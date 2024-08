El paro universitario tuvo alta adhesión en todo el país: el Gobierno convocó al diálogo

La medida de fuerza, que continuará el martes y miércoles en distintas modalidades, es en reclamo por la caída de los salarios frente a la inflación (REUTERS)

La primera de las jornadas de paro que definió el Frente Sindical de Universidades Nacionales tuvo alta adhesión en todo el país, según afirmaron fuentes gremiales y de distintas universidades públicas, que estimaron un acatamiento superior al 90%. La medida de fuerza es en reclamo por el deterioro de los salarios de docentes y no docentes: desde el Frente Sindical estiman que la pérdida de poder adquisitivo ronda el 50% desde que empezó el año.

El viernes se había reunido la paritaria universitaria, donde el Gobierno nacional ofreció una actualización del 3% para agosto y un incremento del 2% para septiembre, cifras que fueron rechazadas por los gremios, como venía sucediendo en las reuniones previas. Ese día se decidió crear una “comisión técnica tripartita” para buscar acercar posiciones entre los gremios y el Gobierno. La comisión estará integrada por los sindicatos e integrantes de las subsecretarías de Política Universitaria y de Desarrollo y Modernización del Empleo Público, informaron desde la Secretaría de Educación.

“Queremos enfatizar que el diálogo desde nuestra parte sigue abierto”, dijo el secretario de Educación, Carlos Torrendell, y enfatizó la “confianza en que podremos salir adelante”. También planteó: “El mensaje de las urnas es claro: no se puede gastar más de lo que ingresa y con esa premisa debemos seguir dialogando. Todos los sectores sociales están poniendo el hombro. Por eso, más que en paros y protestas, confiamos en poder dialogar”.

En la Universidad de Buenos Aires, donde la mayoría de las facultades empezaban hoy el segundo cuatrimestre, la adhesión de no docentes fue total, mientras que entre los profesores el acatamiento superó el 90%, según Emiliano Cagnacci, secretario general de la Asociación de Docentes de la UBA (ADUBA).

“En algunas facultades como FADU (Arquitectura, Diseño y Urbanismo), las cátedras que decidieron asistir o dictar virtual lo hicieron para explicar el conflicto a los estudiantes”, dijo Cagnacci a Infobae. Hace un mes, el Consejo Superior de la UBA había declarado la “emergencia salarial” de sus trabajadores; pocos días después se sumó con una declaración similar la Universidad Nacional de Córdoba.

Fuentes de las universidades nacionales de Córdoba (UNC), Rosario (UNR), San Martín (UNSAM), La Matanza (UNLaM) y de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) también confirmaron a Infobae la alta adhesión de docentes y no docentes a la medida de fuerza. En la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) este lunes hubo asueto por el 119 aniversario de la universidad, pero el martes 13 habrá paro de docentes y no docentes y el miércoles 14, solo de docentes.

En algunas universidades está previsto que la huelga continúe este martes y miércoles, mientras que en otras como la UNLaM el martes 13 habrá “paro activo”, con presencia de los docentes en las aulas. El Frente Sindical también decidió 48 horas de paro la semana que viene, el martes 20 y miércoles 21 de agosto.

El gremio de la UTN, FAGDUT, estimó que en las 32 sedes de la universidad “hubo más de un 90% de acatamiento, incluyendo el caso de varias facultades regionales que directamente estuvieron cerradas”. En la UTN el paro continuará el martes, pero el miércoles 14 habrá “acciones de visibilización a lo largo y ancho del país”.

A nivel nacional, la adhesión de los trabajadores no docentes fue crucial para el impacto del paro. “En el sector no docente, el nivel de adhesión es superior al 90%. Como el no docente está parado, en muchos lugares la universidad está cerrada, y en casos en que está abierta, prácticamente están sin funcionar. A nivel docente el nivel de acatamiento es un poco menor, pero igual es cercano al 90%”, estimó Jorge Anró, secretario adjunto de FATUN, la federación de no docentes, que forma parte del Frente Sindical. También resaltó la voluntad de seguir negociando: “Nosotros tenemos vocación de diálogo y estamos dispuestos a entablar conversaciones para resolver esta situación”.

