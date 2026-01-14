Educación

Gloria Cisneros, la maestra chaqueña que enseña en el Impenetrable, quedó entre los diez candidatos al premio al mejor docente del mundo

Fue seleccionada entre más de 5.000 nominaciones de 139 países para competir por el Global Teacher Prize 2026, dotado con un millón de dólares

Guardar
La maestra rural que da clases en el Impenetrable chaqueño cuenta su vida cotidiana en el monte

Cada semana, Gloria Argentina Cisneros recorre más de dos horas en motocicleta por caminos de tierra desde Taco Pozo hasta la Escuela N.° 793 “Don Carlos Arnaldo Jaime”, donde vive de lunes a viernes. Allí, en pleno Impenetrable chaqueño, es directora, docente, cuidadora y líder comunitaria de una escuela con 15 alumnos de primero a séptimo grado.

Su dedicación extrema acaba de convertirla en una de las 10 finalistas del Global Teacher Prize 2026, el premio al mejor docente del mundo, dotado con un millón de dólares.

El reconocimiento, que este año cumple su décima edición, es una iniciativa de GEMS Education y la Fundación Varkey organizada en colaboración con la UNESCO. Gloria fue seleccionada entre más de 5.000 nominaciones provenientes de 139 países de todo el mundo.

Tecnología en el monte

La escuela donde trabaja Gloria está situada en un entorno hostil: sin agua potable, sin servicios básicos, sin atención médica cercana. Lejos de resignarse a las limitaciones, esta maestra transformó una escuela rural en un centro de innovación educativa. Gracias a paneles solares logró tener electricidad, consiguió conectividad a internet y llevó tecnología a un lugar donde la mayoría de los chicos nunca había visto una computadora.

Sus métodos de enseñanza tampoco son convencionales. Implementó aprendizaje basado en la investigación, incorporó herramientas de inteligencia artificial y desarrolló proyectos creativos que desafían cualquier prejuicio sobre las posibilidades de la educación rural. Sus alumnos escriben y producen sus propios libros, mantienen un “zoológico de aula” para aprender ciencias naturales y participan de un “libro viajero” que les permite conocer realidades más allá de su comunidad.

Pero tal vez su proyecto más significativo sea “La biblioteca en mi casa”: Gloria construyó, junto con las familias, una biblioteca en cada hogar de sus alumnos para que todos tuvieran libros al alcance de la mano. La iniciativa fue reconocida a nivel nacional como una buena práctica docente.

La maestra rural que da clases en el Impenetrable chaqueño cuenta su vida cotidiana en el monte

Más que una maestra

El compromiso de Gloria excede cualquier descripción de puesto. Recorrió uno por uno los parajes de la zona para escolarizar a todos los niños bajo su cargo. Consiguió becas para sus 15 alumnos actuales y para otros 35 estudiantes de Taco Pozo mediante acuerdos que ella misma gestionó con ONG y donantes privados. También obtuvo donaciones de agua potable para la escuela e impulsó mejoras para otras instituciones rurales vecinas.

Creó un contraturno diario para profundizar los aprendizajes y recibe a niños de 3 a 5 años como “oyentes” para que lleguen alfabetizados a primer grado. Realiza visitas domiciliarias para acompañar a las familias y capacita a colegas de la región. En marzo de 2025 fue elegida la mujer destacada del año de la provincia del Chaco.

Los resultados hablan por sí mismos: la escuela mantiene niveles de aprendizaje sostenidos, se destaca en ferias de ciencias y varios de sus egresados continúan estudios superiores, algo impensado para chicos de comunidades tan aisladas.

Gloria Cisneros, maestra rural del
Gloria Cisneros, maestra rural del Impenetrable chaqueño

El premio más importante de la educación

El Global Teacher Prize, creado hace diez años, es el galardón más prestigioso y mejor dotado de la educación mundial. Busca reconocer a docentes excepcionales que hayan transformado la profesión y visibilizar el rol fundamental de los educadores en la sociedad. Desde su lanzamiento, ha recibido más de 100.000 postulaciones de todo el planeta.

“Gloria es un vivo retrato de que la educación transforma vidas”, expresó Agustín Porres, director regional de la Fundación Varkey. Sunny Varkey, fundador del premio, agregó: “Su trabajo va mucho más allá del aula: toca vidas y transforma el mundo”.

