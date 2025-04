Patricia Jebsen: “Los primeros años de la carrera nos pagan para aprender”

Después de haber tenido puestos de liderazgo en compañías como Falabella y Mercado Libre, Patricia Jebsen se convirtió en una brillante influencer dando consejos laborales en TikTok

Patricia Jebsen habla con la misma soltura con la que se mueve en TikTok, donde comparte consejos sobre empleabilidad, educación y formación profesional. Empresaria con más de tres décadas de experiencia en grandes compañías, fue gerente regional de Omnicanalidad en Cencosud, gerente de Comercio Electrónico en Falabella y CMD (Grupo Clarín), y Supply Manager en Mercado Libre. Además, lideró las operaciones de Beat en Argentina y Chile, así como de Rappi en Argentina y Uruguay.

Ella se autodefine como amiga, mamá, esposa. También como alguien que nunca fue buena alumna. Repitió primer grado por su dislexia, aprendió cinco idiomas —su madre era docente y traductora— y dice que en la facultad tampoco se destacó. En TikTok responde las preguntas que le llegan por mensajes directos. Desde ese lugar, da charlas en universidades y participa de debates públicos sobre el mundo del trabajo. Habla desde la experiencia, pero también desde la escucha.

Jebsen fue la protagonista de una nueva entrevista en el ciclo de entrevistas que Argentinos por la Educación y Ticmas organizan desde hace ya más de un año. En diálogo con Patricio Zunini, Jebsen repasó los desafíos del primer empleo, el desajuste entre educación y mercado laboral, el lugar de la universidad, el uso de redes sociales en procesos de selección y la necesidad de adaptar la formación a un mundo profesional que cambia de manera acelerada.

“No hay un único perfil profesional que sirva para todos los empleos —dijo durante la charla—. Pero si algo buscan hoy las grandes empresas, especialmente las de tecnología, es capacidad de adaptación, empatía y escucha activa. Las habilidades blandas son, muchas veces, más determinantes que las técnicas”.

Habilidades blandas y formación universitaria

“Un líder necesita saber lo que está viviendo cada persona de su equipo”, dijo Jebsen. Y continuó: “Si alguien está atravesando un duelo o un problema personal y no lo entendés, empezás a juzgarlo por su rendimiento sin contexto. Pero hay algo más que está pasando”.

La conversación derivó hacia el lugar de la universidad en el desarrollo profesional. Frente al crecimiento de opciones no tradicionales, Jebsen sostuvo que el recorrido universitario continúa siendo un diferencial. “La universidad no solo sirve por los contenidos. Es una forma de demostrar constancia, de alcanzar una meta. Además, permite construir una red de vínculos que después tiene peso en la vida laboral”.

Aun así, no dejó de lado el valor de la práctica. “Uno aprende trabajando. Por eso, si podés empezar mientras estudiás, aunque no te paguen, vale la pena. Porque los primeros años de la carrera nos están pagando para aprender”.

El primer empleo

En relación al ingreso al mundo laboral, Jebsen planteó que la inserción inicial muchas veces depende de una combinación de vínculos y oportunidad. “El 50% del primer empleo llega por contactos. Pero cuando hablo de contactos no me refiero a un gerente: puede ser el kiosquero, un vecino, el padre de un amigo. El otro 50% es una mezcla entre suerte, insistencia o entrar en un programa de jóvenes profesionales”.

Frente a un currículum sin experiencia, cualquier antecedente es significativo. “Si hiciste algo, aunque sea voluntario, eso ya marca una diferencia. Demuestra que sabés lo que es llegar a horario, que entendés cómo funciona un entorno de trabajo”.

También subrayó la necesidad de adaptar los currículums a los nuevos procesos de selección, donde la inteligencia artificial filtra las postulaciones. “Hoy muchas veces el primer filtro no lo hace una persona. Por eso hay que aprender a usar las palabras clave de cada búsqueda y ajustar el currículum sin inventar nada, pero con estrategia”.

Jebsen insistió en que, durante la entrevista de trabajo, lo fundamental es destacarse por el modo de pensar. “Hay que ser memorables. El entrevistador ve a muchas personas, y si no dejás algo, se olvida. No importa si tenés poca experiencia. Si investigaste la empresa, si hiciste buenas preguntas, si mostraste interés en crecer, eso pesa más que cualquier dato del CV.”

La educación en tiempos de transformación

—¿Cómo se prepara la formación profesional frente a los cambios del mercado?

—En cinco años, la educación profesional probablemente siga igual. No porque no se sepa qué hace falta, sino porque los tiempos de las instituciones no acompañan el ritmo de la industria.

La aprobación de nuevas carreras, dijo, puede demorar años, incluso cuando las necesidades son evidentes. “Hace 25 años que existe el comercio electrónico y todavía no hay una carrera de e-commerce en las universidades. La primera camada de negocios digitales está saliendo recién ahora”. Esa distancia, dijo, es una de las razones por las que muchas personas optan por cursos cortos una vez que terminan la carrera de grado. “La universidad te forma, pero después sentís que te falta. Y tenés que salir a buscarlo por otros caminos”.

En relación a la educación secundaria, advirtió sobre las desigualdades que se profundizaron tras la pandemia. “Hoy hay chicos de doce años que no saben leer ni multiplicar. No llegan a la universidad. Y si no llegan, la universidad deja de ser una herramienta de movilidad social. Entonces, no alcanza con que sea gratuita. Hay que garantizar que los chicos lleguen”.

También remarcó la desconexión entre la escuela secundaria y el mundo del trabajo. “Nadie enseña a hacer un currículum, ni a armar un perfil de LinkedIn. No hay ningún espacio donde se trabaje eso. Y sin embargo, son herramientas básicas para empezar”,

Redes sociales, marca personal y empleabilidad

La conversación cerró con una reflexión sobre el vínculo entre redes sociales y trayectoria profesional. Jebsen definió a LinkedIn como un currículum activo, pero también como una red de contactos que, con el tiempo, se vuelve memoria institucional. “Ahí te buscan, te encuentran, te validan”.

Sobre TikTok, donde tiene una presencia activa y miles de seguidores, señaló que el contenido de valor también encuentra lugar: “Si lo que decís tiene sentido, el canal no importa. La gente te escucha. Y si sos auténtico, te sigue”.

A modo de cierre, destacó que la marca personal no es una pose: es lo que se proyecta en cada acción, y tiene un peso cada vez mayor en la vida profesional. “Siempre construimos nuestra marca personal. Las redes la hacen visible. Por eso hay que usarlas bien”.