Santiago Passaglia, intendente de San Nicolás: “Tiene que haber un cambio de mentalidad en qué es y para qué se puede usar al Estado”

Cómo fue la transformación de San Nicolás

“Antes que nada, gracias por la invitación. Voy en este ratito a contarles un poco de cómo fue mi experiencia al frente de una ciudad. Voy a arrancar primero por una anécdota, por ahí les sirve, tal vez haya alguno acá o en las redes que nos están siguiendo, algún futuro intendente o gobernador”, comenzó en su presentación Santiago Passaglia, intendente de San Nicolás de los Arroyos en el auditorio de la solución educativa integral Ticmas.

“El segundo día que me tocó de la gestión, cometí un error de principiante, para que tomen nota. Recibí a un presidente de una comisión vecinal. Allá en los barrios, cada barrio de la ciudad tiene un referente que me vino a trasladar algunos problemas puntuales, y cuando se iba me pidió el teléfono, el contacto. Obviamente que se lo di. Al otro día, ese contacto, mi número, ya se había desparramado entre los más de 100 barrios de la ciudad, cada uno con más de 100 integrantes. Es decir que en 24 horas mi número de teléfono estaba en manos de todos los vecinos de la ciudad. Por supuesto, cada uno con alguna sugerencia para hacer, alguna mejora, alguna queja, algún reclamo que es razonable. En poco tiempo me convertí, o mi teléfono se convirtió, en un call center de reclamos. Esa fue la primera lección que aprendí como intendente, que es que la buena voluntad no escala. Sirve, pero no alcanza.”, relató.

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Santiago Passaglia, intendente de San Nicolás

Tres problemas mortales y la verdadera diferencia

“Un intendente que contesta mensajes por WhatsApp, es un gesto noble. Ahora, un intendente que desarrolla un sistema para recibir mensajes, y sobre todo para solucionarlos, es un estadista. Y les aseguro que al final del día duerme mejor. Así que ese fue el primer aprendizaje, porque tanto la gestión como la política tradicional tienen la costumbre de ser muy artesanales. Y eso genera tres problemas, que son tres problemas mortales. Por un lado, les diría la falta de profesionalismo, por otro lado, la falta de equipos técnicos, y el tercero es la improvisación y la ineficiencia.”, explicó Passaglia.

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Y agregó: “Cuando nosotros llegamos al municipio, a la ciudad de San Nicolás, nos encontramos con un estado pesado, lleno de gente, de burocracia, faltos de incentivos, lento, difícil para moverlo, y por supuesto, deficitario; que todos los años perdía plata, y que la mayoría de lo que ingresaba de las tasas de los vecinos, se gastaba en burocracia, en sueldos, y quedaba un puchito apenas para tapar algún bache o cambiar alguna bombita de luz.”

“No vine acá a presumir de nuestros logros, pero sí quiero que sepan dónde estamos parados para poder contarles después cómo fue que hicimos esa transformación. Hoy San Nicolás es 100% digital, es decir que cualquier vecino, desde su casa, con el teléfono, con el WhatsApp, puede hacer cualquier trámite del municipio, incluso la licencia de conducir. Hoy somos también la ciudad de la Argentina con menos empleados públicos por habitante. Para que se den una idea, cuando nosotros llegamos al municipio había 1.500 empleados, hoy hay 500, 490.”, destacó.

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Y celebró que en San Nicolás: “Somos Top 3 de Argentina, también casi 100% en todos los servicios esenciales. Agua potable, gas, cloacas y tratamiento de los efluentes. Y somos el municipio que más porcentaje destina de su presupuesto a obras. Casi el 50% va destinado a la transformación de la ciudad. Eso es lo que nos ha permitido lograr este avance en los servicios esenciales. 100% de iluminación LED, 87% de calles pavimentadas.”

San Nicolás obtuvo la certificación de World Work Cities por el uso de tecnología y datos para mejorar la gestión

90-10: Tecnología y técnica al servicio de los habitantes

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Passaglia también destacó que obtuvieron la “certificación de World Work Cities, que es por el uso de tecnología y datos para mejorar la gestión. Es el premio más importante que hay hoy en el mundo a las ciudades que trabajan con datos y evidencia para tomar decisiones.”

