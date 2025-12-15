Leandro Zdero, gobernador del Chaco: “El 33% del presupuesto general de la provincia se destina a Educación”

Entrevista a Leandro Zdero, gobernador de Chaco

Si diciembre es un mes para hacer balances, para el gobernador del Chaco, Leandro Zdero, y la ministra de Educación de la provincia, Sofía Naidenoff, es más aún: este mes cumplen dos años de gestión —el término medio de su mandato— con la sensación de haber acertado en la apuesta por las aulas. Los resultados, dicen con un optimismo moderado pero optimismo al fin, empiezan a aparecer. Aumentaron el presupuesto educativo, alcanzaron los 180 días de clase, y lanzaron un plan de alfabetización que duplicó la velocidad lectora de los chicos de primer grado.

Parte de esa transformación pasa por “Conectad@s para Formar”, un programa que desarrollaron junto a Ticmas para capacitar a los formadores de formadores. Mil docentes de 104 institutos superiores se formaron en metodologías ágiles, pensamiento computacional e inteligencia artificial aplicada a la educación. El 72% completó todos los módulos y la satisfacción promedio alcanzó 4.6 sobre 5 puntos.

En esta entrevista, el gobernador y la ministra explican cómo vinculan la educación con la matriz productiva de la provincia, qué cambió para alcanzar el presentismo pleno y por qué creen que esta transformación debe ser política de Estado. También hablan del reconocimiento internacional a la maestra chaqueña Gloria Cisneros y de lo que todavía falta: infraestructura, tecnología y recursos que una provincia con problemas económicos debe seguir buscando.

—Chaco busca reubicarse en el concierto de las provincias y ha planteado una modernización del Estado. ¿Qué implica esa modernización?

—Leandro Zdero: Hemos hecho un plan para definir hacia dónde tiene que ir Chaco, para recuperar el rumbo. En base a eso, la educación, la producción, la economía, lo ambiental, lo físico, todo tiene que ir en la misma dirección de manera colaborativa. El Estado tiene que ser eficiente y para eso es fundamental la modernización. Yo soy de los que creen que las cosas que están bien hay que continuarlas, las cosas que están mal hay que corregirlas y las que no se hicieron hay que hacerlas. Chaco venía con un proceso de digitalización al que le hemos impreso una tarea más profunda. Hemos firmado con Amazon Web Services la posibilidad de mejorar al Estado para que sea ágil y esté cercano. Es indispensable que alguien desde su casa pueda pedir un turno para el hospital o hacer el documento en un registro civil y no vaya golpeando ventanillas. Va a ser el Estado eficiente que pretendemos. Esto también lo llevamos al ámbito de la educación. Tenemos que incorporar a quien enseña a los futuros formadores la posibilidad de ir trasladando la innovación y la tecnología, en todos los órdenes.

Entrevista a Sofía Naidenoff, ministra de Educación de Chaco

—En ese tema, este año han realizado un programa de formación docente con Ticmas. ¿Qué balance hacen?

—Sofía Naidenoff: El programa está dando resultados muy buenos. Lo que estamos trabajando con Ticmas tiene que ver con habilidades blandas. El conocimiento está al alcance de un clic, pero las habilidades blandas —la empatía, la creatividad, el pensamiento crítico— hay que desarrollarlas. Los docentes están muy contentos y solamente piden continuar.

—Leandro Zdero: Ticmas termina siendo para nosotros un aliado estratégico. Es un aliado estratégico para formar a formadores y, de esa manera, trasladar, como dice la ministra, la esencia de la educación al aula. Nosotros creemos que la educación es el alma de la transformación en nuestra provincia. Es un paso fundamental en el que queremos seguir profundizando. Fundamentalmente por los resultados que vemos.

—¿Cómo piensan la educación en relación a la matriz productiva de la provincia? ¿Cómo es la educación para la empleabilidad?

