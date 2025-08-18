Educación

En Chiapas, la educación se impulsa con innovación y tecnología

Sueniños trabaja con niñas, niños y jóvenes en contextos vulnerables, y reemplaza las categorías de “docentes” y “alumnos” por las de facilitadores y participantes

En San Cristóbal de las Casas, Chiapas, una organización educativa rompe con los moldes tradicionales. Sueniños trabaja con niñas, niños y jóvenes en contextos vulnerables, y reemplaza las categorías de “docentes” y “alumnos” por las de facilitadores y participantes. El lenguaje refleja un enfoque más horizontal, participativo y centrado en el desarrollo humano integral pues el modelo de trabajo de Sueniños se centra en el enfoque de los Objetivos de Desarrollo Interior (ODIs).

La institución se ha convertido en un referente de innovación y aprendizaje basado en proyectos (ABP) en México. Dentro de la comunidad de Ticmas, es la que más ha incorporado estas metodologías, y ahora se suma a un reconocimiento que refuerza su liderazgo.

La reciente visita se enmarcó en el Programa Avancemos por la Educación de Ticmas, una iniciativa que busca reducir el rezago educativo y potenciar habilidades digitales mediante acceso gratuito a la plataforma, contenidos innovadores y formación continua. Gracias al apoyo de patrocinadores, el programa ya alcanzó a más de 200 escuelas en América Latina.

Ticmas acompaña a Sueniños con el Programa Avancemos por la Educación

Dos días de intercambio y aprendizaje

Durante la visita, se realizaron actividades que integraron a participantes y facilitadores. Hubo una clase muestra de “Creaciones” con Qoopers y Makey Makey, sesiones de armado de kits y capacitación en Mundo Maker, orientada al uso de la plataforma e interfaces.

El momento más destacado fue la entrega del reconocimiento Docente Extraordinario a los facilitadores de Sueniños. La institución es la primera en recibirlo tras completar su formación en Mundo Maker, Innovación y ABP.

Sueniños en Chiapas

“En Sueniños creemos que cada niña, niño y joven tiene un potencial enorme para transformar su vida y su comunidad. Nuestro trabajo es brindar las herramientas y el acompañamiento para que eso suceda”, afirmó Jessica Piene, coordinadora operativa de la organización.

Además, Sueniños incorporó kits de Qoopers y Makey Makey, que fortalecen el trabajo realizado y amplían las posibilidades de creación tecnológica en los talleres.

Sueniños

La experiencia muestra cómo la combinación de tecnología, creatividad y un acompañamiento humano constante puede generar cambios que trascienden el aula y alcanzan a toda la comunidad.

