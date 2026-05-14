Gerardo della Paolera y Verónica Pérez Mendoza: un debate sobre educar en valores en tiempos de IA

El director ejecutivo de la Fundación Bunge y Born habla de cómo la forma de enseñar humanidades es crucial en la educación

Educar en valores y en carácter es una propuesta transversal que permite entender la educación como parte de un vínculo cultural y social. Pensar el aprendizaje de manera multidimensional y en contexto permite abrir nuevas perspectivas para cada uno de los actores involucrados.

“Creemos en una mirada integral del desarrollo, que empieza en las personas y se proyecta en las comunidades. Trabajamos allí donde se forman capacidades, se produce conocimiento, se construye cultura y se cuidan los bienes comunes, convencidos de que esos espacios son clave para generar transformaciones sostenibles en el tiempo”, es la propuesta de Fundación Bunge y Born.

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Desde el novedoso centro de Educación del Carácter y Liderazgo, desde la Fundación Varkey se plantea: “Creemos que la educación del carácter se puede enseñar a través de un liderazgo virtuoso y valiente. La escuela, junto con la familia, son los lugares clave desde donde impulsarla”.

Desde la educación del carácter se vuelve a preguntar por qué y para qué educar

Hacer florecer el carácter virtuoso

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Dandelion significa “diente de león en español y se caracteriza por crecer en entornos tanto urbanos, en un zócalo, en una maceta tal vez abandonada, al costado de un cordón; como en entornos rurales a campo abierto. Sus semillas están diseñadas para volar con el viento y así multiplicarse.

“Dandelion es también nuestro emblema en el campo de las virtudes humanas, que nos ha llevado a preguntarnos ¿qué soplos pueden dispersar esas semillas? ¿qué pasa luego con ellas? ¿cómo hacemos para que florezcan nuevamente para los demás?”; con esta propuesta Fundación Varkey busca fomentar el desarrollo del carácter y las virtudes humanas.

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“Hemos trabajado formando a equipos de gobierno en cinco estados en América Latina durante todo el año pasado en un proyecto que implicó formación profunda en el enfoque, pero también cómo eso se traduce en nuestra vivencia, en el día a día y en la forma también de hacer política y de trabajar. Y también estamos trabajando con distintos programas de formación docente y directiva para aterrizar el enfoque en las escuelas.”, explicó Verónica Perez Mendoza.

Verónica Pérez Mendoza, Directora del Centro de Educación del Carácter y Liderazgo Dandelion, en Fundación Varkey

Futurizaje: valores e IA

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“Hay un tema con respecto a los valores que es la influencia de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial de alguna manera te interpela para ver qué significa la formación de una persona”, reflexionó Gerardo della Paolera.

Y agregó: “El nuevo programa Futurizaje, que es el paralelo que tenemos de Fenomenautas, que es la enseñanza con módulos en 24 provincias argentinas de las ciencias naturales a partir de la evidencia y experimentación. Futurizaje exactamente es de alguna manera generar cursos articulados; porque la inteligencia artificial entró de manera espontánea pero no está enmarcada.”

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“Futurizaje se dedica mucho más a temas de valores, ética, filosofía, arte, historia, ciencias sociales y básicamente ahí estamos con la incursión de la inteligencia artificial educando también a los maestros para que de alguna manera intervengan y se cambien algunos aspectos de la currícula académica.”, explicó della Paolera.

Gerardo della Paolera, director ejecutivo de la Fundación Bunge y Born

Educar más allá de la disciplina

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“Desde la educación del carácter se vuelve a plantear la pregunta de por qué y para qué educamos y eso es lo principal que trabajamos desde nuestros programas; sea con el actor que sea, por qué venimos todos los días a la escuela y nos enfrentamos con la complejidad que nos enfrentamos. Y no sólo qué soy capaz de hacer, qué puedo o qué quiero hacer con mi vida, sino quién voy a ser. Y esa es una pregunta que en tiempos de inteligencia artificial tiene mucha importancia porque en el fondo tenemos que formar personas capaces de tomar buenas decisiones, más allá del conocimiento técnico y el desarrollo de toda la parte cognitiva”, explicó Verónica Pérez Mendoza.