—Leandro Zdero: Si algo tenemos claro con la ministra de Educación es que la educación tiene que estar vinculada al mundo del trabajo y de la tecnología. La educación tiene sentido si los chicos aprenden. Esto está enmarcado dentro del plan que decía anteriormente y ese plan tiene objetivos muy claros en el ámbito económico y productivo. Tiene que acompañar la demanda de la educación; es decir: no formar desde el capricho de la política en carreras que después no apliquen a la demanda del territorio. La demanda son carreras orientadas a la agricultura, a la ganadería, al sistema productivo de la región. Esto es un cambio. Deseo, quiero y trabajaremos para que la educación se vincule al mundo del trabajo y la tecnología.

—¿Lo dice a nivel universitario?

—Leandro Zdero: En el ámbito terciario y universitario. En el Chaco tenemos varias universidades; algunas tienen extensiones áulicas en varias regiones de la provincia. Pretendemos vincular no solamente el sistema educativo provincial, sino también el sistema educativo universitario para que desde allí se pueda abordar lo que la provincia requiere. Creo que le hizo mal al Chaco que la política decida qué carrera va a llevar a tal o cual pueblo, a tal o cual región. El consenso de las instituciones y la demanda de las regiones es lo que nos marca la agenda del futuro del Chaco.

—Ministra, en todas las jurisdicciones del país apuntan a la educación del futuro, pero también hay problemas urgentes, como la alfabetización y matemática. ¿Cómo responden a este doble desafío?

—Sofía Naidenoff: Primero vamos a agradecer a los docentes porque este año estuvimos todos los días de clases con presencialidad y esto es un orgullo para nosotros…

—Perdón que la interrumpa, pero ¿qué cambió para alcanzar el presentismo?

—Sofía Naidenoff: Tenemos que agradecer que, desde que iniciamos la gestión, no tuvimos medidas de fuerza. Las que se hicieron, se hicieron en contraturno. Creo que la gente entendió el mensaje. Además está el “Concepto Aula”, que el docente lo recibe en su sueldo. Es un incentivo que el gobernador estableció con la importancia de que el docente esté en el aula. Es un impulso para que el aula tenga sentido y nos dio muy buen resultado porque los docentes se apropiaron de la alfabetización como un problema de todos. Eso es para destacar. Creó sentido de pertenencia con la propuesta educativa.

—Vuelvo a la pregunta anterior. ¿Cómo plantean el equilibrio de mirar al futuro, pero también solucionar los problemas del pasado?

—Sofía Naidenoff: Hay un programa, “Red Aprende”, que se hizo por ley y donde queda asegurada la capacitación docente, desde el nivel inicial hasta nivel superior. Es una capacitación gratuita que otorga puntaje, que era algo que pedían. La capacitación se planteó en virtud de lo que vimos en las pruebas Aprender, que tenía números lapidarios para el Chaco. En cada propuesta educativa por ciclo se atendió a lo que este número reflejaba.

—¿Cuánto destina la Provincia a la educación?

—Leandro Zdero: Tenemos fijado un 33% del presupuesto general de la provincia y trabajamos en consecuencia. Nosotros creemos que la educación no puede estar atada a la voluntad del gobierno de turno. Por eso era importante establecer la capacitación docente a través de un programa como la Red Aprende. Hoy tenemos lo que llamamos uno a uno, la posibilidad de que todos los chicos del ciclo básico de primero a tercer grado tengan su material bibliográfico. El docente también su material y hay un manual para la institución. Los cambios han sido considerables en este tiempo. Era fundamental destinar recursos para invertir en educación y cambiar los índices. Teníamos algunos números que duelen; algunos todavía los tenemos y hay que aceptarlos para empezar a cambiar. Hoy vemos avances. El docente hace propia la capacitación y hay una defensa del programa de alfabetización y fluidez lectora. Cuando hay sentido de pertenencia, cuando uno realmente siente lo que se está haciendo, los cambios se van a dar más consolidados.

Entrevista a Leandro Zdero, gobernador de Chaco, y Sofía Naidenoff, ministra de Educación de la provincia.

—El plan de alfabetización cumple su segundo ciclo lectivo. ¿Qué resultados se han obtenido en estos dos años?

