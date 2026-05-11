Federico Achaval: “Lo mejor que uno puede hacer para transformar la vida de una persona es darles oportunidad de educación”

El intendente de Pilar habla de las acciones que desde el municipio han llevado a cabo en materia educativa

Pensar el territorio para formar talento local para las industrias estratégicas. Ese es uno de los motores que impulsa al municipio de Pilar, ubicado a tan solo 38 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, pero que con su crecimiento continuo consolida un ecosistema educativo, laboral y recreativo propio que sigue evolucionando.

Federico Achaval conversó con Patricio Zunini sobre los diversos hitos de su gestión y la importancia de dialogar con la comunidad a la hora de decidir trabajar sobre las desigualdades y las oportunidades de desarrollo.

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— Pilar tiene un entramado industrial muy fuerte y en los últimos tiempos, o desde el momento que asumiste, vinculás ese entramado a educación, producción y empleo desde una mirada integral. ¿Cuáles son los perfiles laborales que hoy está necesitando el sector productivo? Y ustedes, como municipio, cómo responden a esa demanda

— Para pensar en políticas públicas en términos de educación, con el trabajo, primero hay que tener una dimensión del territorio. Pilar tiene 352 km2, para que se den una idea, es una vez y media la Ciudad de Buenos Aires. Tiene el parque industrial más grande de la Argentina, uno de los más grandes de Sudamérica, ya consolidado. Tiene más de 180 urbanizaciones cerradas, countries, y eso hace que Pilar se plantee enormes desafíos. Uno de los más importantes tiene que ver con zanjar las profundas desigualdades que tiene el distrito y nosotros estamos convencidos que la política pública central, la más transformadora, es la educación. Para atar el proceso educativo y el trabajo, el punto de partida es generar igualdad de oportunidades.

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Y lo cierto es que en estos años lo que vimos es un alto nivel de deserción escolar, particularmente en el nivel secundario. Por eso, lo primero que hicimos fue construir escuelas. Construimos 31 nuevas escuelas, que en definitiva hacen que la trayectoria educativa de los chicos pueda completarse y prepararlo para el mundo del trabajo. Una de esas escuelas que construimos es una escuela técnica, acercándonos al corredor industrial de Villa Rosa.

Federico Achaval, intendente de Pilar

— “El futuro se piensa desde la educación y el trabajo”, es una frase tuya

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— Es una frase que he dicho y es una frase en la que creo firmemente. Porque, en definitiva, vemos que lo mejor que uno puede hacer para transformar la vida de una persona es darle oportunidad de educación. Y nosotros creemos que el trabajo es el gran ordenador de la vida en sociedad; ese puente es muy importante.

— Hay muchos municipios que tienen la vocación de que los propios estudiantes continúen el trabajo en su lugar, donde viven y donde crecieron. Y, yendo a la primera pregunta que te hablaba, sobre esa integralidad entre formación, educación, empleo, ¿cómo es el diálogo con las industrias en cuanto a la generación de trabajos calificados?

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—- Tenemos tres abordajes. Primero, es un diálogo constante tanto con el Parque Industrial de Pilar, como también con los corredores industriales, pymes y empresas de servicios que tenemos en el distrito. Lo segundo es tratar de pensar los trabajos de hoy y los trabajos de mañana. Nosotros tenemos la posibilidad de ir pensando en trabajos de formación técnica y en trabajos que tienen que ver más con la Universidad Nacional de Pilar. Entonces, tenemos el Centro Municipal de Formación Profesional, tenemos las escuelas técnicas y tenemos la Universidad Nacional de Pilar, que se pensó como una universidad dentro de un territorio.

La Facultad fundamental, que es la de Desarrollo Industrial y Producción, donde hay tres carreras. Por otro lado, la Facultad de Desarrollo Humano, que son carreras que están vinculadas al mundo del trabajo, particularmente en la región, como por ejemplo el paisajismo, siendo que hay muchas urbanizaciones cerradas y countries, o la gestión deportiva, porque hay mucha actividad deportiva en el distrito, y también carreras que están vinculadas a la salud, que no es técnicamente la medicina. Entendemos que la salud es un derecho, siendo que en Pilar construimos nuevos hospitales, siendo que vemos que a partir de lo que surgió en la Argentina en la pandemia, que es la necesidad de empleos en ese rumbo, la Universidad Nacional de Pilar encaró ese enorme desafío.