Y destacó: “Temas que cada vez son más complejos que enfrentamos en nuestro día a día y personas capaces de tomar buenas decisiones y sobre todo capaces de estar conectadas con su propósito y con su sentido. Esa respuesta no te la va a dar ninguna inteligencia artificial sino que es una respuesta que surge de un proceso reflexivo, personal y social también.

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Por su parte, della Paolera señaló que desde los programas de Fundación Bunge y Born no solo ponen el foco en los estudiantes sino también en los docentes: “Los docentes son el medio más importante a través del cual llegás a los estudiantes. Es muy importante en la Fundación también primera infancia, que es la plataforma Oportunamente que es para educar en valores y educar a los que son los cuidadoras o cuidadores. Está comprobado que la tasa de retorno social en la primera infancia es la más alta. Muchas cosas ocurren desde que nacés hasta los 3 años, eso está comprobado científicamente.”

Y reflexionó: “En este mundo metálico y tecnológico,hay una tendencia, una formación de programar y demás que tiene el riesgo de que vos, justamente, te transformes en una persona unidimensional. Por eso, la otra parte de humanidades es muy importante. O sea, la forma de enseñar humanidades o de enseñar historia o filosofía va a ser muy diferente a cómo yo aprendí las humanidades”.

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E insistió, como lo suele hacer en otras oportunidades, que “la clase dirigente no le da importancia a la educación. Eso no es sexy. Entonces, yo siempre pienso en el pobre Sarmiento, si tiene que pensar que hoy en día tenemos que tener otra vez un plan nacional de alfabetización, es una regresión enorme esto.”

"Un organismo internacional te puede dar cien millones de dólares, pero si no sabés cómo invertirlos, básicamente en la escuela y en los cambios, con evidencia empírica, es como tirarlos al Río de la Plata", dijo Della Paolera

Virtudes humanas

Al profundizar sobre qué implica educar el carácter, Pérez Mendoza explicó: “Lisa y llanamente es educar para el florecimiento humano. Y eso lo entendemos como el desarrollo de todo el potencial de la persona en el sentido integral. Muy acompañado del desarrollo de virtudes, como todo el ambiente de la escuela, toda la cultura y el entorno escolar; cómo se vincula con el otro y para con la sociedad y en su ciudadanía.”

A la hora de diferenciarla con una educación tradicional, la Directora del Centro de Educación del Carácter y Liderazgo Dandelion señaló: “Diría que es quizá el foco en educar para el propósito y para la identidad. Entendemos la virtud como el desarrollo de tres aspectos de la persona en conjunto, que son el desarrollo cognitivo y de la razón. Yo para ser virtuoso tengo que entender primero, comprender en profundidad esa virtud y su complejidad desde la razón. Tengo que integrar también la parte afectiva desde ya, tengo que integrar la emoción y cómo uno se siente, cómo me siento yo al practicar y poner en práctica esa virtud. Y también la voluntad, es decir, el hacer. Para que una virtud sea efectivamente una virtud y no solamente un valor que se enuncia, tiene que integrar el hacer.”

“El problema es que muchas veces en la educación y en la historia hemos puesto el foco en una sola, o pura razón, puro cognitivo, o pura voluntad, que tampoco es la idea. Sí porque sí, como un deber ser sin sentido, sin motivación intrínseca. Y la virtud viene a integrar también esa motivación intrínseca, esa afectividad, esa emocionalidad, para integrar también el propósito personal en esa acción.”, resaltó.

Los estudiantes en su entorno: la escuela

“Nosotros intervenimos en las provincias y hacemos prototipos de intervención y evaluamos impacto. Ahí toca directamente al alumno. Hemos hecho una evaluación de impacto para el Domo Cósmico, que es un juego de patio, con la provincia de Mendoza; el programa Vector de Matemática, con la provincia de Entre Ríos, con el exgobernador Bordet”, indicó della Paolera.

Y detalló: “Tenés un grupo de tratamiento y un grupo de control. Hicimos siete evaluaciones de impacto en educación, que es muchísimo. Entonces ahí te quedó básicamente el prototipo, que es pequeño, es un muestreo. Y luego para la política pública es muy importante, porque le decís cuáles son las cosas que impactan desde el punto de vista cognitivo o no cognitivo, o en el caso del juego del Domo Cósmico, desde el punto de vista motriz, etc.”