—Sofía Naidenoff: Son buenos, muy buenos, gracias a Dios. Tenemos una evaluación externa en todo el primer ciclo y los resultados son sorprendentes. Empezábamos primer grado con un promedio menor a 16 palabras por minuto y hoy, en algunos casos, estamos logrando 36 palabras por minuto. Es mucho. En términos porcentuales son el 117% mejor en primer grado.

—Ministra, yo la entrevisté hace unos meses en Feria del Libro. Me acuerdo de su semblante tenso. Hoy la veo sonreír.

—Sofía Naidenoff: Uno está en Educación hace mucho… Se dan pocas veces en que la decisión política acompaña un plan educativo como lo está haciendo Chaco. La provincia necesita muchísimas cosas, pero que se decida a tener un libro por alumno me da esta sonrisa porque los resultados están a la vista. No esperaba que fueran tan buenos, quiero ser honesta. Los resultados son muy alentadores. Hoy uno visita las escuelas y la lectura se ha instalado como parte de la cultura. El resultado es para continuar.

—Gobernador, su mandato dura cuatro años; si reelige serán ocho. La gestión de la ministra tal vez lo acompañe en todo el período. ¿Qué esperan dejar planteado en educación cuando dejen los cargos?

—Leandro Zdero: Primero, marcar un norte. Si eso lo defiende la comunidad, si el docente está convencido, si los papás también lo están, si vemos que los chicos aprenden y se mejora la calidad educativa, yo aspiro a que lo logremos de manera equitativa en todos los rincones de la provincia. Convivimos con un ramillete de culturas. Somos hijos y nietos de inmigrantes, criollos, originarios; tenemos tres etnias: toba, wichí y mocoví. Hace poco la ministra estuvo en la Colonia Aborigen y vio que, a través de todos los dispositivos que se estaban utilizando en ese rinconcito del Chaco se estaban dando las mismas posibilidades que tenía un chico que vivía en la capital. A eso aspiro: a que haya igualdad de oportunidades. Aspiro a que la educación tenga sentido realmente si los chicos aprenden. Aspiro a que haya un sentido de pertenencia para salir de los escalones que nos ubicaron muy bajo en calidad educativa. Fundamentalmente aspiro a que la educación sea la que transforme a nuestra provincia.

—¿Y en cuestiones concretas? ¿Cuáles son las acciones que le gustaría dejar sembradas para el futuro?

—Leandro Zdero: Bueno, primero la que estamos haciendo. Que haya comprensión a través de la lectura y la escritura. Que eso se vaya fomentando, porque también entiendo los ciclos que planteabas —cuatro años, ocho o lo que fuese— y esto toma tiempo. Pero los resultados se comienzan a ver y uno puede decir que vamos por el camino correcto. Esta política tiene que ser una política de Estado y no una cuestión de gobierno.

—Ministra, ¿qué representa para usted que la maestra chaqueña Gloria Cisneros haya sido elegida entre los 50 maestros más importantes del mundo?

—Sofía Naidenoff: Por supuesto es una alegría inmensa. Un orgullo. Gloria representa a muchos docentes del Impenetrable que no tuvieron la posibilidad que tuvo Gloria de ser conocidos por lo que hacen. Gracias al trabajo de esa gente, los chicos hoy pueden salir adelante.

—Gobernador, ¿qué encuentra en el debe y el haber de la educación en estos dos años de trabajo?

—Leandro Zdero: En el haber está el agradecimiento al compromiso de los docentes por haber entendido que el cambio en educación lo teníamos que hacer entre todos. Teníamos que estar convencidos. Hoy sentimos que valió la pena. En el debe siempre faltan recursos, falta presupuesto para avanzar en mejoras de la infraestructura, la incorporación de tecnología, el acompañamiento al docente en su mejora. Chaco tiene una situación compleja en lo económico, pero tenemos que seguir ordenando lo financiero para ser una provincia previsible. Tenemos que tener una etapa para dar un paso adelante. No conformarnos, sino transformarnos. Chaco tiene mucho para ofrecer. Para hacer el cambio cultural nos va a ayudar el sistema educativo.