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"Hay que plantearse una profunda discusión sobre el sentido del trabajo en la Argentina y en el mundo", dijo Achával, en relación a que deb ser visto no solo como un medio para la existencia, sino como un espacio de desarrollo interior

— Planteaste que hay una necesidad de discutir el trabajo y la vida de los trabajadores. En esa necesidad, ¿cómo se traduce el cambio, sobre todo con la automatización, la inteligencia artificial, los empleos técnicos que están surgiendo?

—Hay que plantearse una profunda discusión sobre el sentido del trabajo en la Argentina y en el mundo. El trabajo tiene que ser visto no solamente como un mero medio para la existencia, sino fundamentalmente como un espacio de desarrollo humano interior. De ahí creo que hay profundas discusiones para dar en esta Argentina, en la que muchos trabajadores hacen un enorme esfuerzo, pero no llegan a fin de mes. Y cuando el trabajo que hace que una persona tenga jornada de 16, 17, 18 horas, pierde su vocación de ordenador social porque esa persona tiene la vida desordenada, porque no tiene el tiempo para el esparcimiento, no tiene tiempo para la familia. Creo que nosotros tenemos que discutir eso.

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Y en eso, un rol fundamental lo plantean las nuevas tecnologías. El desafío es encontrar cómo la tecnología, la inteligencia artificial, sirven como herramientas para eficientizar los trabajos, pero fundamentalmente para mejorar la calidad de vida de las personas. Y ahí creo que, por supuesto, enseñar los nuevos oficios o los nuevos trabajos vinculados a las nuevas tecnologías y al desarrollo de la inteligencia artificial es estratégico y esencial para nuestro país.

—Cuando hablamos de oficios, de chicos que terminan el secundario, ¿cuáles son los oficios más pedidos?

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—De todos, el de gasista matriculado, electricista matriculado. También hay desafíos con desarrolladores de software, no de hoy, sino desde ya hace 10 años, pero es parte de la realidad que hoy existe. Todo lo que tenga que ver con la robotización o la generación de capacidades para desarrollar y administrar o gestionar la automatización y control que hay en las fábricas es muy importante. Y fundamentalmente esos son los que hoy vemos con mayor nivel de demanda.

También tenemos el enorme desafío de ir pensando los trabajos del futuro, porque hace 20 años enseñábamos en un mundo que la automatización y control eran parte de la robótica. Hoy la inteligencia artificial viene a resolver muchos de esos trabajos. Entonces vamos a tener que estar pensando en cuáles son los nuevos trabajos que la inteligencia artificial no va a cubrir para que justamente los humanos los puedan desarrollar.

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— Un intendente tiene muchas veces que gestionar conflictos que se dan en su territorio. Y cuando crece la automatización, hay que empezar a preservar el trabajo. ¿Cómo es ese diálogo con las empresas? ¿Cómo es el diálogo con los trabajadores?

—Tenemos que partir de la realidad. Negar la tecnología y la inteligencia artificial hoy es imposible. No entender que es parte del desarrollo futuro de nuestra sociedad es como negar el auto y volver al mundo de las carretas. Eso no es parte de la realidad del diálogo con ninguna empresa. Lo que sí creo que es importante es que volvamos a discutir la educación y su función social y su función comunitaria. Creo que hay que discutirla en varios ámbitos. Nosotros, ¿para qué educamos? Hoy nos acompañan muchos docentes. ¿Para qué educamos?

La Argentina todavía con 200 años de historia tiene que educar para la construcción de un país, de la identidad de nuestro país. Nosotros tenemos que educar a las personas para la vida, para el desarrollo integral, para que puedan llevar adelante sus sueños en un mundo muy complejo, muy difícil, como es este, que genera frustraciones inmediatas. Por supuesto tenemos que educar para el desarrollo laboral de esas personas. Y ahí está el desafío. ¿Está la escuela secundaria o la escuela en la Argentina preparada para los nuevos trabajos que nos va a demandar la sociedad? Creo que sí porque hay una comunidad educativa que está atenta a cómo puede renovarse o modernizarse. Y por último creo que hay que educar fundamentalmente para una sociedad más justa. Ese es el proceso que yo creo que lleva a un diálogo virtuoso sobre los trabajos del futuro.

