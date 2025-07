El informe del Tec de Monterrey que anticipa cómo será la educación en América Latina

El edificio CETEC (conocido familiarmente como el "Servilletero") del Tec de Monterrey

El Institute for the Future of Education (IFE) del Tecnológico de Monterrey acaba de presentar su informe de impacto correspondiente al período marzo 2024 – febrero 2025. El documento reúne los avances y aprendizajes de un año de trabajo marcado por la búsqueda de nuevas respuestas para los desafíos educativos de la región y del mundo. A través de proyectos que combinan investigación, desarrollo tecnológico y formación continua, el IFE se propone transformar el modo en que se enseña y se aprende en el siglo XXI.

El informe destaca que, durante este período, el IFE llevó adelante 55 iniciativas activas organizadas en cuatro programas principales: Investigación, Innovación, Tecnología educativa y Educación continua y aprendizaje a lo largo de la vida. Estos proyectos se desarrollaron con una lógica articulada entre investigación aplicada, escalamiento tecnológico y transferencia de conocimientos.

Entre los resultados más relevantes se cuenta la publicación de 62 artículos científicos indexados y 50 ponencias académicas, producto del trabajo de más de 160 investigadores. Estas publicaciones abordaron temas como inteligencia artificial, aprendizaje adaptativo, educación STEM y formación docente en contextos digitales.

La apertura del IFE Conference en la Arena Borregos (foto: cortesía Tec de Monterrey)

Expansión regional y alianzas estratégicas

Una de las claves del impacto del IFE ha sido su capacidad para generar alianzas con universidades, gobiernos y organismos multilaterales. En el último año, estas colaboraciones permitieron implementar programas piloto en 17 países, incluyendo Argentina, Colombia, Chile, Perú y México, así como experiencias puntuales en África y el sudeste asiático.

Además, el IFE afianzó su relación con actores del ecosistema edtech y con el sector privado. Estas sinergias se reflejaron en eventos como el International Conference on Educational Innovation, que reunió a más de 3.000 participantes de 30 países, y en la participación del instituto en debates sobre políticas públicas para la educación postsecundaria.

Homenaje a los docentes y las docentes del Tec de Monterrey

Formación continua y educación para toda la vida

En materia de formación profesional, más de 120.000 personas participaron en 2024 de los cursos y programas ofrecidos por el IFE. Las propuestas estuvieron orientadas a promover el desarrollo en áreas clave como habilidades digitales, alfabetización científica, liderazgo pedagógico y gestión institucional. En varios casos, los contenidos se diseñaron en alianza con universidades de la región y empresas tecnológicas, lo que permitió ajustarlos a distintos perfiles y entornos laborales.

Como parte de esta línea, el IFE desarrolló rutas de aprendizaje modulares y flexibles, pensadas especialmente para docentes, directivos y otros actores vinculados al sistema educativo. Estas trayectorias formativas combinan contenidos asincrónicos y mentorías personalizadas, y tienen como objetivo fortalecer la formación permanente y acompañar procesos de reconversión profesional. En su mayoría, se enfocan en la alfabetización digital, la enseñanza en entornos híbridos y la aplicación crítica de tecnologías emergentes en el aula.

Investigación con propósito y transformación sistémica

La producción académica del IFE se inserta en un marco más amplio, orientado por una visión de transformación educativa con sentido social. En palabras de sus directivos, el objetivo es “mejorar la vida de las personas a través de la educación”. Ese horizonte ético se refleja en iniciativas como Observatorios de Educación del Futuro, Nodos de Innovación Regional y en los estudios sobre equidad educativa, inclusión y sostenibilidad.

El informe también incluye testimonios y casos destacados de impacto, como el de una comunidad rural en Oaxaca que, a través de un modelo híbrido desarrollado por el IFE, logró incrementar la tasa de egreso de la secundaria en un 30% en dos años.

El IFE Impact Report cierra con un llamado a sumar esfuerzos: “Este informe no es un punto de llegada, sino un punto de partida para seguir transformando el aprendizaje en todas sus formas”. Quienes deseen conocer en profundidad las cifras, iniciativas y experiencias del año pueden descargar el informe completo desde la página oficial del Institute for the Future of Education.