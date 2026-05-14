El enriquecedor diálogo entre Mariana Maggio y Denise Abulafia por el avance de la IA en la escuela: “¿No tendremos que refinar nuestro sentido común?”

cómo pueden los profesores aprovechar el desarrollo de las tecnologías para que haya una mayor oportunidad de pensamiento complejo en los estudiantes

En el marco del VII Seminario de Innovación Educativa convocado por la solución integral Ticmas en el auditorio que formó parte de la 50° Feria Internacional del Libro; Denise Abulafia conversó con Mariana Maggio en una mesa que invitó a reflexionar sobre “la experiencia educativa” en tiempos de IA.

Abulafia es profesora de la Universidad de Pensilvania, en Estados Unidos, y Chief Learning Officer de Ticmas y entrevistó a Mariana Maggio es directora de la Maestría en Tecnología Educativa de la Universidad de Buenos Aires. Ambas comparten su pasión por entender el aprendizaje desde lo tecnológico, y hoy la inteligencia artificial es un punto obligado para repensarla desde la educación.

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Denise Abulafia, profesora en la Universidad de Pensilvania y Chief Learning Officer de Ticmas, y Mariana Maggio, directora de la Maestría en Tecnología Educativa de la UBA

— Venimos a hablar de Inteligencia Artificial, entre muchas cosas, pero hoy vamos no tanto de la tecnología en sí misma, sino de algunas cuestiones respecto de la esencia de la Inteligencia Artificial. ¿Qué pensás vos sobre si es una tecnología que va a pasar de moda? ¿Cómo ves el escenario futuro?

—- Vengo estudiando esto desde hace bastante tiempo, cuáles son las tendencias culturales que entran en diálogo con las prácticas de la enseñanza. Casi podríamos decir que ese es uno de mis temas principales de investigación. En el pase de siglo quedó muy claro, bastante rápido, que Internet tenía el peso de lo que algunos denominan una tecnología definitoria. Vino a cambiar las formas en que se construye el conocimiento. Y advertí eso dialogando desde la investigación con docentes que, casi te diría los primeros, decían yo no puedo enseñar más si no tengo Internet en el aula. Cuando les preguntaba por qué, decían porque ya no se construye ese conocimiento disciplinar en matemática, en historia, en el campo que fuera, como antes. En estos 25 años que pasaron más o menos desde ese momento, creo que todos nos fuimos convenciendo de esta cuestión. Hoy a nadie se le ocurriría hacer una investigación en un escenario offline.

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Cambió el modo en que se construye el conocimiento. Yo tiendo a creer, es una hipótesis, que con la inteligencia artificial generativa está pasando algo de ese orden. Cuando hay una trama epistemológica vinculada con las formas en que el conocimiento se construye, es difícil pensar en que es algo pasajero.

— Coincido, sobre todo porque a diferencia de otras tecnologías como la realidad aumentada, la realidad virtual, y quizás hasta el metaverso y algunas otras que sí pasaron, se quedaron tibias, se fueron, volvieron; esas son tecnologías que para mí enriquecen el aprendizaje. Pero como vos decías, estas otras son tecnologías que cambian sustancialmente la forma en que aprendemos y enseñamos. Es el acceso al conocimiento, es la construcción de conocimiento. Y eso requiere de otras habilidades de parte nuestra, adultos y sobre todo de los chicos también, de empezar a conectar con el conocimiento con otras aptitudes, con otros criterios, con otros cuidados. Recién debatíamos, antes de este diálogo, ¿cuáles son las habilidades que necesitamos ahora si pensamos en la hipótesis de que esta inteligencia artificial se queda, la generativa, pero que puede tomar múltiples formas también?

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— Hay otras inteligencias artificiales que están haciendo su propio camino. Estamos pensando que de repente en una cierta cantidad de años aparece con más claridad esta cuestión de la inteligencia artificial general. Creo que mucha de la conversación en los últimos tres, cuatro años desde que se libera el protocolo Open AI con chat GPT, estamos muy centrados en esto nos vuelve más productivos, con esto ahorramos tiempo, esto es útil, esto hay que aprender a usarlo. Por ejemplo, me parece que una de las expresiones más claras de esta cuestión tiene que ver con esta insistencia en el prompteo. Tenemos que saber promptear, pero también creo que en el transcurso de estos años se va refinando la solución a tal punto que hoy vos con una instrucción, una sola, sin demasiada sofisticación del prompteo, podés cargar un libro y tener un podcast. Y es bastante bueno en términos de objeto.

