Del aprendizaje autónomo al cambio profundo, las propuestas que desafían la enseñanza tradicional

Desde el auditorio de Ticmas dentro de la Feria del Libro 2025, las especialistas Carola Martínez, Daniela Reyes y Vanesa de Mier hablaron sobre por qué fomentar la autonomía desde jardín puede transformar toda la experiencia escolar en el panel "Prácticas y desafíos de la nueva enseñanza primaria" Crédito: —(Cortesía Ticmas)

El VI Seminario de Innovación Educativa de Ticmas arrancó este 5 de mayo en el auditorio de Ticmas dentro de la 49° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires 2025. Por un año más —y como en los últimos 10 días— Ticmas congregó a los referentes del pensamiento pedagógico más importantes de América Latina para discutir los desafíos más urgentes de la enseñanza en el país y a nivel regional. Con una agenda centrada en la transformación escolar, la formación docente y el aprendizaje significativo, la jornada de este lunes sirvió como plataforma para debatir, proponer y revisar lo que sucede dentro del aula y lo que necesita cambiar con urgencia.

Uno de los paneles más esperados fue “Prácticas y desafíos de la nueva enseñanza primaria”, que reunió a Carola Martínez, directora educativa del Instituto River Plate; Daniela Reyes, doctora en Matemática Educativa, y Vanesa de Mier, doctora en Letras y especialista en comprensión lectora.

La conversación, guiada por Patricio Zunini, planteó interrogantes clave sobre autonomía, evaluación, formación docente, evidencias pedagógicas e interdisciplinariedad. A lo largo del panel, las expositoras ofrecieron respuestas contundentes sobre experiencias concretas, tensiones del presente y proyecciones de futuro para el nivel primario con análisis que combinaron teoría, datos y experiencias de campo centrado en la primera infancia.

Autonomía para aprender

-- FOTO Las especialistas abordaron los desafíos de la enseñanza en América Latina desde temas como la autonomía en las aulas y el rol de la evaluación

Carola Martínez, directora educativa del Instituto River Plate, explicó cómo, desde el nivel inicial, su institución comenzó a fomentar decisiones que parecen pequeñas —elegir el nombre de un objeto, identificar pertenencias— pero que forman parte de una estrategia clara para desarrollar la autorregulación del aprendizaje.

“Cuando empezamos con pequeñas, pequeñas propuestas, ya empezamos a enseñarles distintas cosas para que ellos puedan empezar a aprender por sí mismos”, explicó.

Más adelante, estas acciones se consolidan en proyectos interdisciplinarios en los que los estudiantes investigan y presentan productos propios. La autonomía no se reduce a una técnica, sino que implica un cambio de lógica pedagógica.

“Tenemos que generar condiciones para que los chicos sientan fascinación en aquello que están aprendiendo y que le pongan pasión a todo eso que les ofrece la escuela”.

Autonomía docente, la resistencia como práctica profesional

--FOTO. Durante el panel, de Mier, Reyes y Martínez coincidieron en que proyectos interdisciplinarios pueden reforzar la capacidad de autorregulación del aprendizaje infantil.

Por su parte, Daniela Reyes, doctora en matemática educativa y especialista en formación docente, tomó un camino distinto para hablar también de autonomía. Pero esta vez, la mirada fue sobre el cuerpo docente.

Con una perspectiva respetuosa de la práctica profesional, Reyes planteó que la resistencia a la innovación no debe ser vista como un obstáculo a superar, sino como un punto de partida legítimo. “Estoy trabajando con un profesional de la educación que me está diciendo lo que me estás diciendo no va. Entonces tengo que escuchar qué ve y aprender de esa persona”, dijo.

Desde su experiencia, la clave para generar procesos sostenibles de desarrollo profesional docente es el diseño instruccional riguroso, fundamentado en teorías y prácticas que tengan sentido dentro del aula. “Cuando el docente ve que eso tiene impacto en sus estudiantes, va con ganas a ese proceso”, agregó.

¿Cómo sabemos que estamos enseñando bien?

Carola Martínez, directora educativa del Instituto River Plate; Daniela Reyes, doctora en Matemática Educativa, y Vanesa de Mier, doctora en Letras y especialista en comprensión lectora, charlaron sobre la educación básica en el primer día del Seminario Educativo de Ticmas. Crédito: —(Cortesía Ticmas)

Ante la pregunta de cómo sabemos que estamos enseñando bien, la respuesta unánime fue "con evidencias". Las tres especialistas coincidieron en que, sin información concreta y continua sobre el aprendizaje, no hay forma de mejorar.

Vanesa de Mier, doctora en Letras y referente en alfabetización, relató el inicio de un programa de fluidez lectora que implementó en 2022 en escuelas de la Ciudad de Buenos Aires. Lo hizo desde una perspectiva sistemática y explícita de la enseñanza, sustentada en la psicología cognitiva y la psicolingüística.

“Empezamos con chicos de cuarto grado que no podían leer de forma independiente. Si no aseguramos los procesos de base, se empiezan a cerrar todos los caminos”, afirmó. A través del seguimiento personalizado, el diagnóstico y la formación teórica de los docentes, el programa logró revertir conductas iniciales de rechazo hacia la lectura. “A fin de año querían leer en los actos, hacían podcasts, querían mostrar que sabían leer”, recordó.

Martínez, por su parte, implementó evaluaciones diagnósticas no como mecanismos de calificación, sino como herramientas para entender qué sabían los estudiantes y qué necesitaban aprender. “Les dije: busquemos evidencias. Si no sabemos lo que tenemos y hacia dónde vamos, es imposible que sepamos lo que se necesita”.

La evaluación como diagnóstico y motor

Entre la búsqueda permanente, el trabajo colectivo y la ciencia educativa, este panel dejó claro que la innovación pedagógica no es una receta, sino una práctica constante y consciente

En distintos momentos del panel, surgió también una crítica común al esquema compartimentado de materias. “Eso no es lengua. Eso no es matemáticas. Eso es lo que nos hicieron creer que es”, advirtió Reyes. El problema, según ella, no es solo metodológico: se trata de repensar qué queremos que aprendan las futuras generaciones.

Vanesa de Mier agregó que Lengua debe pensarse de forma transversal, como una herramienta para comprender el mundo y vincular saberes. Y ambas coincidieron en que los proyectos integradores, si bien se mencionan con frecuencia, muchas veces se quedan en lo superficial.

“Nos perdemos los procesos que se abordan en ese camino. Y creo que en lo que tenemos que poner foco es en el proceso”, afirmó de Mier.

El cierre del panel giró en torno a una palabra que se reiteró en casi todas las intervenciones: evaluación. Pero no en su sentido tradicional.

Reyes enfatizó que las evidencias de mejora en el aprendizaje no siempre son cuantificables, y que una evaluación formativa eficaz debe incorporar reflexividad docente y construcción colectiva de conocimiento. “Este niño que al principio no quería leer y después sí quería leer es un tipo de evidencia. No cuantificable, pero evidencia”, subrayó.

Martínez, desde su práctica institucional, abogó por sistemas de coevaluación, autoevaluación y metacognición. “Que el estudiante diga: ‘acá logré esto que me propuse’”.

Ya fuera de tiempo, Patricio Zunini pidió una frase final a modo de consejo para docentes que sienten que sus métodos ya no alcanzan. Las respuestas fueron un resumen perfecto de los enfoques del panel: “Siempre hay otro camino”, afirmó Carola Martínez. “Juntémonos”, propuso Daniela Reyes. “Busquen evidencia”, cerró Vanesa de Mier.