Ante un auditorio colmado, Federico Achával habló de educación, trabajo y la nueva sede de la Universidad de Pilar

—A lo largo de las jornadas en el auditorio de Ticmas en la Feria, hablamos con intendentes que nos contaban que a veces es difícil que los propios estudiantes secundarios reconozcan o sepan que hay una universidad en el municipio. ¿Cómo es el trabajo de ustedes para dar a conocer la Universidad Nacional de Pilar?

—- La Universidad Nacional de Pilar, que se sancionó por ley hace pocos años, ya tiene dos años de vida y seis mil alumnos; fue un proceso de creación participativo. Al momento de la sanción de la ley llevamos más de 90 mil firmas de pilarenses que acompañaron el sueño de la universidad. Por eso creo que es una universidad que ya desde antes de nacer es comunitaria, es participativa, muchos de los vecinos de nuestras localidades la conocen. Y también creo que eso fue el éxito en los primeros dos años de vida, que en cada año se inscribieron más de 3 mil personas. ¿Cómo lo hacemos? Primero porque las carreras que se han planteado, o las facultades que se han planteado, son facultades muy cercanas al territorio, muy vinculadas a la realidad del presente de Pilar.

La conexión con el parque industrial y con los corredores industriales, la conexión con los trabajos que hoy demanda la urbanización que tiene Pilar en la región, y los trabajos que demanda un sistema de salud que cada vez exige más trabajadores. Por eso creo que tiene desde el origen una enorme permeabilidad dentro de la sociedad.

—- ¿Qué tiene que aprender un chico del secundario hoy para prepararse para un futuro totalmente incierto?

—- Tiene que aprender a tener sentido crítico, tiene que aprender a razonar, tiene que aprender a saber, no solamente leer y escribir sino comprender qué es lo que está leyendo para poder criticar, observar y complementar eso que está incorporando como conocimiento. Hay que volver a un sistema educativo que prepare a los estudiantes para la vida. Después cada uno va a seguir un camino distinto, al que le gusta las cuestiones técnicas irá a una escuela técnica, o irá más por la línea de las ciencias exactas, de la matemática, al que le gusta más la comunicación irá más a ciencias humanas. Lo esencial es volver a transmitir conocimientos universales que sirvan como la herramienta para la vida.

—- Estaba mirando las imágenes del edificio de la Universidad de Pilar y son muy interesantes

— Este edificio es el que inauguramos este año, lo construyó todo el pueblo de Pilar, porque lo construyó la Municipalidad de Pilar y se lo cedió a la Universidad Nacional de Pilar. Realmente tenemos un enorme compromiso con la idea de trayectorias educativas completas. ¿Qué significa eso? Que un chico pueda entrar a los 3 años en un jardín cerca de la casa, esa imagen de la mamá y el papá llevando al chico al jardín, es hermosa y creo que vale la pena ponerla en valor.

Que después vaya a una escuela primaria que tenga espacio; construimos 31 escuelas porque había un enorme hacinamiento de chicos y eso complejizaba no solamente la vida cotidiana en la escuela, sino también el proceso de enseñanza por parte de los docentes, a los que cada vez les pedimos más cosas. Que tengan la escuela primaria cerca, donde se van a hacer los primeros amigos, esos amigos que después quedan para toda la vida. Creemos que en la Argentina es un derecho y además es una obligación que los estudiantes tengan que terminar la escuela secundaria y hoy vemos que tenemos que generar condiciones para que eso pase. La velocidad de las nuevas tecnologías, de la información, hace que sea un enorme desafío para la comunidad educativa que los chicos terminen la escuela y si quieren, sueñan, lo deseen, puedan ir a la Universidad Nacional de Pilar o puedan ir a la universidad.

—- ¿Cuando el Intendente recibe los reclamos, recibe también reclamos educativos?