En esa experimentación tenemos que poder discernir la distinción de la que hablaba Bourdieu, qué es lo que se resuelve bien operando con la inteligencia artificial generativa y qué es lo que no, porque nos define como humanos. Vos le tenés que hacer hoy a la inteligencia artificial generativa la pregunta desde qué criterio. ¿Este es el criterio que yo elegiría? ¿Este es el criterio que utilizaría alguien que hace historia? Muchas veces les decía a mis estudiantes, no me contestes desde el sentido común, contéstame desde el marco teórico. Y resulta que hoy la inteligencia artificial puede llegar a contestar bastante bien desde el marco teórico. Y la pregunta es, ¿no tendremos que refinar nuestro sentido común? Aquel que te dice, por ejemplo, que frente a un diagnóstico donde una mujer embarazada tiene un hematoma, quien interpreta la imagen se da cuenta que puede haber un caso de violencia de género. Eso no te lo dice la inteligencia artificial. Eso te lo dice tu expertise en un campo, tu humanidad, tu lectura del contexto, tu intuición, lo implícito, qué está entre líneas, qué es aquello que no se dice. Y creo que ahí es donde tenemos un tremendo trabajo para hacer. Demostrar no sólo que podemos ser originales, cosa que la inteligencia artificial generativa no puede, porque trabaja hacia atrás sobre lo construido. No sólo tenemos que ser los más humanos del asunto, sino que además tenemos que dar cuenta de este proceso de aprendizaje a medida que lo hacemos. Hacer nuestros procesos de metacognición.

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"La pregunta es cómo nosotros aprovechamos esta oportunidad histórica desde un rediseño de la práctica de la enseñanza para favorecer comprensiones cada vez más complejas", dijo Maggio

— Metacognición es una habilidad que definitivamente tenemos que seguir trabajando porque la inteligencia artificial todavía no hace metacognición, que es el tener conciencia de la forma en que aprendemos. El desarrollo de la intuición me parece clave en estas cosas porque también nos ayuda, es parte de lo que es el pensamiento crítico. Cómo entender si lo que nos está devolviendo la inteligencia artificial es bueno o no tan bueno. Si podemos confiar o no podemos confiar. Esos criterios son quizás los más importantes ahora porque tenemos mucha facilidad a la mano. Y no digo que sea malo, es al contrario. Creo que nosotras en particular comentamos el uso de la inteligencia artificial con propósito pedagógico.

— Queremos que lo usen con criterio. Lo primero que quiero es que cada uno de los estudiantes en todos los niveles del sistema educativo entiendan este objeto cultural en su complejidad. ¿Por qué? Porque lo están usando. Me cuentan que en un colegio acá de la ciudad que frente a este ejercicio bastante habitual en el nivel inicial, donde las maestras le preguntan a los chiquitos y chiquitas cómo sería el mundo si fuera, no sé, todo amarillo, una de las respuesta fue preguntarle a chat GPT. En primaria, los chicos pueden interactuar como lo están haciendo con la inteligencia artificial de WhatsApp y resolver cualquiera de los ejercicios que se plantean. Eso es un hecho.

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La pregunta es cómo nosotros aprovechamos esta oportunidad histórica desde un rediseño de la práctica de la enseñanza para favorecer comprensiones cada vez más complejas, para lograr esos procesos cognitivos de vía alta, para generar más producción original, para que en todos los niveles del sistema educativo se puedan generar intervenciones que cambien la vida de la comunidad, para abordar preguntas que no tienen respuesta y que como no la tienen no están en la inteligencia artificial generativa a priori. Me parece que hay un mundo de cosas para hacer en una situación donde entendemos que estas son las formas en que se construye el conocimiento hoy. Yo digo en una situación de co-creación; co-crear entre nosotros, porque eso es lo propio de este tiempo, crear colectivamente y entendiendo que en la interacción con la inteligencia artificial también pueden aparecer grandes cosas que tal vez nos hubiera llevado un montón de tiempo hacer o que tal vez ni siquiera hubiéramos podido hacer.

