en todos los departamentos del país

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El programa “Dos Escuelas por Día” invirtió más de $730 millones en la modernización de la educación pública de El Salvador entre mayo de 2025 y mayo de 2026. (Foto: Secretaría de Prensa)
El programa “Dos Escuelas por Día” invirtió más de $730 millones en la modernización de la educación pública de El Salvador entre mayo de 2025 y mayo de 2026. (Foto: Secretaría de Prensa)

Más de $730 millones sostiene el sociólogo y docente Mauricio Rodríguez, se han destinado a la modernización de la educación pública en El Salvador durante el primer año de ejecución del programa “Dos Escuelas por Día”.

Entre mayo de 2025 y mayo de 2026, se han intervenido 738 centros escolares bajo este esquema, con el objetivo de fortalecer la infraestructura, la tecnología y la equidad educativa en todo el país.

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La inversión asignada a las primeras 210 escuelas entregadas fue de $184 millones. Rodríguez señala que el propósito central es que las 5,162 escuelas públicas del país reciban infraestructura moderna y el mismo nivel de equipamiento, sin distinción entre zonas urbanas y rurales.

Indica que la mejora en condiciones y recursos del sistema público ha motivado la migración de estudiantes desde colegios privados pequeños hacia el sector estatal, en busca de mejores oportunidades y entornos de aprendizaje.

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Un total de 738 centros escolares fueron intervenidos para fortalecer la infraestructura, la tecnología y la equidad educativa a nivel nacional. (Foto: Secretaría de Prensa)
Un total de 738 centros escolares fueron intervenidos para fortalecer la infraestructura, la tecnología y la equidad educativa a nivel nacional. (Foto: Secretaría de Prensa)

El proceso de transformación contempla la capacitación de los docentes. Según Rodríguez, la mayoría de maestros ha recibido formación en el uso de plataformas digitales y en la adaptación a las nuevas instalaciones escolares, aunque reconoce que existe un sector que mantiene resistencia y prefiere métodos tradicionales. El programa también incluye la implementación de normas de cortesía y la presencia de psicólogos escolares para atender a estudiantes con familiares en centros penitenciarios.

Actualmente, el 95 % de las escuelas públicas cuenta con Internet de alta velocidad Starlink y cada aula dispone de su propio router. Se han distribuido tablets y computadoras a los alumnos desde parvularia hasta bachillerato. El uso de plataformas como Google Classroom, así como herramientas como Gemini y Notebook, ha facilitado la reducción de la brecha digital y la planificación docente en todo el país.

El Salvador busca equipar por igual las 5,162 escuelas públicas, promoviendo la migración de alumnos desde colegios privados hacia el sector estatal por mejores recursos. (Foto: Secretaría de Prensa)
El Salvador busca equipar por igual las 5,162 escuelas públicas, promoviendo la migración de alumnos desde colegios privados hacia el sector estatal por mejores recursos. (Foto: Secretaría de Prensa)

Respecto a la innovación tecnológica, Rodríguez describe la alianza con la empresa xAI para la implementación del asistente Grok en más de 5,000 escuelas públicas, con el fin de ofrecer acompañamiento personalizado a los estudiantes. Más de un millón de alumnos serán capacitados en competencias digitales y la plataforma Platzi fue habilitada de forma gratuita para adultos interesados en formación continua, permitiendo el desarrollo de habilidades para el mercado laboral actual.

De acuerdo con Rodríguez, la transformación educativa incluye cambios tanto en la vida escolar como en el entorno comunitario. Las escuelas intervenidas, asegura, cuentan con mobiliario ergonómico, ventilación cruzada, áreas recreativas y espacios adaptados para estudiantes con diferentes condiciones. El acceso a recursos se ha extendido a centros rurales, promoviendo la participación de estudiantes en actividades académicas, tecnológicas y deportivas. Además, se cuenta con psicólogos y Docentes Auxiliares Inclusivos (DAI) para brindar acompañamiento a estudiantes con familiares en CECOT.

Más del 95 % de las escuelas públicas posee Internet de alta velocidad Starlink y cada aula cuenta con router individual, potenciando el acceso digital. (Foto: Secretaría de Prensa)
Más del 95 % de las escuelas públicas posee Internet de alta velocidad Starlink y cada aula cuenta con router individual, potenciando el acceso digital. (Foto: Secretaría de Prensa)

Otro de los puntos que destaca Rodríguez es el aumento en el número de beneficiarios de becas universitarias, que pasó de 10,000 a 25,000. Actualmente, la política educativa impulsa el ingreso a carreras técnicas y universitarias alineadas con la demanda laboral, mientras que el acceso gratuito a Platzi ofrece alternativas de formación para adultos que buscan adaptarse a los cambios del mercado de trabajo.

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