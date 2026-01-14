Gloria Cisneros, la maestra chaqueña que enseña en el Impenetrable, quedó entre los diez candidatos al premio al mejor docente del mundo

La maestra rural que da clases en el Impenetrable chaqueño cuenta su vida cotidiana en el monte

Cada semana, Gloria Argentina Cisneros recorre más de dos horas en motocicleta por caminos de tierra desde Taco Pozo hasta la Escuela N.° 793 “Don Carlos Arnaldo Jaime”, donde vive de lunes a viernes. Allí, en pleno Impenetrable chaqueño, es directora, docente, cuidadora y líder comunitaria de una escuela con 15 alumnos de primero a séptimo grado.

Su dedicación extrema acaba de convertirla en una de las 10 finalistas del Global Teacher Prize 2026, el premio al mejor docente del mundo, dotado con un millón de dólares.

El reconocimiento, que este año cumple su décima edición, es una iniciativa de GEMS Education y la Fundación Varkey organizada en colaboración con la UNESCO. Gloria fue seleccionada entre más de 5.000 nominaciones provenientes de 139 países de todo el mundo.

Tecnología en el monte

La escuela donde trabaja Gloria está situada en un entorno hostil: sin agua potable, sin servicios básicos, sin atención médica cercana. Lejos de resignarse a las limitaciones, esta maestra transformó una escuela rural en un centro de innovación educativa. Gracias a paneles solares logró tener electricidad, consiguió conectividad a internet y llevó tecnología a un lugar donde la mayoría de los chicos nunca había visto una computadora.

Sus métodos de enseñanza tampoco son convencionales. Implementó aprendizaje basado en la investigación, incorporó herramientas de inteligencia artificial y desarrolló proyectos creativos que desafían cualquier prejuicio sobre las posibilidades de la educación rural. Sus alumnos escriben y producen sus propios libros, mantienen un “zoológico de aula” para aprender ciencias naturales y participan de un “libro viajero” que les permite conocer realidades más allá de su comunidad.

Pero tal vez su proyecto más significativo sea “La biblioteca en mi casa”: Gloria construyó, junto con las familias, una biblioteca en cada hogar de sus alumnos para que todos tuvieran libros al alcance de la mano. La iniciativa fue reconocida a nivel nacional como una buena práctica docente.

La maestra rural que da clases en el Impenetrable chaqueño cuenta su vida cotidiana en el monte

Más que una maestra

El compromiso de Gloria excede cualquier descripción de puesto. Recorrió uno por uno los parajes de la zona para escolarizar a todos los niños bajo su cargo. Consiguió becas para sus 15 alumnos actuales y para otros 35 estudiantes de Taco Pozo mediante acuerdos que ella misma gestionó con ONG y donantes privados. También obtuvo donaciones de agua potable para la escuela e impulsó mejoras para otras instituciones rurales vecinas.

Creó un contraturno diario para profundizar los aprendizajes y recibe a niños de 3 a 5 años como “oyentes” para que lleguen alfabetizados a primer grado. Realiza visitas domiciliarias para acompañar a las familias y capacita a colegas de la región. En marzo de 2025 fue elegida la mujer destacada del año de la provincia del Chaco.

Los resultados hablan por sí mismos: la escuela mantiene niveles de aprendizaje sostenidos, se destaca en ferias de ciencias y varios de sus egresados continúan estudios superiores, algo impensado para chicos de comunidades tan aisladas.

Gloria Cisneros, maestra rural del Impenetrable chaqueño

El premio más importante de la educación

El Global Teacher Prize, creado hace diez años, es el galardón más prestigioso y mejor dotado de la educación mundial. Busca reconocer a docentes excepcionales que hayan transformado la profesión y visibilizar el rol fundamental de los educadores en la sociedad. Desde su lanzamiento, ha recibido más de 100.000 postulaciones de todo el planeta.

“Gloria es un vivo retrato de que la educación transforma vidas”, expresó Agustín Porres, director regional de la Fundación Varkey. Sunny Varkey, fundador del premio, agregó: “Su trabajo va mucho más allá del aula: toca vidas y transforma el mundo”.

El ganador será elegido por la Global Teacher Prize Academy, integrada por personalidades destacadas, y se anunciará en el World Governments Summit que se realizará en Dubái del 3 al 5 de febrero de 2026.

Entre los otros nueve finalistas se encuentran docentes de Colombia, India, Italia, España, Polonia, Estados Unidos, Nigeria y Australia. Gloria es la única representante argentina en esta instancia final.

Su sueño, si gana el premio, es construir una residencia estudiantil que permita a los jóvenes rurales completar sus estudios sin tener que abandonar sus comunidades.