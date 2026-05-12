Educación

Décima edición del Premio Antonio Restrepo Barco: “Más de cinco millones de colombianos viven en pobreza multidimensional”

La Fundación Barco convoca el próximo 13 de mayo a la ceremonia de entrega del Premio Antonio Restrepo Barco, el mayor reconocimiento a la investigación sobre familia en Colombia e invita a reflexionar sobre las urgencias y el trabajo en red

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Alfonso Otoya, director de Fundación Barco

La educación, la salud, la vivienda y el trabajo son solo algunas de las dimensiones que todo ser humano debe tener satisfechas para poder avanzar, realizarse y disfrutar en la vida.

La pobreza multidimensional es una preocupación que atraviesa a diversas naciones, y en el caso de Colombia “la pobreza sigue siendo un desafío central en la agenda de gobierno y, aunque ha mostrado avances, persiste de forma significativa. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), esta problemática se ubicó en 9,9% en 2025, afectando a cerca de 5,2 millones de personas, una cifra que evidencia tanto mejoras recientes como brechas aún presentes en las condiciones de vida de los hogares.”

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Este miércoles 13 de mayo tendrá lugar la ceremonia en la que se entrega el Premio Antonio Restrepo Barco en su edición número 10 siendo el mayor galardón a la investigación sobre familia en Colombia, y esta edición “abrirá un espacio de reflexión sobre cómo las familias enfrentan la pobreza y cómo a través de decisiones como diversificar ingresos, ajustar gastos o recurrir a redes de apoyo, logran articularse con las políticas públicas.”

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Familias como núcleos activos

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Desde Fundación Barco destacan que: “Las familias no son únicamente receptoras de lineamientos gubernamentales, sino actores activos que desarrollan estrategias propias para sostener su bienestar. Estas respuestas, muchas veces invisibles para el diseño institucional, coexisten, complementan o incluso sustituyen la acción del Estado, evidenciando la necesidad de comprender mejor la relación entre política regulación estatal y vida cotidiana.”

El conversatorio ‘Entre políticas y realidad, familias frente a la pobreza’, liderado por el economista Luis Fernando Mejía, es una propuesta para “cómo las familias enfrentan la pobreza y qué tan efectivas son las directrices de gobierno para acompañar estas estrategias”.

“Este año queremos reflexionar cómo las familias responden a contextos de vulnerabilidad financiera, a través de estrategias como la diversificación de ingresos, la reorganización del gasto, el uso de redes de apoyo y la participación en economías informales. Al mismo tiempo, queremos analizar qué tan alineado está el marco regulatorio con estas dinámicas reales y qué oportunidades existen para cerrar las brechas entre su diseño y su implementación”, aseguró Alfonso Otoya, Director de Fundación Barco.

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Premio Antonio Restrepo Barco

El espacio, convocado el próximo 13 de mayo en El Club El Nogal, también “permitirá discutir los principales retos que enfrentan los factores sociales, como las barreras de acceso, la focalización imperfecta y las rigideces institucionales, así como el papel estructural de la informalidad en la economía de los hogares que, si bien aporta resiliencia, también profundiza la fragilidad y la exclusión de sistemas de protección social.”

El Premio Antonio Restrepo Barco, la mayor distinción en investigación sobre familia en Colombia, a lo largo de todas sus diez ediciones ha recibido casi 400 investigaciones. “Este galardón promueve la producción científica desde enfoques innovadores para aportar a la formulación de políticas, programas y soluciones que respondan a los retos de las familias, reafirmando el propósito de la Fundación Barco de contribuir a un futuro más equitativo.” destacan desde la organización.

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Sobre Fundación Barco

La Fundación Barco transforma vidas para construir un futuro más equitativo, inspirando a comunidades, empresas y familias a impulsar el desarrollo social y ambiental de América Latina. Es una entidad independiente sin ánimo de lucro dedicada a promover la equidad y el desarrollo social en Colombia y América Latina mediante soluciones innovadoras para abordar los desafíos de las comunidades en sus territorios.

Cuenta con metodologías propias que construyen confianza, transparencia y eficacia. Construye alianzas estratégicas con empresas, entidades y gobiernos para desarrollar proyectos y programas para generar valor social y mejorar las condiciones de vida.

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