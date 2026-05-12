Cuarta Marcha Federal: cómo impacta el ajuste del presupuesto en las universidades del interior

En Córdoba, el punto de encuentro de la marcha será el Monumento a la Reforma, dentro de la Ciudad Universitaria. (Mario Sar)

La cuarta Marcha Federal Universitaria, convocada para este martes 12 de mayo, volverá a llevar a las calles el conflicto entre las universidades públicas y el Gobierno nacional por la reducción del presupuesto educativo. Aunque el acto central será en Plaza de Mayo, el reclamo se replicará en todo el país: desde Jujuy hasta Tierra del Fuego, desde Rosario hasta Neuquén, pasando por Mendoza, Corrientes, Santa Fe, Mar del Plata y decenas de ciudades más.

La convocatoria es impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el Frente Sindical de Universidades Nacionales y la Federación Universitaria Argentina (FUA). El principal reclamo es que el Poder Ejecutivo cumpla la Ley de Financiamiento Universitario aprobada en el Congreso nacional en octubre de 2025 y ratificada por la Justicia.

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Desde las universidades del interior advierten que el deterioro presupuestario de los últimos dos años impacta sobre los salarios de docentes y no docentes, las becas estudiantiles, las obras de infraestructura, las actividades de ciencia e investigación y la extensión. El punto más urgente, coinciden, es el de los salarios.

“Las transferencias a las universidades cayeron un 45,6% del 2023 a la fecha. En todos los aspectos, estamos a la mitad de nuestras capacidades”, advirtió Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

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Este lunes, la Decisión Administrativa 20/2026, firmada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo, decretó un nuevo recorte de $5.303 millones destinado a obras de infraestructura en universidades nacionales, en el marco de un ajuste más amplio de $78.768 millones sobre el presupuesto 2026 de la Secretaría de Educación de la Nación.

“Lo más urgente es atender la situación salarial, que es muy angustiante. Estamos perdiendo recursos humanos muy valiosos. Hay renuncias que en algunos casos cuesta reponer y, cuando no, no necesariamente volvés al punto inicial porque se trata de suplantar docentes de mucha trayectoria. Cuando no hay renuncias, hay pluriempleo, y eso también va deteriorando la calidad de la enseñanza”, dijo Bartolacci a Infobae.

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“Si no se revierte el desfinanciamiento en curso, la potencia de la universidad va apagándose lentamente y la posibilidad de desarrollar con cierta normalidad sus actividades se ve seriamente afectada, a tal punto que se hará imposible de sostener”, declaró Bartolacci. En Rosario, la marcha será desde Plaza San Martín hasta el Monumento a la Bandera, donde se realizará el acto central a las 17 hs.

En Rosario, la marcha será desde Plaza San Martín hasta el Monumento a la Bandera. (Leo Galletto)

Salarios en caída

Uno de los efectos más reiterados entre las universidades consultadas es la pérdida de personal docente y científico. La Universidad Tecnológica Nacional (UTN), con presencia en todo el país a través de 30 sedes regionales, advirtió sobre una situación crítica. Según FAGDUT, la federación que nuclea a los docentes de la UTN, hasta junio de 2025 se habían registrado 850 licencias y renuncias: estiman que la cifra ya superó las 1.000.

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“Hay un éxodo docente sin precedentes –sostuvo Ricardo Mozzi, secretario general del gremio–. Los salarios indignos son una catapulta de nuestros ingenieros hacia afuera de la universidad”.

El Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) declaró en febrero la emergencia salarial, presupuestaria y de becas estudiantiles. En Córdoba, el punto de encuentro de la marcha será el Monumento a la Reforma, dentro de la Ciudad Universitaria. Desde allí, la manifestación avanzará hasta el Patio Olmos, donde será el acto central a las 17:30 hs.