El ganador será elegido por la Global Teacher Prize Academy, integrada por personalidades destacadas, y se anunciará en el World Governments Summit que se realizará en Dubái del 3 al 5 de febrero de 2026.

Entre los otros nueve finalistas se encuentran docentes de Colombia, India, Italia, España, Polonia, Estados Unidos, Nigeria y Australia. Gloria es la única representante argentina en esta instancia final.

Su sueño, si gana el premio, es construir una residencia estudiantil que permita a los jóvenes rurales completar sus estudios sin tener que abandonar sus comunidades.

Temas Relacionados

Gloria CisnerosFundación VarkeyGlobal Teacher Prize

Últimas Noticias

Día Internacional de la Lógica: Cinco argumentos para entender la importancia de aprender a razonar

Este día fue proclamado por la UNESCO en 2019 para visibilizar el papel fundamental de la lógica en nuestras vidas. La fecha rinde homenaje a Alfred Tarski y a Kurt Gödel

Día Internacional de la Lógica:

Qué aprendizajes del “milagro de Mississippi” pueden implementarse en la educación de Latinoamérica

En poco más de una década, el Estado más pobre de EE.UU. logró pasar de tener las peores escuelas a liderar en resultados académicos. Las claves de una transformación que desafía las recetas tradicionales

Qué aprendizajes del “milagro de

Martes 13: no te cases, ni te embarques, ¡pero vale aprender sobre las supersticiones!

La suerte, las maldiciones y el temor pueden ser herramientas que ayuden a interesar en el aprendizaje desde un enfoque basado en la evidencia, lo lúdico y las emociones

Martes 13: no te cases,

Qué es la metacognición y por qué aprender a dudar de las dudas propias puede ser el mejor motor para aprender

La capacidad de pensar sobre el propio pensamiento funciona como una especie de auditoría mental que invita no solo a ratificar o modificar ideas y creencias, sino a convertir a las dudas en motivación

Qué es la metacognición y

Un argentino recibió en Oxford el máximo reconocimiento global en educación del carácter

Agustín Porres se convirtió en el primer latinoamericano en obtener el Ambassador of Character Award, otorgado por el prestigioso Jubilee Centre de la Universidad de Birmingham. La ceremonia se realizó ayer en la histórica Universidad de Oxford

Un argentino recibió en Oxford
DEPORTES
Alarma en Boca Juniors por

Alarma en Boca Juniors por las lesiones de cuatro figuras: el parte médico oficial

Con varios golazos, Independiente vapuleó 5-3 al Everton de Chile en un amistoso: Santiago Montiel fue reemplazado por lesión

El dardo de Gustavo Costas al River de Marcelo Gallardo en medio de otro convulsionado mercado de pases

La incómoda situación que afronta Yuki Tsunoda tras quedarse sin butaca en la Fórmula 1

Rosario Central vende piezas históricas del Gigante de Arroyito: “Testigos del Mundial 78 y de gestas imposibles”

TELESHOW
La tremenda pregunta de Wanda

La tremenda pregunta de Wanda Nara a Rusherking sobre la China Suárez y Mauro Icardi: “¿Qué opinás de tu ex con mi ex?”

La furia de Sofía Gonet contra Cortá por Lozano: “Me clavaron un puñal por la espalda”

Habló Griselda Siciliani en medio de los rumores de separación de Luciano Castro: “Es demasiado todo”

Chechu Bonelli contó la verdad detrás de su vínculo con Facundo Pieres

Tiago PZK tuvo que ser operado y contó cómo seguirá su recuperación: “Gracias por su buena energía”

INFOBAE AMÉRICA

Los mayores de 50 años

Los mayores de 50 años deberían vigilar la fibrosis cardíaca cuando hacen ejercicio intenso

El antisemitismo de los ayatolás ha deshecho a Irán

El régimen de Venezuela dijo haber excarcelado a “más de 400″ presos políticos: ONG independientes desmintieron la cifra

Cientos de familias comenzaron a denunciar las detenciones políticas en Venezuela tras años de silencio por temor al régimen

Protestas en Irán: el aumento de lesiones oculares por disparos revela la brutalidad de la represión del régimen