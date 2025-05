Silvina Gvirtz: “La escuela debe tener la función de hacer que los chicos se conviertan en consumidores críticos de la tecnología”

Silvina Gvirtz, secretaria de políticas educativas de La Matanza habló en las jornadas educativas de Ticmas sobre cómo se desenvuelve la educación en la provincia. Crédito: —(Cortesía Ticmas)

En el marco de la Jornada Federal propuesta por la solución integral Ticmas para compartir las experiencias y reflexiones educativas del presente argentino, la especialista en educación Silvina Gvirtz volvió a participar, un año más, de este espacio en la Feria del Libro.

Gvirtz, que actualmente ocupa el cargo de Secretaria de Políticas Públicas del populoso partido bonaerense de La Matanza, abrió la charla marcando la importancia de encontrarse actualizada en el mundo educativo y en aquello que impacta en el mismo a partir de un comentario de Patricio Zunini que contó a los presentes que Gvirtz había realizado un curso de inteligencia artificial con Lalo Zanoni.

“Hay un saber básico que hoy tiene que incorporarse a las escuelas, que es lo que se llama la alfabetización digital. [Juan Carlos] Tedesco decía que la alfabetización digital es al siglo XXI, lo que la alfabetización fue al siglo XIX, y creo que a veces no tomamos conciencia de la importancia de estos procesos de alfabetización digital”, destacó Gvirtz.

Pensar políticas educativas digitales

Silvina Gvirtz, secretaria de políticas educativas de La Matanza en auditorio de Ticmas en FIL 2025. —(Cortesía Ticmas)

“En principio las políticas educativas tienen que garantizar el acceso a la tecnología. Y este punto es clave con indicadores tan altos de pobreza. Hay un montón de chicos que tienen acceso a la tecnología, los chicos de clase media, los quintiles de ingreso más altos, pero hay un número muchísimo más importante de chicos que tienen dificultad de acceso a los dispositivos a los datos, al wifi”, destacó la Dra. en Educación para abrir el abanico de realidades que atraviesa a los niños, niñas y jóvenes del país.

Ante estas dificultades, la especialista planteó la importancia del rol de la escuela “porque si no lo que se hace es aumentar la brecha. Y esto lo vimos muy claramente en la pandemia”. Y agregó: “Me parece que ahí Ticmas hace un gran aporte a la alfabetización digital y realmente tiene programas que valen muchísimo la pena para pensarse en las escuelas. Y por supuesto, por un lado está el acceso, pero por el otro lado la alfabetización digital”.

¿Por qué hay que alfabetizar digitalmente?

La pregunta parece obvia, pero la respuesta requiere de varios aspectos. “Hay que entender que los chicos, lejos de ser nativos digitales, pueden tener un buen manejo instrumental de la tecnología, pero suelen ser igual que muchos adultos consumidores pasivos de la tecnología”, planteó.

Y reflexionó: “La escuela tiene que tener la función de que los chicos se conviertan en consumidores inteligentes; consumidores críticos de la tecnología y por supuesto, también en productores que sean capaces de crear, de crear tecnología, de crear contenidos a través de la tecnología y que sean capaces de entender que, por ejemplo, la inteligencia artificial generativa tiene sesgos. ¿Cuáles son los sesgos? ¿Cómo se hacen las preguntas? En fin, hay un montón de cuestiones. ¿Cómo es la programación? ¿Qué saberes necesitan manejar para insertarse en el mundo de hoy y en el mundo que se viene en los próximos años?

Para Gvirtz, se trata de focalizarse en los criterios pedagógicos: “Cuando vos vas a incorporar inteligencia artificial en el aula, vos tenés que preguntarte ¿Para qué? ¿Qué contenido pedagógico? ¿Qué quiero enseñar utilizando esta herramienta de inteligencia artificial generativa? ¿Qué quiero que sepan los estudiantes? ¿Cómo quiero que la usen?”

En segundo lugar hay que pensar en los “criterios pedagógicos didácticos ¿Por qué esta herramienta me sirve más que otras?” Sumado al tema de la accesibilidad y como tercer criterio se trata de “trabajar el tema de la privacidad y la seguridad en el uso de datos, en la producción de contenidos”.

Un docente actualizado y en acción

Silvina Gvirtz, secretaria de políticas educativas de La Matanza en auditorio de Ticmas en FIL 2025. —(Cortesía Ticmas)

Gvirtz, que también se especializa en formación docente, plantea que se trata de ir más allá del concepto de manejo instrumental de la tecnología. “Hay una miniserie nueva en Netflix que se llama ‘Vinagre de manzana’, que yo la recomiendo. Es un caso real de dos influencers australianas que mostraban modos de, entre comillas, curar el cáncer sin la medicina. Y tenían miles y miles de seguidores. Ninguna era médica, no tenían ninguna formación de ningún tipo. La historia se desarrolla en torno a eso, pero es muy importante entender cómo hacemos para que los chicos no crean cualquier cosa que ven en Instagram, por ejemplo”, compartió con el público presente.

“Y ahí los chicos no son mejores ni más inteligentes que los maestros. Seguramente los maestros tienen muchísimo para aportar en cómo leer un posteo, cuando seguir a alguien en la red, qué cosas hay que mirar para darse cuenta, si la información que está dando es verdadera o falsa”, aseguró.

En esa superabundancia de información que reciben los chicos, para Gvirtz “El maestro tiene un rol clave y la escuela tiene un rol central. Me parece que la escuela aún te diría, es cada vez más importante”.

Y en estos tiempos de inteligencia artificial, Gvirtz reflexionó: “A veces parece que todo fuese verdadero menos la palabra del docente. Por eso, la idea es hablar de consumidores inteligentes”.

“En la formación docente continua hay un punto clave que tiene que ver con el trabajo en red, que muchas veces hay que desarrollar en los docentes, los docentes de una misma escuela, los docentes que se dedican a una disciplina y que muchas veces no está”, planteó. Y agregó: “En general el docente hace un ciclo de formación bastante fragmentado y después cuando hace su formación continua, cuando está dando clase elige qué cursos tomar, pero no hay una orientación de me voy a especializar en literatura, la enseñanza o la didáctica de la literatura argentina y después voy a compartir con mis colegas del colegio que se especializan en otra literatura”.

“El colega siempre parece tener más defectos que virtudes y creo que el aprendizaje entre pares en redes es clave. Es clave porque en este momento, justamente con estos saberes que aparecen y que en definitiva los docentes tenemos que utilizar el ensayo y el error en clase, la posibilidad de compartir con otro nos ahorra muchos pasos”, subrayó Silvina Gvirtz.