A la hora de realizar un verdadero cambio en la gestión, el Intendente planteó su metodología de trabajo “90-10, que tiene dos acepciones. La primera es separar la política de la gestión técnica. Eso es clave en la administración pública, sobre todo en organizaciones como los municipios, porque se termina mezclando todo. Y la verdad es que los equipos tienen que ser 10% políticos y 90% tienen que ser técnicos. A la parte política en la cual yo podría estar, nos corresponde definir en nuestro caso cuál es el proyecto de ciudad que queremos, cuál es el rumbo. Después a la política junto con los equipos técnicos le corresponde transformar eso en un plan estratégico que tenga metas, que tenga pasos, que sea medible, porque todo lo que no se puede medir no se mejora.”

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“La otra acepción de 90-10 les podría decir que cuando ustedes entran a una organización que está fundida o que es deficitaria, es 90% del tiempo pensando y trabajando en cómo generar recursos y 10% en cómo gastarla. Dentro de lo que es fundamental para empezar a ordenar el Estado es clave el armado de equipos. Si no tienen equipo, por más buena intención que tengan y por más proyectos de ciudad, no van a lograr nada. Si van a ir a la guerra que es meterse en una ciudad o en una provincia que está detonada, es ir a la guerra, tienen que ir con sus mejores generales.”, subrayó.

Compromiso y profesionalismo

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Passaglia no dudó en poner el foco en la importancia de “pagarle a alguien que tiene de las mayores responsabilidades lo que corresponde.”, ya que si no ocurre puede terminar en irregularidades, o en situaciones que atentan contra la ética y el profesionalismo.

“Nosotros siempre decimos que pocos “no” al principio, son muchos “sí” después. Y cuando uno llega, después de una campaña donde generó mucha expectativa y, por supuesto, que le cuesta tomar decisiones difíciles o dar malas noticias”, reflexionó. Y agregó: “Pero lo que no hagan en esos primeros días de ordenamiento, después va a ser muy difícil revertirlo y no van a tener tiempo. A nosotros nos ha tocado dar peleas durísimas en el municipio.”

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“La más conocida es una que dimos con el sindicato de camioneros, porque querían aumentar los feriados a un 300%, lo que se cobraba era una cosa media irrazonable. Nos terminaron sitiando la ciudad, se cerró la ciudad de San Nicolás, no se dejó ingresar más alimentos, nada, como si fuese la edad media. Y nosotros terminamos dando esa pelea, la verdad que nos costó muchísimo, la llevamos a los medios, estuvimos tres días con la ciudad sitiada, hasta que logramos que tenga trascendencia esa noticia y que a partir de ahí se le empezaron a disparar las denuncias en otros municipios por bloqueos, porque terminaron metiendo presos a dos camioneros, y cuando pasó eso que se dieron cuenta que por la repercusión nacional se le estaban disparando las denuncias de bloqueos, terminaron levantando la pata y liberaron la ciudad y pudimos seguir funcionando.”, relató Passaglia.

Para el Intendente de San Nicolás, la clave es “tomar decisiones basadas en datos y dejar a un lado la improvisación

El método

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Para el Intendente de San Nicolás, la clave es “tomar decisiones basadas en datos y dejar a un lado la improvisación. Les doy un ejemplo, hace poco tuvimos que construir un centro de salud, un hospital, y teníamos que decidir en qué lugar lo poníamos. Generalmente muchos miran la política, a ver dónde les conviene, a dónde les genera más votos. Nosotros lo que hicimos fue cruzar todos los datos e información que teníamos, la cantidad de atenciones que teníamos en otros centros de salud, de dónde provenían, cuáles eran los domicilios, en qué lugares la gente tenía obra social o no, las líneas de colectivo.”

“Cruzamos toda esa información y nos dio el lugar preciso donde se tenía que ubicar ese centro de salud. Les dije entonces, decisiones basadas en datos, optimización de procesos”, celebró; datos y tecnología que también les permitió lograr eficiencia en trámites como habilitaciones. “En todas las ciudades tardan 7 u 8 meses más o menos, porque hasta que no se presenta el último requisito no se lo dan, y esa persona no puede empezar a trabajar. Nosotros dijimos, che, si alguien viene acá a presentar este trámite es porque quiere cumplir, entonces ¿por qué no invertimos la carga de la prueba? ¿Por qué no le damos la habilitación en 24 horas? Y después nos tomamos esos 7 meses para ver si le falta algún requisito o si hizo algo mal para que lo corrija. Entonces pasamos de 7 meses a 24 horas.”, resaltó.

