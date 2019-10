Terminó cuarto grado, hizo quinto en inglés y la psicóloga recomendó saltearlo un año, que haga directamente sexto. Hoy está a punto de terminar y se encuentra en un limbo. El colegio le permite la aceleración, pero el ministerio de Educación porteño no se la reconoce. Incluso le dicen que no puede rendir libre quinto porque no coincide con la edad cronológica.