Y subrayó: “ A vos un organismo internacional te puede dar 100 millones de dólares. Pero si no sabés cómo invertirlos, básicamente en la escuela y en los cambios, con evidencia empírica, es como tirarlos al Río de la Plata. La cantidad de miles de millones que ha recibido la Argentina dedicados a la educación, es incontable. Entonces nosotros intervenimos para los prototipos, ahí sí que nos dedicamos muchísimo al estudiante. Y nos dedicamos a los estudiantes básicamente en zonas de riesgo económico. Y tenemos un enfoque federal, estamos en las 24 provincias.”

Y agregó: “Las matemáticas son fundamentales. Es decir, las matemáticas es radial. O sea que los músicos saben bastante de matemáticas. Los artistas están unidos muchísimo a la matemática. Y justamente en un mundo donde vos tenés que dominar y dialogar con un aparato, que es un aparato de algoritmos, vos tenés que tener bien claro el fenómeno matemático. En Argentina nunca fuimos demasiado estadísticos ni matemáticos. Y eso es realmente muy importante porque te ordena.”

2026: un nuevo mundo de proyectos y oportunidades

“En primer lugar, este año estamos muy enfocados con programas para trabajar con escuelas. Nosotros trabajamos con un modelo que tiene tres dimensiones para ayudar a aterrizar este enfoque que tiene que ver con una primera dimensión que es como identitaria, que es mirarlo desde lo institucional, desde el proyecto educativo y cómo el proyecto educativo puede poner esto en el centro y trabajarlo conscientemente. Una dimensión relacional que tiene que ver con lo que decían antes de cómo los adultos podemos modelar esto y cómo la virtud se aprende porque la veo vivida en otro. Entonces trabajamos mucho con el equipo directivo, con el equipo docente para el desarrollo de sus propias virtudes”, señaló Pérez Mendoza desde Dandelion de Fundación Varkey.

Y agregó: “Y después una dimensión áulica que es cómo podemos hacer esto transversal en las distintas materias y trabajarlo de manera integrada. Entonces estamos con programas en escuelas, estamos trabajando con nueve escuelas de la Ciudad de Buenos Aires, estamos trabajando con escuelas de Chaco, con escuelas en México también, en Uruguay también con este programa.”

Además de la novedad de Futurizaje, della Paolera se tomó un momento para reflexionar sobre su preocupación por lo que pensaría Sarmiento ante las alarmantes cifras de alfabetización que atraviesa el país: “Yo soy historiador económico, pero cuando Sarmiento instala el tema de la educación primaria a la Argentina le toma entre 60 y 70 años ir mejorando.”

“En una entrevista que me hizo La Nación, yo dije que si fuese presidente fusionaría el Ministerio de Economía y Educación, porque el Ministro de Educación de la Nación Argentina no tiene cartera, porque básicamente la educación es responsabilidad de las provincias, entonces debería ser una agencia de innovación. ¿Por qué es cercano a Economía? Porque Economía tiene la guita, y entonces, básicamente tenés que unir un poco el fenómeno educativo, la innovación educativa, luego con la salida laboral”, planteó.

Y reflexionó: “La educación es urgente aquí, porque si no, como dice Silvina Gvirtz, tal vez la suerte es que como tenemos un envejecimiento de la población, vamos a tener por ahí una mochila más chica, pero una mochila, básicamente”. Y no dudó en insistir que “El problema es que a la clase dirigente no le interesa la educación. A ver, ese es el grave problema. Si no, no tendrías la licuación de salario de los maestros que tenés. Me remito a los hechos.”

“Estamos en un momento en que necesitamos revalorizar la educación. Yo creo que todos los días en las escuelas pasan cosas increíbles. Si vos vas a una escuela, la escuela cree en el poder transformador que tiene, pero la sociedad no lo acompaña necesariamente y también le estamos poniendo una carga muy pesada a la escuela”, agregó Pérez Mendoza en una charla que abrió muchas preguntas, pero también la certeza de que el futuro está en y desde la educación.