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En la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), el rector Juan Manuel Arbelo –que asumió este lunes– describió el impacto de la caída salarial: “En estos años vivimos la pérdida de investigadores valiosos y del 8% de la planta de docentes y no docentes formados, sumado a quienes debieron recurrir al pluriempleo. De la planta docente que renunció, el 70% es menor de 40 años. Esta situación se agrava más en ciudades del interior, donde las áreas de vacancia son más importantes y es más difícil encontrar remplazos”.

Arbelo también se refirió a la situación de la infraestructura. “Nuestra universidad tiene dos obras financiadas por la Corporación Andina de Fomento y Tesoro Nacional, que a la fecha registran una deuda por parte del gobierno nacional de 1.500 millones de pesos”, le dijo a Infobae.

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En la Universidad Nacional del Litoral (UNL), que tiene su sede principal en la ciudad de Santa Fe, la rectora Laura Tarabella explicó que la situación salarial también derivó en renuncias. “En la UNL se ha producido un recambio de docentes; es decir, hay menos docentes pero logramos hacer el reemplazo. El punto para resaltar es el tiempo que la universidad demora en formar un docente: la experiencia, el conocimiento”, dijo Tarabella a Infobae. Y agregó: “Queremos evitar seguir perdiendo estos recursos humanos calificados”.

"En todos los aspectos, estamos a la mitad de nuestras capacidades”, advirtió Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). (Leo Galletto)

Obras e infraestructura

Otro impacto visible del ajuste se verifica en la paralización de obras estratégicas. En la UNL, Tarabella detalló que varias obras están detenidas, como el Segundo Aulario de Ciudad Universitaria, mientras que solo se sostienen mejoras menores con fondos propios.

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“Nosotros bregamos por contar con un presupuesto acorde a las actividades que desplegamos. Nuestra Universidad es una institución ordenada, que se autoevalúa permanentemente, que rinde cuentas. No queremos comprometer eso que hoy podemos sostener: por eso ponemos mucho énfasis en reclamar que se respete lo establecido por la Ley de Financiamiento Universitario tal como lo decidió el Congreso en el marco del funcionamiento de una República”, dijo Tarabella.

En la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), fuentes institucionales confirmaron que durante 2026 no recibieron fondos nacionales para infraestructura, lo que forzó a la institución a sostener esos proyectos con recursos propios: hay obras en facultades, laboratorios y centros de investigación que pudieron continuarse o finalizarse por medio de reasignaciones internas.

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La UNLP fue una de las 13 universidades nacionales afectadas por el recorte adicional que el Gobierno aprobó el lunes: recibirá $1.043 millones menos que lo previsto en el presupuesto 2026. El presidente de la universidad, Fernando Tauber, formalizó el respaldo institucional a la protesta de este martes mediante una resolución que otorgó “facilidades académicas y administrativas” a docentes y estudiantes para participar de la movilización; está previsto que una delegación de la UNLP se sume a la marcha central en Plaza de Mayo.

La Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP) enfrenta un cuadro similar, con obras frenadas, entre ellas el Centro Interdisciplinar de Investigaciones Marinas (CIIMAR) –que estaba ejecutado casi al 50%–, la finalización de la Biblioteca Central, nuevas sedes académicas y un pabellón deportivo. A esto se suma un incremento del 15% en la matrícula en 2026 sin correlato presupuestario, según indicaron a Infobae.

En Mar del Plata, la marcha comenzará a las 16 hs en el Complejo Universitario, en Funes y Peña. Foto NA: JOSÉ SCALZO

El impacto de las becas

La Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), en el conurbano bonaerense, informó que toda la inversión nacional en infraestructura y equipamiento fue paralizada. Sin embargo, pudieron continuar una obra con recursos propios –antes destinados a áreas de mantenimiento y desarrollo– y con fondos del gobierno provincial.

Además, la UNSAM lanzó un programa propio de becas para “reemplazar parcialmente” la caída en cantidad y monto de las becas que financiaba el Gobierno nacional –centralmente, las Progresar–. “Esos fondos eran para inversión y hoy se destinan a becas”, indicaron desde la UNSAM.

