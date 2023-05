Roberto Souviron y Sebastián Ceria: cuando la educación se transforma en el motor para llegar a nuevos horizontes

Roberto Souviron, Sebastián Ceria y Daniel Hadad en el panel "Mucho más que pasión por la educación", en el 3° Congreso de Innovación Educativa que Ticmas organiza en la Feria del Libro (Foto: Lihue Althabe)

“Mucho más que pasión por la educación”. Ese fue el título del diálogo público en el que, con moderación de Daniel Hadad, participaron Sebastián Ceria y Roberto Souviron. El encuentro se realizó en el marco del 3° Seminario de Innovación Educativa que Ticmas organiza en la Feria del Libro de Buenos Aires.

Fue, de hecho, una jornada plena de debates sobre tendencias, vanguardias, adelantos tecnológicos para usar en el aula, el impacto de la inteligencia artificial, un largo etcétera. La charla entre Ceria y Souvirón llegó justo después del panel en el que Laura Huarte, líder del sector educación para Argentina y Uruguay en Intel, Mariano Yacovino, director de Educación de Microsoft, y Sabrina Seltzer, directora de Emprendimiento y Transferencia Tecnológica del Tec de Monterrey, hablaron con Eduardo Feinmann sobre “La educación y el futuro del trabajo”.

Y no fueron los únicos invitados de la jornada, porque más tarde llegaron Jorge Brito, presidente de River, que habló del desafío de la enseñanza a deportistas de alto rendimiento, y luego José García Herz (de Winnipeg Ventures), Matías Lanús (de Elevar Equity), María Julia Bearzi (de Endeavor Argentina) y Fabiana Oliver (de Puerto Asís Investments), acompañados por Mario Pergolini, buscaron responder la pregunta de “Por qué invertir en educación”.

El Seminario de Innovación Educativa comenzó el lunes y continúa hasta hoy. Con un gran marco de público, el auditorio de Ticmas en la Feria del Libro reunió a expertos educativos, líderes, emprendedores, directores de fundaciones de México —país invitado de honor—, Brasil, Colombia, Perú, Estados Unidos, España y Argentina. Toda la programación se puede seguir en vivo desde el canal de YouTube de Ticmas y desde la web congreso.ticmas.com.

Sebastián Ceria es el impulsor del edificio Cero + Infinito, de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA (Foto: Lihue Althabe)

Seguir un sueño, construir otro

El encuentro entre Ceria y Souviron fue uno de los momentos más salientes de la jornada. Ambos compartieron sus historias de vida y hablaron de cómo la educación fue fundamental en sus vidas. Ceria, presidente del Centro de Estudios Fundar y CEO de la empresa tecnológica Qontigo, habló sobre la experiencia de crear tecnologías innovadoras que cambian la forma en que se enseñan las matemáticas. Por su parte, Souvirón habló de su camino por Despegar.com, empresa que fundó hace más de veinte años, a la vez que habló de cómo intenta aplicar sus habilidades empresariales para impulsar la educación en Argentina y toda la región.

“Me fui de la Argentina en 1998″, comenzó Sebastián Ceria, “después de haber hecho una carrera en matemática aplicada en la Universidad de Buenos Aires”. Y fue un poco más atrás en la memoria para recordar. Contó que estaba en el colegio secundario pensando qué estudiar, porque le gustaba la matemática, pero creía que no era una profesión que le asegurara el sustento. “Pero entonces mi padre me dijo: ‘Si lo que te gustan son las matemáticas aplicadas, estudiá matemáticas aplicadas y ya descubrirás el camino para tu éxito profesional’. Claramente, desde mi punto de vista, no se equivocó”, dijo, y continuó: “Hoy es una de las carreras más demandadas”. Ceria siguió un camino académico brillante dando clases en MBAs en Estados Unidos y aplicando modelos matemáticos para tomar mejores decisiones. Y les dejó un consejo a los estudiantes: “Sigan sus sueños más allá del potencial profesional. Creo que una buena manera es elegir una carrera que les guste y les apasione”.

