Por qué no se puede pensar una propuesta educativa sin la pata digital

La cibergogía combina saberes pedagógico y recursos digitales para sostener actividades que comprometan al estudiante en primera persona. (VisualesIA)

Hoy en día, lo cotidiano en muchas clases ocurre también en línea: estudiantes que consultan, comparten, comentan y producen. En ese marco, la cibergogía se presenta como una forma de pensar la enseñanza cuando la conexión es parte del ambiente. El Observatorio del Instituto para el Futuro de la Educación, en un texto de Melissa Guerra Jáuregui, propone entender a la cibergogía como un diseño de experiencias más que como una lista de herramientas: una invitación a planificar con intención, sin perder de vista a quiénes va dirigida la propuesta.

El término empezó a circular a comienzos de los 2000 y cobró visibilidad con la educación en pandemia. Desde entonces, se consolidó una idea de base: combinar saber pedagógico y recursos digitales para sostener actividades que comprometan al estudiante en primera persona. No se trata de sumar plataformas, sino de elegir aquello que ayude a comprender mejor, practicar con sentido y avanzar.

El enfoque suele organizarse en tres planos: el social, el cognitivo y el emocional. Es decir, cómo se vinculan los estudiantes entre sí, qué operaciones de pensamiento se proponen y qué lugar ocupan las emociones durante el proceso. Cuando uno de esos planos queda desatendido, la experiencia pierde cuerpo: el intercambio se achica, la tarea se vuelve mecánica o la motivación se diluye.

Las competencias digitales importan, pero importan sobre todo las decisiones didácticas: por qué esta actividad, por qué ahora, con qué propósito (VisualesIA)

De allí se desprenden algunos criterios de trabajo que sirven como guía. Primero, ubicar la tecnología al servicio de objetivos claros. Luego, favorecer la participación activa y el seguimiento cercano, con instancias de práctica, revisión y mejora. También, abrir margen para la personalización: ritmos y recorridos que contemplen diferencias reales entre estudiantes. Y, en lo posible, construir escenarios que conecten con problemas del mundo, aunque sea en escala acotada.

El rol docente acompaña ese giro. Más que “facilitar” contenidos, se espera que el docente componga experiencias: plantee problemas adecuados al nivel, ordene las consignas, ofrezca retroalimentación oportuna y fije tiempos que permitan probar, equivocarse y corregir. Las competencias digitales importan, pero importan sobre todo las decisiones didácticas: por qué esta actividad, por qué ahora, con qué propósito.

Para el estudiante, la propuesta supone una participación más deliberada. La autonomía no significa resolver todo sin ayuda, sino hacerse cargo de una parte del camino: buscar información, trabajar con otros, sostener un criterio propio y revisar lo hecho. La alfabetización digital, incluida la lectura atenta de textos y datos, se vuelve un componente del aprendizaje y no un requisito externo.

Lo decisivo es sostener una pregunta simple y exigente a la vez: qué aprendizaje se busca y de qué manera la propuesta —digital o no— lo vuelve posible. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los beneficios más señalados incluyen una mayor implicación con la tarea y la posibilidad de trabajar con habilidades de orden superior: comparar, argumentar, transferir lo aprendido a situaciones nuevas. También aparecen precauciones que conviene atender desde el inicio: el uso desmedido de dispositivos, la persistencia de dificultades de lectura, la desigualdad en el acceso y ese doble filo de la tecnología que entusiasma y, a la vez, dispersa. Frente a eso, planificar con equilibrio y brindar apoyos concretos suele marcar la diferencia.

La cibergogía puede resultar especialmente útil en algunos tramos y formatos, y menos en otros. Lo decisivo es sostener una pregunta simple y exigente a la vez: qué aprendizaje se busca y de qué manera la propuesta —digital o no— lo vuelve posible. Si esa pregunta guía el diseño, la clase gana en claridad y el estudiante encuentra un lugar más activo para aprender. En definitiva, se trata de enseñar con criterio en un entorno que ya es digital, sin estridencias y con atención al detalle.