Denise Abulafia y Mariana Maggio

—- Las dos somos bastante pragmáticas, ambas somos formadoras de docentes de todo el mundo y hemos visto muchos casos. Me gusta usar la inteligencia artificial primero, como una aliada desde nuestro rol docente para seguir aprendiendo a lo largo de la vida. Me encanta usar la inteligencia artificial para auto desafiarme en lo que sé y lo que no sé, que me corrija, que me proponga, que me evalúe; me encanta subirle planificaciones y que me dé retroalimentación. Me parece un gran aliado para mi labor docente. Pero me gustaría también que vos me cuentes qué usos le das vos para transmitirle a nuestra comunidad docente.

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— Creo que los casos más potentes de uso no necesariamente buscados son los que todos los días traen a la mesa los estudiantes que están resolviendo múltiples tareas. Y que en algunos casos eso implica incluso tal vez sacárselas de encima más rápido, lo cual no está bueno. Lo primero que tenemos que hacer me parece que es reconocer ese hackeo que está viniendo por el lado de los estudiantes y creo que eso nos obliga a repensar varias cosas, pero fundamentalmente la evaluación.

Y creo que si hay algo que la inteligencia artificial generativa resuelve bien de cara al sistema educativo es la evaluación. Casi diría en todos los planos, porque se le puede pedir no solo que formule una propuesta evaluativa, sino que formule varias propuestas evaluativas en consideración de distintos intereses, de distintos puntos de partida, de distintos recorridos que los estudiantes eligieron hacer. Creo que además genera buenísimas rúbricas, porque opera sobre la base de lo que está. Y entonces, sistematizar, sintetizar, es algo que se da bien. Creo que hay muy buenas alternativas para corregir con inteligencia artificial generativa. Por ejemplo, en el Estado de San Pablo, en Brasil, se usa inteligencia artificial para corregir exámenes abiertos, en un desarrollo que se llama I-6 Grading. Volviendo más a la mirada personal, si podemos usar inteligencia artificial generativa para documentar gran parte de lo que estamos haciendo en nuestras experimentaciones docentes y generar trabajos de sistematización- que nos permitan ver recurrencias en nuestro trabajo- y de ahí derivar categorías interesantes que incluso circulando pueden poner a la docencia en un lugar de construir conocimiento didáctico para esta era; ahí estamos aprovechando la inteligencia artificial generativa para pegar tremendo salto en términos de desarrollo profesional.

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— Esto de la personalización de los aprendizajes, me parece que hoy es una herramienta sumamente poderosa. He visto docentes, por ejemplo, generando GPTs personalizados para producir cuentos personalizados para cada uno de los grupos. Entonces, usando los nombres de los mismos chicos o trabajando temas de clima escolar muy pertinentes para ese grupo en particular, llevado a una historia, que por ahí tiene personajes ficticios, pero que en realidad usamos el cuento para poder trabajar. He visto docentes armando canciones a partir de textos que trabajaron en el aula y entonces las canciones llevan a otros sentidos del aprendizaje; encienden otras áreas cerebrales diferentes que la lectura. Y también he visto docentes que pueden hacer adaptaciones para chicos que por ahí tienen otro tipo de particularidades y necesidades del aprendizaje y que muchas veces esas adecuaciones nos llevan mucho tiempo en la planificación y para eso la IA es un gran aliado.

— Me parece súper interesante ahí la posición de Jorge Carrión, que volviendo a esta cuestión de la distinción, dice tal vez nosotros en este momento lo que mejor tengamos que hacer o tengamos que aprender a hacer es la edición, es mirar lo que nos arroja la IA y poder editarlo. Y ese es un trabajo, en este momento, imprescindible, pero además cognitivamente sofisticado. Para todos los que estamos preocupados, porque los chicos, de nuevo, están escribiendo con inteligencia artificial, la indicación desde la propuesta de enseñanza, es decir, ahora andá y edita eso que hiciste y fíjate desde qué criterio, sacá una versión mejor en la que esté clara tu voz y dale una vuelta de tuerca, porque esto no te representa en términos de cómo está formulado. Cognitivamente es súper complejo. Y me parece que es en esa escena donde empiezan a aparecer los mejores casos de uso.