Con respecto al impacto social del ajuste, fuentes de la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM), señalaron que el aumento del transporte, el congelamiento de las becas y el deterioro económico general obligan a muchos estudiantes a reducir materias o días de cursada. “Esta situación impactará negativamente en las tasas de graduación en el corto y mediano plazo”, consideraron.

A fines de marzo la Justicia volvió a exigir al Gobierno el “cumplimiento inmediato” de los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario, referidos a la recomposición de salarios y de las becas estudiantiles. Desde las universidades consultadas señalan que son los dos puntos más urgentes de la ley, y advierten que el deterioro de las becas amenaza la permanencia de miles de jóvenes, sobre todo en las instituciones donde buena parte de la matrícula proviene de sectores populares.

La Universidad Nacional de Cuyo (UNCUYO) también convoca a la marcha del martes. “La comunidad académica de Mendoza se prepara para movilizarse este martes 12 de mayo, desde las 16, en defensa de la universidad pública y del sistema científico y universitario público argentino. La Universidad Nacional de Cuyo invita a la sociedad a sumarse a la Cuarta Marcha Federal Universitaria”, señaló la institución en un comunicado. En Mendoza, la marcha será desde el campus de la UNCUYO hasta Plaza Independencia.

Autoridades de universidades de todo el país advierten sobre el impacto de la caída salarial y las renuncias de docentes, las obras paralizadas, el deterioro de becas y los recortes en ciencia e investigación.

Ciencia e investigación

Las universidades también denuncian un retroceso estructural en ciencia y tecnología. Desde la UNMdP (Mar del Plata) señalaron que la interrupción de desembolsos para Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica (PICT) y la reducción cercana al 80% en la Agencia I+D+i afectaron de manera directa al sistema de investigación.

“En ciencia e investigación, todas las líneas de financiamiento están cortadas. Allí estamos también perdiendo recursos humanos muy valiosos y se discontinúan líneas de investigación”, afirmó Bartolacci, presidente del CIN.

La Universidad Nacional del Comahue (UNCo), en la Patagonia, también advirtió en un comunicado que el ajuste genera un “efecto cascada” que perjudica a la enseñanza y a la investigación. “Crecimos en matrícula de estudiantes pero bajamos en la de docentes”, dijo en conferencia de prensa la rectora, Beatriz Gentile, y mencionó que entre 2024 y 2025 renunciaron 275 docentes y no docentes por “razones particulares”. En su exposición, Gentile vinculó la salida del personal con la política de congelamiento salarial y ajuste presupuestario.

La comunidad educativa de la UNCo se movilizará tanto en la ciudad de Neuquén, como en General Roca, Bariloche y Viedma, sus sedes en la provincia de Río Negro. Más al sur, también habrá una marcha en Ushuaia, encabezada por la Universidad Nacional de Tierra del Fuego.

En el Norte, el panorama se repite. La Universidad Nacional de Tucumán (UNT), junto con gremios docentes, no docentes, agrupaciones estudiantiles y el sector científico, convocó a concentrar en el rectorado para luego movilizarse hacia la Plaza Independencia bajo la consigna “La educación pública nos une”. En tanto, la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) organizará marchas simultáneas en Corrientes y Resistencia. Y en Jujuy habrá una movilización desde Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Jujuy hasta la Plaza Belgrano.

En los testimonios se repite la preocupación: las universidades que siguen funcionando, pero cada vez más exigidas para sostenerse, con salarios degradados, infraestructura paralizada y la actividad científica congelada. Desde el Norte hasta la Patagonia, las casas de estudio siguen reiterando la advertencia con la que insisten desde hace más de dos años: sin financiamiento adecuado, el sistema universitario público argentino enfrenta una erosión progresiva que compromete el presente y el futuro.