En 1998, en plena época de la fiebre de internet, muchos de sus estudiantes le contaban que estaban iniciando sus propias compañías y él, entonces, se dijo: “Si mis estudiantes lo hacen, por qué yo no. Se me ocurrió la idea de llevar muchos de los modelos matemáticos que yo trabajaba al campo de internet. Fundé una empresa que se llamaba Axioma, que hoy ya no existe más”. Aquella empresa cerró cuando explotó la burbuja de internet, pero le permitió abrirse paso y dedicarse a las finanzas para esa industria. “Los modelos matemáticos que nosotros hacíamos no eran solo manejados por los asset managers, los manejadores de activos, sino también por los fondos de pensión, los fondos soberanos para tomar mejores decisiones de cómo manejar el portafolio. Esto no se sabe, pero la gran cantidad de dinero del mundo es de los fondos de pensiones de los trabajadores y los que lo invierten tratan de conseguir un balance entre retorno y riesgo porque de ese dinero tienen que pagar las jubilaciones”, contó. En 2019 vendió su segunda empresa y se fusionó con Stoxx para crear Qontigo.

En estos momentos, dijo, se está retirando de Qontigo para seguir el sueño de tener un think tank en Argentina: se llama Fundar y está basada en la idea de apostar al talento humano y crear verdaderas ventajas competitivas para lograr un desarrollo sostenido en el tiempo.

Roberto Souviron es uno de los fundadores y primer presidente de Argentinos por la Educación (Foto: Lihue Althabe)

Pionero y emprendedor

“Yo también estudié en Argentina”, dijo Roberto Souviron, “soy de la gestión privada: estudié Administración de Empresas en la Universidad de San Andrés”. Entre 1997 y 1999 estudió en Estados Unidos y, al volver a la Argentina y pensando qué se podía hacer en internet, fundó “lo que después se llamó Despegar.com, que no era más que replicar un negocio que ya estaba andando en Estados Unidos”.

Souviron estuvo al frente de Despegar.com durante 18 años. “La empresa tuvo, como toda historia de emprendedurismo, sus altos y bajos. Casi nos fundimos en el 2003, la crisis de la burbuja de internet. La crisis del 11 de septiembre afectó mucho a la industria. Pero logramos sobrevivir y, gracias a la austeridad de la empresa y gracias a ser los únicos sobrevivientes de esa industria, empezamos a captar un market share que casi ninguna otra empresa del rubro tenía en su mercado principal”.

En 2017, Despegar.com facturó 5.000 millones de dólares y comenzó a cotizar en la bolsa de Nueva York. “Yo en ese momento me retiré porque básicamente sentía que mi tarea estaba concluída en ese rubro y ya tenía la suerte de empezar a trabajar en lo que sentía que tenía más sentido para devolverle un poco a Argentina”, reflexionó. Para él, Despegar.com solo fue posible porque hubo una educación que “había podido formar a ese recurso humano que permitía que nosotros tengamos una ventaja competitiva realmente en nuestro equipo de desarrollo de software frente a empresas de otros lugares”.

Y para no perder esa ventaja competitiva educacional fue que se dijo a sí mismo “manos a la obra”. Fundó una escuela en el barrio de Las Tunas, en Tigre, apuntada a los niños en situación vulnerable. Ahí pudo palpar la necesidad de pensar en una educación de calidad. Además de plantearse la necesidad del apoyo a través de presupuesto gubernamental también se acercó a otras experiencias en la región para entender cómo educar en la excelencia al más bajo costo posible.

Un auditorio colmado acompañó la participación de los invitados (Foto: Lihue Althabe)

Escalar la educación de calidad

Si bien Ceria admitió que no era un experto en educación ni estaba muy empapado en los debates actuales —vive en el Reino Unido— dijo: “Es muy importante entender, y por eso estoy muy involucrado con la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, que yo tuve una educación pública de privilegio”.

“Cuando me fui al exterior, me di cuenta que la formación que había tenido yo, en comparación con la de otros alumnos de doctorado que venían de todos los lugares del mundo incluido los Estados Unidos, era de una gran diferencia”, celebró. Y agregó: “Hay una cosa que siempre nos interpela a los emprendedores, que es la cosa de escalar. Podemos hacer soluciones de calidad para problemas muy concretos, pero el gran éxito del emprendedor pasa cuando uno logra trascender esos pocos ejemplos y convertirlo en algo general. Siempre me impactó esta pregunta de qué podíamos hacer para lograr que la educación a la que yo había logrado tener acceso fuera algo realmente más replicable”.

En el 2008, Ceria, que estaba abocado a empujar en el país el estudio de la Computación, convenció al arquitecto Rafael Viñoli de donar el proyecto de Cero + infinito: el nuevo edificio de la Facultad de Ciencias Exactas. Un proyecto que atravesó los gobiernos de Cristina Fernández, Mauricio Macri y Alberto Fernández.