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Mariana Maggio

—- Y ahí es donde también muchas veces incluso le podemos pedir a la inteligencia artificial cómo generar evaluaciones que los estudiantes no la puedan realizar con inteligencia artificial. Porque para aquellos docentes que en algún momento, me incluyo, nos creíamos estas herramientas que me permiten darme cuenta si usaron o no. Bueno, hoy los chicos ya están usando humanizadores de la inteligencia artificial, pasan todos los filtros. Hoy hay que cambiar el paradigma de qué evaluamos, cómo evaluamos. Y así como adultos nos cuestan también muchas cosas, tenemos que tratar de cuidarlos de que no les ande la pereza cognitiva producto de usarla para cualquier cosa, sino de verdaderamente ser conscientes que hay un uso, que tiene un criterio, que tiene una profundidad en el análisis de la información que obtenemos y que eso es lo más rico que nos va a quedar para siempre. ¿Qué podemos aconsejarles hoy aquellos docentes y directivos que todavía no se animaron a incorporar la IA? ¿Cómo hago este proceso de cambio cultural en la escuela?

—- Creo que lo primero es salir a mirar el tema inteligencia artificial y educación en los diarios. Incluido, por ejemplo, Infobar que sacó muchísimas notas respecto de esto. Es un gran tema que tiene alcances en educación que son materia de debate a diario. Ya hay una agenda a la que es necesario prestar atención. Y creo que ese es un camino que tiene que ver con, de nuevo, entender la complejidad del objeto conceptualmente. Después hay que empezar a jugar. Y de nuevo, cuando allá lejos y hace tiempo, gente como nosotras nos empezamos a dedicar a esto, el camino era muchísimo más árduo. La gente no tenía una computadora. Cuando la tenía, no sabía cómo usarla. Cuando aprendía a prenderla, teníamos que decirle, tenés que abrir una cuenta de correo electrónico. Con Julieta Sosa Gutiérrez hemos caminado el país haciendo esto. Y cuando lográbamos crear esa cuenta de correo electrónico, después queríamos mandar información para seguir, no la habrían nunca más. Todo era una cosa de pico y pala, porque estábamos como en un cambio de era muy fuerte.

Hoy los docentes, hasta los que dicen no, están interactuando con inteligencia artificial en las redes sociales. Viven en mundos que están construidos con inteligencia artificial. La interfaz es tan corta y tan simple que vos podrías tomar la decisión de empezar a experimentar y hacerlo hoy. Y eso es construir, por ejemplo, tu diseño para la clase de la semana que viene. Una vez que hiciste ese camino, creo que hay que pensar cuál es el alcance que puede tener esto en la escena de mi práctica de la enseñanza. Eso no requiere un máster, requiere una decisión. Me parece que vale la pena trabajarlo colectivamente al interior de las instituciones, creo que el lugar de los equipos directivos es fundamental para decirles. Pero, insisto, no siempre esto va a ser tan potente como nos imaginamos. Hoy estamos en una escena donde la inteligencia artificial desarrolla inteligencia artificial. No sabemos cómo esto puede llegar a explotar en los próximos años. Entonces, me parece que la mejor manera de abordarlo y de pensarlo muy críticamente es estar metido en el tema y experimentando con los alcances que puede tener para que nosotros tengamos una educación más poderosa, más justa, con más igualdad de oportunidades, de esa que deja experiencias que te cambian para toda la vida. Necesitamos generar esas experiencias para estos chicos y chicas que van a vivir en un mundo donde esta complejidad un poco más o menos diferente va a estar.

—- Me parece maravilloso, me parece alentador. Acá ya no se trata tanto de qué herramienta. Es un tema más actitudinal, de tomar la decisión, de empezar a jugar de a poquito, de tomar el ejemplo de aquellos docentes que se animaron más y preguntarles cómo lo usaron, para qué lo usaron, compartir experiencias con los estudiantes también, porque ellos tienen muchísimo para aportar también.

—- Escucharlos. Develar lo que está sucediendo detrás de la escena, con o sin el celular arriba del banco. Eso está pasando. Hay que poder hablar de esto y poder ponerlo a jugar a nuestro favor.