El reclamo por los salarios docentes formó parte de la agenda de la Marcha Federal Universitaria. Desde el sector están pensando en una nueva movilización durante la segunda mitad del año. (AP Foto/Rodrigo Abd)

La caída salarial, foco del reclamo

Sobre la situación de los salarios docentes, el secretario Carlos Torrendell afirmó: “Hemos garantizado un aumento del 71% de los salarios de diciembre a julio. En algunos meses, como mayo y julio, se superó incluso el índice de inflación, lo que demuestra la voluntad de recomponer el salario, en la medida de lo posible, además de haber asegurado los gastos de funcionamiento con un incremento de 270%. Los pagos en tiempo y forma aseguran el funcionamiento del sistema universitario”.

Los gremios universitarios denuncian una pérdida salarial de 50 puntos porcentuales, considerando que la inflación acumulada desde diciembre supera el 125%. El reclamo por los salarios de docentes y no docentes formó parte de los reclamos que condujeron a la masiva movilización del pasado 23 de abril, aunque en ese momento la mayor urgencia recayó sobre los gastos de funcionamiento, que luego de la Marcha Federal Universitaria fueron actualizados en un 270%.

“Hemos perdido alrededor del 40% en el poder adquisitivo de nuestros salarios en los últimos doce meses”, señaló el secretario general de FAGDUT, Norberto Heyaca, y explicó que en el caso de la UTN se está dando un fenómeno “preocupante” de migración de los docentes –en su mayoría ingenieros– al sector privado por los bajos salarios en la universidad.

Torrendell planteó que la pérdida salarial de los docentes universitarios comenzó en los gobiernos previos: “Los salarios durante la gestión de Alberto Fernández distaban mucho de lo correcto y eran sueldos sustentados en la emisión monetaria, problema que está siendo resuelto por el presidente Javier Milei. Entendemos que toda la sociedad argentina está haciendo un enorme esfuerzo para salir de la crisis económica heredada”.

Desde los gremios enfatizan que, para el sector universitario, el deterioro de este año se profundizó por la inflación récord. “Tenemos un salario que está 50% por debajo de lo que ha evolucionado la inflación este año. Tenemos a más del 50% de los docentes universitarios debajo de la línea de pobreza”, dijo Carlos De Feo, secretario general de CONADU, a Infobae.

“Como lo preveíamos, este primer día de paro tuvo una contundencia muy grande en prácticamente en todo el país, y fue muy fuerte en las universidades de Buenos Aires y del conurbano. Esperamos que finalmente el gobierno entienda que es necesario reinstalar las paritarias libres y sentarse a negociar, en vez de seguir dando aumentos muy por debajo de la inflación y de forma unilateral”, planteó De Feo.

También Daniel Ricci, secretario general de FEDUN, estimó “un acatamiento casi total en las 61 universidades públicas de todo el país” y cuestionó la propuesta del Gobierno nacional en la paritaria del viernes: “Más que una propuesta de aumento, es una propuesta de que se siga deteriorando nuestro salario frente a la inflación”.

Desde el Frente Sindical subrayaron que, además de la “crisis salarial”, los problemas de financiamiento afectan las partidas de ciencia y tecnología, becas estudiantiles y obras de infraestructura. También rechazan “la eliminación de la garantía salarial que afecta a docentes que recién se inician en la tarea” y el “desfinanciamiento de las obras sociales universitarias”.

Desde el Ministerio de Capital Humano plantearon en un comunicado que la continuidad del segundo cuatrimestre “está asegurada” porque “desde el punto de vista presupuestario los fondos para las universidades nacionales, es decir, sus gastos de funcionamiento, ya han sido garantizados en tiempo y forma, más allá de las medidas gremiales anunciadas”.

El próximo 30 de agosto, los rectores universitarios de todo el país se reunirán en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) en La Pampa. Fuentes del sector anticiparon que en ese encuentro podría definirse la fecha para una nueva movilización federal durante este segundo semestre.