“El gran problema no es el de la educación de excelencia en la Argentina, creo que estamos bien a niveles comparativos. El problema que tenemos para resolver es cómo escalar. Cómo lograr que esa educación de privilegio, a la que yo tuve acceso porque no tuve que pagarla, se convierta en la educación de todos”, reflexionó.

Daniel Hadad fue el moderador del encuentro. Dijo que “habla mucho de educación, de lo que fue, lo que es y sobre todo lo que debería ser hacia adelante” (Foto: Lihue Althabe)

#NoEntiendenLoQueLeen

Roberto Souviron es uno de los fundadores del Observatorio de Argentinos por la Educación. Así decía: “Es una organización de argentinos que nos juntamos para tratar, desde la sociedad civil, de influir en políticas públicas. Nuestro objetivo es que las políticas públicas sean cada vez más inteligentes, más apuntadas a la base de la educación para que sea algo que llegue a todos y no a unos pocos”.

Frente a un escenario en el que faltaban métricas para la toma de decisión, Souviron junto a otros entusiastas comprometidos empezaron a decir “que lo que no se mide no se mejora” y comenzaron a analizar la situación de la educación. Conforme avanzaban, aparecieron los exámenes APRENDER, que miden los aprendizajes a nivel censal tanto en primaria y secundaria, logrando un primer paso “que por suerte los Gobiernos han mantenido”. También las pruebas internacionales, como PISA, pusieron en alerta a los educadores argentinos, porque “de sesenta países estamos en el puesto cincuenta y ocho”. Y si a eso se sumaba la falta de información, no podía comprenderse el escenario de aprendizaje actual. Así surgió Argentinos por la Educación: de la necesidad de comprender “dónde estamos parados”.

“Hoy en Argentina el 50% de los chicos no termina la secundaria, pero lo peor es cuando uno discrimina eso por nivel socioeconómico”, dijo. Y agregó: “Vamos hacia una sociedad donde el saber, las capacidades, y el saber aprender son fundamentales y estamos dejando afuera a muchos. Eso es lo que nos indigna. Todos tenemos una responsabilidad como empresarios, como élite económica. Estamos pidiendo concretamente que todos los años en tercer grado se tome un test de fluidez lectora y a cada chico que se detecta que tiene un problema se haga un plan de remediación”. Hace unos días, Argentinos por la Educación envió un informe en el que decían que uno de cada dos chicos de tercer grado no tiene la capacidad de entender lo que leía.

Además, Souviron señaló que hay leyes que no se cumplen como destinar el 6% del PBI a educación o la cantidad de días de clases con el mínimo de 180. Este número, de hecho, ha sido una de las claves de Argentinos por la Educación y lograron imponerse para que sea respetado.

Sebastián Seria y Roberto Souviron (Foto: Agustín Brashich)

Inteligencia artificial: ¿mochila o trampolín?

Daniel Hadad trajo a la charla un tema que está en el foco de todos y es el nuevo uso de la inteligencia artificial en el mundo educativo y cómo los docentes se enfrentan a un nuevo paradigma a la hora de enseñar y evitar el plagio.

“No voy a comentar mucho sobre los miedos alrededor de la inteligencia artificial”, dijo Ceria, “ya que se está alertando a las autoridades cómo regular a la inteligencia artificial que está en manos de muy pocos”. Pero a la vez señaló que, en términos de oportunidades en educación, la inteligencia artificial es un gran igualador hacia arriba: “Si podemos complementar lo que un profesor le da a un alumno en una clase con un tutor uno a uno —manejado con inteligencia artificial— uno va a poder mejorar los resultados”.

Souviron también se posicionó desde el optimismo. “Tenemos que imaginarnos cada vez más biónicos”, dijo, “cada vez tenemos más herramientas en esa mochila que nos ayudan a apalancar nuestras voluntades y lograr más cosas”. Para él, es claro que la inteligencia artificial democratiza el acceso al conocimiento: “Los docentes ya no son más como en la época de Sarmiento, donde eran la biblioteca, el pensamiento y lo transmitían a los alumnos. Hoy los alumnos tienen herramientas de sobra para acceder al conocimiento”, dijo y agregó: “El docente hoy tiene un rol de coach; te enseña cómo desarrollar tu autonomía, cómo acceder a los datos. Creo que la escuela hoy vuelve a sus orígenes en la formación de las habilidades que las máquinas no van a tener. Todo lo que nos hace humanos de verdad”.