“Y lo tercero que les diría es que cuando tienen recursos que lo inviertan inteligentemente. En San Nicolás, por ejemplo, teníamos algo de turismo incipiente con la Virgen de San Nicolás lo que nos generaba un pico de movimiento en septiembre y después se planchaba todo el resto del año. Con grandes inversiones que hicimos, como por ejemplo un autódromo y predio ferial, donde ahora se hace la Expo Agro, o donde hay carreras, o desarrollando playas, o poniendo la ciudad de cara al río, eso nos permitió diversificar la matriz productiva y pasar de ser una ciudad industrial a ser también una ciudad turística y no depender solamente de un solo sector que en este momento está golpeado.”, destacó Passaglia.

Modernización: La Muni en tu celular

“Cuando uno encara la modernización, en este caso del municipio, teníamos que definir cuál iba a ser el canal de encuentro con los vecinos. La primera opción obvia era una web, pero sabemos que eso siempre es complejo. La segunda era hacerlo a través de una aplicación, pero muchas veces la gente no se termina bajando las aplicaciones. Con lo cual fuimos al canal más natural y que cualquiera de nosotros usa, y que es el WhatsApp. Como cualquiera sabe mandar un mensaje por WhatsApp, así que llevamos todo el municipio a ese canal.”, explicó ante los presentes en el auditorio de Ticmas.

Passaglia también ejemplificó cómo trabajan en “solucionarle la vida al vecino” de forma constante para así reducir procesos complejos. Con respecto a la comunicación del día a día, se utiliza un avatar del Intendente en Whatsapp ya que

“Cuando un vecino tiene un problema, quiere hablar con el intendente. No importa que lo atienda otro. Quiere que lo atienda el intendente.”

“Uno tiene que estar muy seguro de sus equipos y de cómo trabaja para poner su caripela recibiendo reclamos todos los días. Bueno, en el caso nuestro funciona. Tenemos 99% de tasa de efectividad en la resolución de reclamos. ¿Cómo funciona? Te conectás por WhatsApp con un agente con inteligencia artificial, que se llama SantIA. Te recibe, puede recibir reclamos, trámites, como les dije, licencia de conducir, lo que sea. En el caso de los reclamos, por ejemplo, lo recibe, lo toma, lo deriva al área correspondiente, que puede ser alumbrado público, si hay una luz quemada.”

“El agente con inteligencia artificial lo cierra y le avisa al vecino que ya está solucionado el reclamo. Eso es un ejemplo, hoy en día, que se habla mucho de inteligencia artificial y, por lo menos en lo público, hay poco realmente aplicado.”, destacó.

Otra de las medidas que tomaron fue darle un seguro médico a todos los que no tienen obra social en San Nicolás. “¿Cómo funciona eso? Tienen en el celular una credencial digital donde pueden ir a atenderse también en un sanatorio privado, y nosotros después desde la municipalidad, como un seguro más, pagamos solamente esa prestación al privado. Entonces, al final del día aprovechamos, en vez de tener que comprar, construir, comprar toda la aparatología, que muchas veces ya la tiene el privado, nos apoyamos en toda esa infraestructura y le pagamos la prestación.”

“No hay ninguna fórmula mágica, no hay ningún software salvador, lo que tiene que haber es una decisión y tiene que haber un cambio de mentalidad y de concepción de lo que es y para qué se puede usar y de lo que significa el Estado”, planteó Passaglia y resaltó que al Estado “muchas veces lo usan como un aguantadero de militantes o como una organización que no sirve para nada, y hay que pasar a verlo como una herramienta que cuando se trabaja bien y se lo convierte en algo ágil, moderno, compacto, termina generando resultados concretos como los que recién les contaba y que están en San Nicolás.”

Passaglia finalizó su presentación ante el aplauso de los presentes en el auditorio de Ticmas en la Feria del Libro de Buenos Aires : “Así que si no me creen lo que les acabo de contar que el que tenga la posibilidad el día de mañana vaya hasta San Nicolás, recorra y hable con los vecinos y véalo con sus propios ojos. Muchas gracias a todos y los espero el día de mañana en San Nicolás.”