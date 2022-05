La Legislatura porteña aprobará hoy la reforma del estatuto docente en medio de un paro de maestros

Hoy se aprobará una reforma de la carrera docente

Pasado el mediodía, la Legislatura porteña aprobará la nueva ley de carrera docente que impulsa el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. Por la mayoría automática con la que cuenta, el oficialismo no tendrá problemas en convertir en ley el proyecto que generó algunas rispideces con los sindicatos docentes. De hecho, dos gremios convocaron para hoy a un paro en rechazo a la iniciativa.

Tanto Ute -el sindicato porteño de Ctera- como Ademys -ligado a la izquierda- anunciaron un paro y movilización para hoy jueves. En el caso de Ute, dentro de los reclamos, exigen la titularización masiva de docentes interinos y suplentes. En total, dicen, son 10 mil maestros de todos los niveles y modalidades los que deberían pasar a planta permanente. El proyecto solo contempla la titularización de 5 mil cargos en secundaria.

En el gobierno porteño le restan importancia a la medida de fuerza. Afirman que las últimas huelgas apenas se sintieron en las escuelas. Incluso ayer por la tarde ratificaron habrá clases con normalidad y que se les descontará el día a todos los maestros que se ausenten; una medida que aplican desde 2010 y fue judicializada en múltiples ocasiones, pero que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad validó al señalar que “el ejercicio del derecho a huelga no genera por sí la obligación de pago del salario correspondiente”.

Más allá de la polémica por los cargos titulares, no hubo mayores reclamos respecto al espíritu de la ley. El proyecto que se aprobará hoy busca crear una carrera “horizontal” y que los buenos docentes no deban salir del aula para percibir un mejor salario, que se valore el mérito y la formación y no únicamente la antigüedad a la hora de concursar cargos.

Dos gremios anunciaron un paro docente para hoy (Télam)

“Después de mucho trabajo y mediante un diálogo sostenido con los actores que hacen a la educación de la Ciudad, cumplimos nuestro compromiso de mejorar la carrera docente. A partir de ahora, los docentes de la Ciudad tendrán la posibilidad de ascender en su carrera sin tener que asumir cargos de conducción. Porque para nosotros la decisión de un docente de seguir formándose y capacitándose para mejorar su trabajo en el aula tiene un gran peso y, con esta reforma, será reconocida salarialmente”, señaló Soledad Acuña, ministra de Educación porteña.

“Un sistema educativo que esté a la altura de los desafíos del siglo XXI tiene que tener su base en docentes que tengan la oportunidad de seguir creciendo y desarrollándose dentro del aula”, razonó la titular de la cartera educativa, quien comentó que la propuesta comenzó a discutirse en 2017 e incluyó a docentes, directivos y sindicalistas, aunque estos últimos niegan haber sido convocados a discutir.

Una vez que la Legislatura apruebe la norma, el Ejecutivo procederá a reglamentarla. Desde 2023 se pondrá en marcha la oferta de capacitaciones en la Universidad de la Ciudad, que serán obligatorias para acceder a los nuevos cargos. Esos cursos tendrían una extensión de un año, por lo cual recién en 2024 empezaría a reflejarse la reforma en el aula.

Los nuevos cargos

El proyecto de ley crea tres nuevos cargos que se asignarán por concurso en base al puntaje de cada docente. Para jardín habrá un nuevo “maestro especialista”, encargado de orientar y acompañar en el aula a los estudiantes de la formación docente inicial que realicen prácticas en los establecimientos. De ellos también dependerá el registro de las prácticas y la coordinación con los directivos.

En primaria, además del “especialista” se sumará el “maestro coordinador de trayectorias escolares”. Sus principales funciones serán tres de acuerdo al proyecto oficial: a) promover acciones institucionales que permitan fortalecer la enseñanza y la mejora de los aprendizajes; b) intervenir en la dinámica grupal y colaborar con el equipo directivo en la articulación del trabajo con los docentes; c) colaborar con el equipo de conducción en la recepción de los programas que establezcan contacto con la escuela con el objeto de enriquecer la labor educativa de la comunidad.

Para acceder a alguno de esos dos cargos, que implicarán una mejora salarial, los docentes tendrán que hacer un curso de especialización que se dictará de forma gratuita en Universidad de la Ciudad. A su vez, los directores que completen un posgrado en gestión educativa recibirán un plus en sus sueldos de hasta el 20% y habrá incentivos salariales para aquellos maestros que elijan trabajar en las escuelas más vulnerables.

En la misma línea, en la secundaria se creará la figura del “preceptor tutor”, que va a hacer un seguimiento más cercano de las trayectorias escolares en los primeros dos años.