—- Sí, la verdad es que sí. Ser Intendente, como vos lo planteás al principio, normalmente está muy vinculado a resolver problemas de la vida cotidiana. Es la estrategia del territorio. Hay políticas públicas que se dan permanentemente, es decir, desde arreglar una calle hasta cambiar la luz, levantar las ramas, hasta sostener ideas centrales como cuáles son las políticas públicas sobre las que uno cree que tiene que llevar adelante su gestión. En Pilar definimos que nuestro principal objetivo es zanjar las profundas desigualdades que existen y que existían en el distrito.

La política pública más transformadora es la educación, sin lugar a dudas, y por eso es que la encaramos con la fuerza. Por supuesto, hablamos mucho con la comunidad educativa. Hay mucho para escuchar, hay mucho para interiorizar, hay mucho para aprender de tantos docentes que con vocación reciben en Pilar a más de 160.000 chicos que van entre escuelas de gestión pública y escuelas de gestión privada a todos los distintos niveles de la educación. Y los intendentes tenemos un problema, porque cuando hay una gotera, o cuando no llega el gas o cuando hay un problema en el ingreso, siempre tocan la puerta de lo más cercano que tienen y que es el municipio. Y está bien que sea así, y nosotros felices de poder contribuir al sistema educativo de Pilar.

—- ¿Cómo son los planes de empleo joven de Pilar?

—- Tenemos distintos beneficios para industrias que emplean personas del partido de Pilar y personas que son jóvenes y tienen primer empleo en esa oportunidad. Obviamente con descuentos en las tasas que pagan las empresas al municipio. También tenemos un enorme trabajo con los últimos años de todas las escuelas públicas que pasan por el Centro Municipal de Formación Profesional como prácticas que se reconocen pedagógicamente y que están formalmente aceptadas por la Dirección General de Escuela de la Provincia de Buenos Aires.

Creo que eso es una política pública que hemos ampliado y nos ha dado muchísimos buenos resultados. Y, por supuesto, creemos que conversar con los jóvenes es siempre una buena política para que los jóvenes encuentren el sentido del trabajo. Que no sea solamente una forma de cómo ganar plata, sino que se vuelva a recuperar ese trabajo en su función social. Pilar está a 38 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires hacia el norte. Por supuesto, siempre estar cerca de la metrópolis es una oportunidad de desarrollo. También, en el último tiempo, lo que nosotros buscamos es el desarrollo integral dentro de nuestra comunidad. Que aquel que, obviamente, viva en Pilar, tenga la posibilidad de estudiar en Pilar, tenga la posibilidad de trabajar en Pilar, tenga la posibilidad de salir al teatro en Pilar, tenga la posibilidad de vivir en Pilar. Y también lo que buscamos es ese arraigo en el que los padres y los hijos tengan la posibilidad de pensarse de cara al futuro en nuestro distrito. Queremos que la gente elija Pilar para vivir ellos y las futuras generaciones.

—- ¿Cómo se los acompaña a los chicos del secundario en cuanto a orientación, en cuanto a búsqueda de empleos, en cuanto al trabajo en el centro de formación desde Pilar para Pilar?

—- Nosotros todos los años tenemos la expo educativa, donde los alumnos de las escuelas secundarias y de los últimos años particularmente, tienen la posibilidad de recorrer toda la oferta educativa que hay en Pilar y en la región, pública y privada. Desde empleabilidad en el sector público hasta las universidades; como por ejemplo, en Pilar tenemos la Universidad de El Salvador, la Universidad Austral y distintas ofertas de carácter privado. También vienen a participar las universidades nacionales de Buenos Aires, porque en definitiva lo que nosotros entendemos es que tenemos que abrir la educación a los chicos para que puedan explorar cuál es la mejor alternativa de vida.

Por supuesto que también trabajamos mucho para que se comprenda que el tiempo es lo único que no se detiene y ahorrar tiempo es ahorrar calidad de vida y ahorrar tiempo es tener mejores oportunidades de vida y por eso creemos que estudiar y trabajar en Pilar es una muy buena opción para la vida de cada uno.

— Entre todas las políticas que has mencionado, cuál es la que mayor impacto tiene en la articulación empleo y educación.

— El proceso que nos llevó a la creación de la Universidad Nacional de Pilar nos puso en diálogo permanente con el sector industrial y productivo del distrito y de toda la región y eso nos permitió construir lazos de confianza entre las empresas, entre las industrias, entre el sector de servicio y el sistema educativo de Pilar.