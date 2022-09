“Profesore” y “abogade”: la Universidad de La Plata entregó los primeros diplomas no binarios

La UNLP entregó los primeros diplomas no binarios (Crédito: UNLP)

La Universidad Nacional de La Plata (UNLP) entregó la semana pasada, por primera vez, dos títulos con formulación no binaria y no sexista que respetan los estándares establecidos en la Ley Nacional de Identidad de Género. La casa de estudios emitió sus diplomas con términos finalizados en “e”, en medio de la discusión por el lenguaje inclusivo.

Se trata de los diplomas de Profesore en Comunicación Social, entregado a Mel Randev Gutiérrez, y de Procuradore y Abogade, para Choyke Gutiérrez, pertenecientes a dos personas recién egresadas de las Facultades de Periodismo y Ciencias Jurídicas y Sociales, respectivamente.

La iniciativa surgió por pedido del centro de estudiantes y la casa de estudios convalidó esa posibilidad. “Hoy me siento orgullose de ser quien quiero ser, me siento poderose y estas emociones que intento contagiar van aparejadas de un logro que es mío, pero es de todes quienes no vivan dentro del binario,” sostuvo Mel Gutiérrez, que se refirió a la importancia de esta nueva categoría que seguramente extenderá su uso a otros egresados.

En la misma línea, Gutiérrez advirtió: “Lo que no se nombra no existe, como dicen por ahí, con todo lo que la burocracia necesita de estos gestos, hoy al nombrar lo que tanto la academia ha tardado en reconocer, con todas las violencias en el cuerpo que todavía me duelen, con las contradicciones que confiere ser educador y estar necesitando ese trámite administrativo para poder ejercer, quiero decirles que no tengan miedo y no dejen que ningún administrativo les venga a decir que no se puede”.

Durante la ceremonia de entrega de diplomas participaron a vicepresidenta Institucional de la casa de estudios platense, Andrea Varela, acompañada por la secretaria de Derechos Humanos y Políticas de Igualdad, Verónica Cruz, el decano de Ciencias Jurídicas y Sociales, Miguel Berri y la decana de Periodismo y Comunicación Social, Ayelén Sidun.

“La entrega de ambos diplomas obedece al pedido realizado por les flamantes profesionales que solicitaron que los títulos respeten su identidad de género, requiriendo que se formulen de forma no binaria, y con independencia de cambios registrables, conforme a los estándares de la Ley de Género”, explicaron en Derechos Humanos.

El título de "Procuradore y Abogade"

El título de "Profesore en Comunicación Social"

“Hoy hemos compartido un momento fundacional que expresa la decisión político institucional y académica de la UNLP de bregar por el reconocimiento y la ampliación de derechos de todas las personas que habitamos, trabajamos o estudiamos en ella”, reflexionó Verónica Cruz.

“Esta ceremonia tiene importancia material y simbólica, para el sistema universitario porque somos una de las primeras Universidades Nacionales en producir estas transformaciones muy relevantes para nuestra casa de estudios que es constitutivamente diversa. Diversidad que exige el trabajo coordinado de distintas áreas para remover las barreras hetero cis normadas y respetar los derechos conquistados”, agregó Cruz.

La funcionaria agradeció el trabajo coordinado con las unidades académicas, los equipos de la dirección de Género y Diversidad Sexual, la dirección de Políticas Feministas, la Asesoría Letrada y la dirección de Títulos, que hicieron posible las adecuaciones de los procedimientos administrativos para garantizar este derecho.

Mel Randev Gutiérrez y Choyke Gutiérrez, en la ceremonía de graduación

Por último, la secretaria de Derechos Humanos subrayó “la necesidad de avanzar en la modificación estructural de los sistemas informáticos y de gestión académica a fin de evitar que las personas con identidades sexogenéricas disidentes deban asumir recorridos excepcionales o dilaciones innecesarias”.

La ceremonia concluyó con una actividad cultural que consistió en la presentación del “Poemario Queer” que recupera producciones de artistas disidentes.

